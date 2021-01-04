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金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

詞牌

辛金順

蝶戀花

一些花影被鳥聲搬進

黃昏的

窗上，青春正抬頭

仰望

南方的家，一季薔薇

擁抱了

一枚水塘上的月亮

「是不是，離開了

才會更靠近……」

那些劃過的傷痕，都有

時光

哀傷的哭泣

浣溪沙

我寫詩，需要漢語自己的

骨骼，姿態

和被浣洗而清亮的聲音

山水都能叫出它內在的

魂魄，青銅

光裡，有鷹自由的飛翔

詞語如千年透明的琥珀

閃爍出一種

意象，猛虎一般生猛而

明亮

明亮得可以照出慾望

之影，不需要

火的翻譯，水的變形

不需要別人的唇語

告訴明天

會從哪個方向吹來

我是我的太陽，會照出

自己的陰影

照出

自己的光亮

臨江仙

瘦成嶙峋，如一種仙的意象

甲骨文的裂縫

溢出，光影和一山的霧

掩過漫長，日子生煙

神在修練

一種詩的語言，磨亮了

暗夜裡的眼

時光破碎，天地朗朗

有人把自己

走成

遠遠的一片空白

而寂靜，卻以

斧鉞

把自己削成獨立的風格

削出

石頭裡的火焰

鷓鴣天

從一闋宋詞裡，撈出一把

鷓鴣鳴叫的聲音

暮色很快

就從深深的山裡探出頭來

亂蟬，衰草

把九月潑灑成金黃的歌

遠遊的旅人，卻將自己的影子

拉長，長到

思念的他方，等待一夕茫茫

夜霧的來訪

我躲進了鷓鴣鳴叫的聲裡

梳理

時光的哀傷，看著一些影子

還在路上流浪

這些日子，南國的窗，掛滿

水雲，燈火

和一枚可以摸到心痛的月亮

甲骨文

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