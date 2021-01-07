海豚歡快地躍出海面。（本報系資料照片）

南加州 的落日灣，水路蜿蜒迴轉，建築鱗次櫛比，家家屋後的船塢都停著船。天還沒亮，燈光如星星似地眨著眼，船隻在黑暗中列隊成陣，氣勢森嚴。我好似恍然在《三國》中臨戰前的赤壁，蒙沖斗艦於中江舉帆，一幅壯觀的畫卷徐徐展開，為今天的出海平添了一股豪氣。凌晨五點半，我們在杭廷頓海岸的落日碼頭，登上藍色的雙座釣魚船。馬達低沉的轟鳴聲叩開了大海黎明前的寂靜，船兒平緩地滑出碼頭，駛向晨曦中的大海。

海上的能見度很好，五十公里外的卡特琳娜島輪廓分明。由於天色尚暗，緞面一樣平滑的海水呈深灰色，船頭蕩起的波紋伴著長浪伸向遠方。駛出港口後，我們轉向西南，以每小時五十公里的速度前進。四月中旬，海水的溫度仍然很低，撲面而來的海風夾著寒冷的腥鹹味，我們的衣服瞬間被濕透。我們的目的地是聖巴巴拉（Santa Barbara Island）小島，離此大約有一百公里的距離。小島海拔七十六米，全長近九公里，是珍稀海鳥斯克里普斯（Scripps）的棲息地，在海峽群島國家公園中它是最小的島嶼，孤獨地佇立在茫茫大海之中，如同一個失落在太平洋裡的孩子，深情地眺望著美國 的西海岸，散發著對母親故土的眷戀。

天已經全亮，但太陽躲在雲層中，懶懶地把光芒從雲隙中照射出來，撒下一片迷人的金色。船尾翻起的浪花與陽光交相輝映，拽出一串串斑斕炫目的彩虹。此刻，大自然奏起了雄渾柔美的圓舞曲：幾十隻海豚歡快地躬起胖胖的身體形成一個個的半圓躍出水面，此起彼伏，在船前、船側相繼而過；一隻海豹逍遙自在地游到船頭領航，流線型的身體如脫弦之箭，疾飛而去；不時有白色的海鷗和深色的海燕成群結隊地滑翔在海面上；時不時加入的信天翁上竄下跳；大嘴巴的海鵜鶘會忽然大頭朝下從天上筆直鑽入水中，入水之輕靈，壓水之巧妙，連一流的跳水運動員也要甘拜下風。我在船上極目遠眺，萬象森然，大自然的神威籠罩著茫茫海天，主宰著萬物沉浮，天穹越發低垂。瞬間，天水也渾然融為一體，我好像被溶入了宇宙之中。

船開到聖巴巴拉島的西邊時，太陽終於跳出雲層，燦爛輝煌地出來了。在陽光的照射下，透亮的海水綠得發藍，五顏六色的海中生物熠熠生輝。船駛入了美麗的海帶叢林，這是個夢的世界，兩丈多長的海帶伸展著婀娜的身姿，在水中輕輕地搖曳、翩翩起舞，優雅的舞姿讓人嘆為觀止。各種顏色的魚兒在海帶之間穿梭游弋，那份悠閒灑脫令人羨慕不已。這裡是潛水人的天堂，每到夏季，潛水愛好者便攜帶著潛水裝備和海底照相機，在這夢幻般的海底暢遊拍照。

穿過海帶區，更靠近了小島，早晨的太陽暖暖地照在黝黑的岩石上，圓滾滾的海獅、海豹們從海裡出來，艱難地爬上浪花飛濺的岩石，不斷發出吼叫，此起彼伏。我們通過超聲波掃描仔細地尋找著魚群。今天我的運氣不好，由於漲潮魚不愛咬食，還接連丟了兩套鉤和墜。九點退潮後，魚開始咬鉤，魚線頻頻抖動，我們不斷地從兩三百尺的水下拉起魚線，有紅色的、褐色的、花紅色的石斑魚，有白魚（White fish），還有猙獰的獅子魚（Scorpion fish），有時還能抓到像把油漆潑到身上的黑頭紅身的隆頭魚（Sheep head）。不到兩個小時，我們就釣到了限定的數量，魚幾乎裝滿了大儲存冰盒。中午我們開始返航。

下午的卡特琳娜海峽起風了。風急浪湧，船頭破開翻捲的浪，激起的白色水花有兩米多高，海水撲來像撒下的珍珠從船頭分開，迅速掠過船的兩側，船在顛簸中向前，時高時低，左一斜、右一彎，一會兒衣服又被海水打濕了。我們如行走在崇山峻嶺和沼澤叢林之中，步履艱難。忽然在前方，並不太遠處，有幾艘白色帆船穿行在風浪之中，行船人忽而手執控帆索側身腳踏船舷，忽而身體與海水平行，高大的風帆鼓起，船如箭行，人在浪中，其驚險程度猶如高空走鋼絲。正是美從險中來。

回頭看向我們來時的海路，海也蒼莽，天也蒼莽，正是「浮天滄海遠」，水色天光，灼灼其華。我們像浪跡天涯的遊子，穿過世間凡俗和滄海風塵而歸來。（寄自加州）