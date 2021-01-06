銀杏樹。（黃棟洲．攝影）

庭前桃李，凋零盡淨，秋日景象，一片蕭條。聽說幾條街外的一排銀杏，仍然黃葉滿樹，生機盎然。看晨光正好，遂拿起相機前去攝影 ，以排遣無聊。

遙看路旁一排綿延到長街盡頭的銀杏，枝葉繁茂高聳入雲，藍天白雲下滿樹燦燦金黃，景色壯美。樹下的小徑曲折，我手持相機繞樹而行。正忙於取景之時，忽然身後一聲吱呀，一位白髮老者手持掃帚推門而出，看來似乎要清掃門前的落葉。

「特地來此攝影嗎？」老人聳著微駝的背，含笑問道。

我冒然在別人門前東張西望，雖然是為了取景，卻不免唐突。慌忙連聲道歉，並說道：「你真幸運，隔窗即可欣賞到如此美景。」

老人回道：「也不盡然如此。銀杏結果時，掉落滿地，行人踐踏而過，滿地果痕，且味道難聞，人人避之唯恐不及。到了秋天滿樹黃葉，人們戀其動人風姿，又蜂擁而至。三五成群在樹下取景拍照後，即匆匆而別。」

老人簡單地在小徑上清理出一條人行步道 ，即將轉身而去。

「這些都不清理嗎？」我指著草地上、樹下，漫漫散布堆積的黃葉，好奇地問道。

老人回道：「留下這些落葉才能更顯出這片銀杏的美，過了幾個禮拜，滿樹枯枝，地上就沒有殘葉了。我住在這兒數十年，知道如何呈現銀杏樹最動人姿態，早已是它的知己了。」

收起相機，坐對綴滿黃葉的橫枝，眼前的銀杏樹高大粗壯，紋理細緻，枝幹或交互蟠曲或偃仰伸展，姿態自然有風。俯看道旁，綠草中黃葉堆積，石徑上苔痕新綠，秋風過處，落葉翩翩起舞，淡淡晨光中鳥聲清亮。抬頭望，天高雲淡，梢頭綠葉初泛黃。走到開闊處，但見黃葉漫漫，遍染天際。眼下無邊秋色，令人心曠神怡，幾乎要迎風長嘯。

秋天百物凋零，給人落寞孤寂之感，而眼前的銀杏卻在落葉瀟瀟中展現極盡灑脫淡雅之美，令人閒愁頓釋。且盡情消受眼前秋色，待綠蔭遮道、白果滿樹時，再重臨，好領略它的四季風情。盼他日終成為銀杏的知己。（寄自加州 ）