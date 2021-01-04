詞牌
蝶戀花
一些花影被鳥聲搬進
黃昏的
窗上，青春正抬頭
仰望
●
南方的家，一季薔薇
擁抱了
一枚水塘上的月亮
●
「是不是，離開了
才會更靠近……」
●
那些劃過的傷痕，都有
時光
哀傷的哭泣
浣溪沙
我寫詩，需要漢語自己的
骨骼，姿態
和被浣洗而清亮的聲音
●
山水都能叫出它內在的
魂魄，青銅
光裡，有鷹自由的飛翔
●
詞語如千年透明的琥珀
閃爍出一種
意象，猛虎一般生猛而
明亮
●
明亮得可以照出慾望
之影，不需要
火的翻譯，水的變形
●
不需要別人的唇語
告訴明天
雨
會從哪個方向吹來
●
我是我的太陽，會照出
自己的陰影
照出
自己的光亮
臨江仙
瘦成嶙峋，如一種仙的意象
從甲骨文的裂縫
溢出，光影和一山的霧
●
掩過漫長，日子生煙
神在修練
一種詩的語言，磨亮了
暗夜裡的眼
●
時光破碎，天地朗朗
有人把自己
走成
遠遠的一片空白
●
而寂靜，卻以
斧鉞
把自己削成獨立的風格
削出
石頭裡的火焰
鷓鴣天
從一闋宋詞裡，撈出一把
鷓鴣鳴叫的聲音
暮色很快
就從深深的山裡探出頭來
●
亂蟬，衰草
把九月潑灑成金黃的歌
●
遠遊的旅人，卻將自己的影子
拉長，長到
思念的他方，等待一夕茫茫
夜霧的來訪
●
我躲進了鷓鴣鳴叫的聲裡
梳理
時光的哀傷，看著一些影子
還在路上流浪
●
這些日子，南國的窗，掛滿
水雲，燈火
和一枚可以摸到心痛的月亮
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