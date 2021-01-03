霍夫曼殺死朱麗葉塔的舊情人。（Pierre Auguste Lamy 畫作。薛維．圖片提供）

假如你問台灣或中國大陸的中學生或大學生：「你知道霍夫曼嗎？」大概十之八九都會搖頭。可是如果你問：「你知道芭蕾舞《胡桃鉗》的故事嗎？」我想大多數的人都會點頭。如果你是位芭蕾舞迷，大概也知道舞劇《柯碧莉亞》（Coppelia）的故事。這兩個舞劇的故事都源自於霍夫曼。霍夫曼的影響還不止於此，所及的範圍還包括舒曼、和後來的杜斯妥也夫斯基、愛倫坡、卡夫卡、以至佛洛依德，當然最直接也最明顯的當屬奧芬巴哈的歌劇 《霍夫曼故事》（Les Contes d`Hoffmann, 1881）。

霍夫曼（E.T.A. Hoffman, 1776-1822）是普魯士人，多才多藝但命運多舛，從小父母離異，由他的伯（叔）父養大。他做過律師、公職、樂評、指揮、作曲家、歌劇作家、畫家、漫畫家、劇院經理，有閒時也寫故事和小說。他寫的奇幻或恐怖的故事頗受當時讀者歡迎，可惜四十六歲即因病而英年早逝。他的文學作品在德國浪漫文學中占有重要一席，也是奇幻恐怖小說的始作俑者。此外，他雖然沒有發明「潛意識」這個名詞，卻在一些故事中揭露表面和諧的中產階級內心深處的黑暗面。

1851年，法國兩位劇作家摘取了三個霍夫曼故事的片段，並把它們串聯起來編成劇本，最大的變動是讓作者霍夫曼成為戲劇的主角，而三個故事都是醉酒的霍夫曼在一個「路德酒吧」和朋友陳述自己的戀愛經驗。其實霍夫曼本人生活相當平淡，除了有一次單戀自己的音樂學生外，沒有鬧過緋聞，和他的波蘭妻子廝守一世，不過他的確常光顧「路德酒吧」，而且有時喝得過量。

多年後這部舞臺劇被作曲家奧芬巴哈（Jacques Offenbach, 1819-1880）看中，作為他的歌劇《霍夫曼故事》題材。奧芬巴哈當時在法國音樂界已頗有名氣，已編寫過一百多部輕歌劇（operetta），其中不少相當賣座，但是他一直夢想創作一部真正的大歌劇，可惜他在這部歌劇定稿前就病逝了。《霍夫曼故事》1881年在巴黎首演，十分成功。這部歌劇有許多名曲，〈威尼斯船歌〉幾乎是家喻戶曉，機器人的花腔女高音之歌也常在音樂會聽到。此外幾首男女高音的詠嘆調也十分動聽。歌劇故事卻與所有其他歌劇不同，不是直線進展，而是由三個短故事組成。故事的楔子是大學生常聚的酒館，大家慶祝正在走紅的新歌劇明星，也是霍夫曼的女友，絲特拉。而他的情敵林鐸夫正要用奸計橫刀奪愛。在眾人催促下霍夫曼講了他此生的三個失戀故事。他的繆思為了保護他，化身為好友尼克勞斯，在三段愛情中緊緊相隨。

他第一位戀人是位科學家製造的機器人奧林匹亞，不但貌美無瑕，而且歌聲曼妙，不過她的美目是由邪惡的柯培里奧斯所供給。柯還賣給霍夫曼一副魔法眼鏡，戴上後看奧林匹亞就和真人一樣。最後柯因與科學家的財務糾紛而打碎了機器人娃娃，留下傷心欲絕的霍夫曼。

餘下兩段愛情的主角一是朱麗葉塔，一是安東尼亞。朱麗葉塔是威尼斯的名妓，她為了贏得魔鬼巫師的大鑽石而去引誘霍夫曼，不但使他與情敵決鬥殺了人，而且取走了霍夫曼的鏡中映影，然後棄他而去。安東尼亞是位天賦極高的女高音，也是名聞遐邇的歌劇明星之女，但是她有先天疾病，唱歌的刺激可能奪取她的性命。可是邪惡的醫生（也是殺害她母親的凶手）不但勸阻她嫁給霍夫曼，並且鼓勵她步其母後塵成為歌壇明星，最後並召喚她母親的亡靈命她唱歌，真到她發病倒地而死。順便提一句，三個故事中的惡棍和林鐸夫其實是一個人，都由同一位男中音飾演。

講完故事，霍夫曼借酒澆愁。絲特拉表演散場後來找他，發現他已經醉得不省人事，失望之餘投入了林鐸夫的懷抱。最後陪伴他不離不棄的只有他的繆思。

霍夫曼一共發表了約五十個短篇，但翻譯成英文的不多，我多年前在舊書店買過兩本，正巧三個故事都有。原來的故事當然複雜許多，而且很長，因篇幅所限，不在此贅述。如果讀者有興趣可以在圖書館找出來讀，第一個故事是《沙仙》（Sandman），其他兩個是《失去的映影》和《安東尼亞之歌》。

我一直認為討論此部歌劇的文章最難寫，主要原因是奧芬巴哈在歌劇定稿前幾個月就與世長辭，所以給了後世的導演 極大空間發揮，歌劇的象徵意義和主旨便隨著導演的詮釋而各異。第一幕我們知道作者的原意，所以一般沒有疑問。霍夫曼的初戀情人是個會說會唱的洋娃娃，其意義也很明顯，年輕人易受出眾的外表吸引，而且洋娃娃沒有心機，是天真無邪的代表，這讓我想到狄更斯小說《塊肉餘生錄》（David Copperfield）裡的妻子朵拉，美麗可愛卻沒有內涵。問題是接下來的兩個故事，誰先誰後沒有定論。

我看過的芝加哥的演出和倫敦的光碟都是把朱麗葉塔的故事排在第二。那時霍夫曼可能剛屆而立之年，朱麗葉塔對他的吸引是肉欲的吸引。第三個故事導演的詮釋為，安東尼亞象徵藝術，霍夫曼在經過愛上膚淺的美麗外表、肉欲的吸引後，情感心智都完全成熟，那時霍夫曼可能歲數在三十到四十之間，最後終於找到他的真愛。這是一個浪漫的詮釋，而安東尼亞之死正是典型浪漫歌劇的高潮。然而戲並沒有到此結束，霍夫曼講完自己的故事後，繆思說絲泰拉是奧林匹亞、朱麗葉塔和安東尼亞的綜合，但是霍夫曼最後也失去了她，只有繆思相伴終身。

大都會 歌劇院最近的演出卻把朱麗葉塔放在最後（據大都會的解釋，這是基於新近發現的奧芬巴哈原稿）。霍夫曼愛情的對象從一個外型完美的女孩，到一位才華洋溢而有事業野心的藝術家，最後墮落到只有肉慾的妓女，他的愛情不但每下愈況，而且使歌劇從理想和浪漫變為譏諷和玩世。大都會在結尾時並重複了劇始楔子中霍夫曼唱的嘲笑醜陋畸形的矮子，更加重其譏諷意味。（除了這兩派不同詮釋外，還有一些後現代派的導演把三個故事解說為一個酒鬼的恐怖惡夢，或是霍夫曼的妄想症，把全戲的背景設定在精神病院。因為太過離經叛道，本文不列入討論。）

兩派導演的詮釋見仁見智，很難決定誰更接近霍夫曼的原意。二十年前的我大概會傾向比較浪漫的前者，但是進入老年的我卻比較認同大都會的演出，原因不止是因為老年人變得有些冷眼看世事，而是累積的生活經驗比較能使老人對作曲家的心境有些體會。奧芬巴哈是德裔猶太人，十四歲時移民巴黎進入音樂學院，畢業後從樂手到指揮到作曲，一路順利。他共寫了一百零五部輕歌劇，名利雙收，只是好景不長，德法戰爭爆發，法國戰敗（1870），第二帝國瓦解，感覺屈辱和憤怒的法國民眾對嬉鬧的輕歌劇失去興趣，更糟的是，對德國人敵視加深（其實奧芬巴哈比法國人更法國），奧芬巴哈的輕歌劇不再受歡迎。加上他經營的劇院破產，迫使他不得不奔波英美賺錢還債。同時他的健康也逐漸惡化，在此重重打擊下，我想他變得有些憤世嫉俗是有可能的。世間所有的快樂都是短暫的，只有繆思和藝術是永恆。正如同霍夫曼在三場失戀後回到他的寫作，奧芬巴哈在眾多輕歌劇失敗後，盡他最後的心力創作一部真正的大歌劇。

至於這位無時無刻不在護衛和安慰霍夫曼的繆思，我認為其實是霍夫曼本人，是詩人的靈魂，靈感的泉源，創作的推動力。在一切都失敗離他而去時，他的藝術會與他生死相依直到永遠。正如繆思告訴霍夫曼：愛情的灰燼會燃起他的天才。接二連三的挫折和痛苦的刺激使他感慨遂深，對人生也有更深刻的認識，取材也更廣泛。錯綜的情感、深遠的意境，這些都是造就一個偉大詩人的必要條件，正如李後主，李清照、蘇東坡，經過了生命的苦難，才終於寫出名垂千古的詩句。（寄自伊利諾州）