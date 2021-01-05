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貓咪老師和宇宙的奧祕

（貓隱書店）隱匿
甜粿。（隱匿．圖片提供）
甜粿。（隱匿．圖片提供）

這幾年很流行說：「那些XX教我的事。」生活中幾乎只有貓的我，也以「那些貓咪教我的事」為主題，寫過許多詩文，比方說：貓咪教我要活在當下，吃飯時吃飯、睡覺時睡覺……等，雖然是老生常談，但也是事實。可是後來我發現，這有時只是自我感覺良好的概念性書寫而已，因為很明顯的，貓咪一點也不想當人類的老師，而且也不是每隻貓都能活在當下，最明顯的例子就是甜粿。

除了睡覺時間以外，甜粿都處在焦慮狀態中，牠戒慎恐懼、疑神疑鬼，隨時注意我的一舉一動。如果我開始整理包包、換穿外出服，牠就會露出一臉震驚，似乎遭到了背叛，然後牠會從坐臥處起身，一邊走開，一邊注意我是否真要外出？如果是真的，牠會立刻到床底下躲起來，躲藏的行為當然是為了表達抗議。有一次我出門後立即返回，發現牠早已從床底下出來了，看見我還大吃了一驚。

牠有自殘的習慣，每當牠撒嬌而我無暇理會時，牠就開始舔毛與咬嚙自己，牠沉迷其中，嚴重的時候，幾乎醒著的時間，都在舔毛與自殘，每次看見牠這樣，我也很焦慮。萬一我外出過夜不回家，自殘的傷口就會惡化，因此，我根本不敢遠行。使用了各種安定神經的方法，如安立寧、費洛蒙、花精、中藥，但是效果都有限，因為心病是最難醫的。

我花很多時間和心思取悅牠，但牠總是把注意力放在別處，比如梳毛時一直注意別隻貓的動靜，一看見牠們靠近我就生氣，怒瞪牠們，甚至突然撲打過去，根本沒享受到梳毛的樂趣。

你說，像這樣的貓能跟牠學習什麼呢？最多是自我警惕，希望自己不要像牠那樣吧？可是，不管怎麼說，牠卻是我最愛的貓，每晚當牠睡在我的臂彎之間，人貓呼息一致的時刻，那種安心與滿足，治癒了我的睡眠障礙。

我看過一種說法：「人們常說自己愛貓，但那不是真的，他們愛的只是那個被貓咪所需要的自己而已。」

我想說，即使真是如此，那又有什麼關係呢？舉例來說，如果你愛上寫作時的那個自己，因為你只有在那時才感到和宇宙接軌，甚至是法喜充滿，那不是很好嗎？畢竟人生是如此艱難，在悲傷和虛無之間，你總得做出選擇。

愛貓也是這樣。當我們鏟屎鏟尿、奔走於動物醫院、餵藥被抓傷、睡覺時慘遭尿襲、為了貓咪的離去而落淚，明知自己無法得到什麼，卻一點也不在意，單純地，先貓咪之憂而憂，為了貓咪的快樂而快樂……就算我們只是愛上這樣的自己，那又有什麼關係呢？

在人類有限的生命中，不求付出的時刻是多麼稀少，奇妙的是，當你一無所求的時候，反而有滿滿的、無以名狀的事物，將我們填滿、讓我們發光。很明顯的，這就是貓咪教我的事，我甚至相信，這就是宇宙的奧祕，可是，我還不知道那是什麼，所以只能繼續活著，直到那個最終的答案，失去了找尋。

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