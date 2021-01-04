蝶戀花

一些花影被鳥聲搬進

黃昏的

窗上，青春正抬頭

仰望

●

南方的家，一季薔薇

擁抱了

一枚水塘上的月亮

●

「是不是，離開了

才會更靠近……」

●

那些劃過的傷痕，都有

時光

哀傷的哭泣

浣溪沙

我寫詩，需要漢語自己的

骨骼，姿態

和被浣洗而清亮的聲音

●

山水都能叫出它內在的

魂魄，青銅

光裡，有鷹自由的飛翔

●

詞語如千年透明的琥珀

閃爍出一種

意象，猛虎一般生猛而

明亮

●

明亮得可以照出慾望

之影，不需要

火的翻譯，水的變形

●

不需要別人的唇語

告訴明天

雨

會從哪個方向吹來

●

我是我的太陽，會照出

自己的陰影

照出

自己的光亮

臨江仙

瘦成嶙峋，如一種仙的意象

從甲骨文 的裂縫

溢出，光影和一山的霧

●

掩過漫長，日子生煙

神在修練

一種詩的語言，磨亮了

暗夜裡的眼

●

時光破碎，天地朗朗

有人把自己

走成

遠遠的一片空白

●

而寂靜，卻以

斧鉞

把自己削成獨立的風格

削出

石頭裡的火焰

鷓鴣天

從一闋宋詞裡，撈出一把

鷓鴣鳴叫的聲音

暮色很快

就從深深的山裡探出頭來

●

亂蟬，衰草

把九月潑灑成金黃的歌

●

遠遊的旅人，卻將自己的影子

拉長，長到

思念的他方，等待一夕茫茫

夜霧的來訪

●

我躲進了鷓鴣鳴叫的聲裡

梳理

時光的哀傷，看著一些影子

還在路上流浪

●

這些日子，南國的窗，掛滿

水雲，燈火

和一枚可以摸到心痛的月亮