威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

五十年前，安德魯．威爾（Andrew Weil）從哈佛醫學院畢業後，完成了實習工作。他要利用假期來做一件多年來想做的事——去中南美洲考察。他想瞭解土著們是如何維護健康的，看一看傳說中的蛇油是怎麼一回事。美國 的醫療制度並不完善且非常昂貴，世界上絕大部分的人都不能負擔。另一方面，它又只注重醫療而忽略預防。但土人們不一樣，他們廉價的醫療方法或有值得借鑒之處。

他準備了一些衣物用品、食物和飲用水後，就憑著一腔求知的熱誠，駕著他那窮學生的老舊汽車，獨自從東岸朝西南進發。他打算由亞利桑納州 邊界的諾加勒斯（Nogales）進入墨西哥，然後去南美洲。那輛吃油的舊車過了鳳凰城（Phoenix）就開始發出怪聲，開到土桑（Tucson）就熄火罷工，再也發動不了。修車的技師告訴他，從購買零件到修理，絕非一兩天甚至一個星期可以完工的。

威爾醫生在土桑閒來無事，就去欣賞沙漠綠洲的風景。在參觀亞利桑納大學（University of Arizona）的時候，他看到了廣闊漂亮的校園；校園的北面有醫學院和藥學院，並有附屬醫院，很有規模，而且其中也有頗負盛名的醫生。於是他想去見一見醫學院的負責人，看一看有沒有在此工作的機會。據一位後來擔任醫學院副院長的醫生說，那時他看到威爾的申請資料，在見面談話之後，就決定聘請他加入他們的醫療陣營。

威爾醫生於1942年生於賓州，他因為車子在土桑拋錨，而決定申請亞大的教職。由南美洲回來後，就定居土桑，在這裡大展鴻圖。這是一種什麼樣的緣分啊！

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受雇於亞大之後，威爾一直不忘初心，終於在1994年建造了他的橋頭堡——美國第一所整合醫學中心（Center for Integrative Medicine）。他不畏其他所謂正統醫師們的嘲諷，抱著「雖千萬人吾往矣」的精神，為自己的理想和人類的幸福來奮鬥。威爾深信預防重於治療，至少兩者應該同樣重要。

他對於有著三千多年傳承的中國 醫學也很有興趣，並且十分尊重。李約瑟（Joseph Needham）的大部頭著作，講中國文明對世界的貢獻，很了不起。然而除了大幅介紹為追求長壽而發展的煉丹術外，李約瑟卻忽略了中國醫學的成就。後來馬王堆醫書的發現，更證明了漢代醫學就有可觀的發展。威爾的整合醫學教育不講南美洲的蛇油，卻講中國的草藥、針灸、吐納和穴道經絡，以及印度的瑜伽等學問。

威爾也講道法自然，強調精氣神對健康的重要，他認為思維、身體與精神（mind, body and spirit）是不可分割的。他寫了《自然思維》（The Natural Mind）、《思維在藥物之上》（Mind Over Meds），《自然的幸福》（Spontaneous Happiness）等著作。讀來覺得他彷彿在用英文闡述《藥師經》中「破無明殼，竭煩惱河」的要義。

威爾對佛教的禪坐、茹素、不殺生等理念也身體力行。他原來體重二百三十磅，吃素以後減為一百七十五磅。美國的連鎖素食餐廳「真食物」（True Food）就是打著他的暢銷書名號營銷的。他像養生有道的中國人一樣，相信「病從口入」、「藥食同源」、「藥補不如食補」，主張要從食物和營養來保健，通過飲食調理來祛病強身。除《真食物》外，還寫了《吃得好最健康》（Eating Well for Optimum Health），《 健康廚房》（The Healthy Kitchen）等書。

美國人多數已體會到健康的重要，對於增強免疫系統的方法更是趨之若鶩。威爾到舊金山演講，門票不便宜，但座無虛席。什麼不含化學物的護膚霜和化妝品，只要經過他的加持，再貴也有人買。他在演講中說薑黃粉有益健康，次日，印度食品店裡就有許多人去排隊買薑黃粉。他寫了二十幾本書，翻譯成多種文字，從如何呼吸到《老得健康》（Healthy Aging），有一半都是暢銷書。

一個開舊車的窮學生如今已經變成腰纏萬貫舉世聞名的醫學專家，人稱美國的「整合醫學之父」、「代替醫療（Alternative Medicine）的開山祖」，也有人稱他為「健康大師」（Health Guru）。1997年，《時代》（Time）雜誌選他為二十五個美國最有影響力的人之一；2005年，將他列為全世界最有影響力的百人之一。他造福人類健康的步伐雖在不斷推進，美國積重難返的醫療制度還是個沒法超越的障礙。舉例而言，針灸直到去年才得到健康保險系統的承認和支持。

威爾醫生業已退休。去年，他慷慨捐出兩千萬元來擴展整合醫學，設立講座，並興建一棟以他的名字命名的整合醫學大樓，威爾親自參與大樓的設計。他說：

「我們相信建築環境對整合醫療，預防疾病和增進健康極為重要。我們的研究證明，辦公室的環境影響了人們的緊張情緒和工作表現，會影響人們的形體姿態，甚至睡眠品質。此一建築的設計兼顧整合醫學的理念，而將佛學中心納入其中，對增進生理與心理健康是十分重要的。」

這座精心設計的風生水起的大樓及其庭園，說不定有一天會成為全世界遊客都想一看究竟的建築物。

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亞利桑納大學於2017年成立了佛學研究中心，是現任中心主任吳疆教授苦心經營的成果。由於威爾醫生的協助，佛學中心將於兩年後遷入計畫興建的整合醫學中心大樓。條件是佛學中心要籌款一百五十萬元，但沒有時間上的限制。在建築藍圖上，佛學中心的部分，有收藏經典的佛學圖書館、辦公室、會議室、禪堂及禪修花園。該樓將建一高端廚房，適宜於烹飪表演之教學與錄影，將為推廣素食的使命來服務。

兩大中心的宗旨與使命是互補的。現在兩中心的緊密合作是大學裡不同學科合作的榜樣。亞大醫學院以人文社會科學方面的學問來強化醫療工作，這並非首例。外科教授早已請心理學教授如蓋瑞修華滋等人，在器官移植上做捐贈和受益兩方的性格、背景、愛好、習慣等匹配的調查，以避免移植手術後發生排斥而前功盡棄的情形。

佛學研究以人文取向來謀求社群與個人的健康，增進精神和思維的福祉。可以預見的是：兩者的合作將擴展研究成果，並融合佛教修煉與健康醫療的教學。

最令人興奮的是，在新大樓啟用之後，亞利桑納大學的佛學研究中心將成為亞洲以外的最大、最有規模的佛學研究中心。這又是什麼樣的緣分啊！（寄自亞利桑納州）