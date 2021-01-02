再度綻放生機的一品紅。（荊棘．攝影）

鄰居朵茜把它推到我家門前時，正是農曆年的傍晚——我記得很清楚，老伴和兒子都回來過節，我們正在談論新冠肺炎在武漢爆發的事。那時我們隔岸觀火，殊不知此事的輕重。哪裡想得到從此開始了最詭異的一年：全球一百七十萬人死於瘟疫，美國 就占了三十多萬；種族動盪衝擊到社會的面前；懷疑和恐懼的毒素侵蝕大眾；以民主自豪的美國也受到民主本身的考驗。

「我們不要了，你要嗎？」朵茜靦腆地說：「不然我們就把它丟到垃圾桶。」

這盆高大的植物已經紅葉低垂，一幅喪氣不想活的樣子。我勉為其難地說：「好吧！我試試看。你把推車留給我，救不活我就推去垃圾桶。」

我的「綠姆指」在朋友中小有名氣，許多朋友把瀕死的植物丟給我，似乎都可起死回生。我一向喜歡養花蒔草，只是現在住在面海的高樓，小陽台上容不了什麼花草。

兒子把它推到陽台，一邊推一邊搖頭：「真可惜，這麼大一盆一定很貴，看來活不了。」

「死馬且當活馬醫。」我說。看到它把我澆的水馬上吸乾，我又緩緩地添加了一些，直到有少許水溢出盤底。次日一早我跑去陽台，看到紅色的葉片已經伸直，只是還帶著幾分萎靡，我繼續加水。再過兩天，它的枝葉完全舒展，揚眉吐氣地挺出一樹紅葉。朵茜一定是用它來慶祝聖誕和新年，過了節就忘了澆水。此刻這棵灌木在我家陽台上燦然地復活，喧譁的紅火燃燒著它堅強的新生命，給農曆節日添加了無比熱鬧，讓全家人坐在陽台上為它喝采、為它慶祝。我喜歡它的中國 名字「一品紅」，在舊曆年之始，它如是大膽地展露出這屬於中國喜慶的紅色，一副君臨天下的氣派，顯然一品無疑。

直到三月初復活節到了，這一品紅都還是紅葉滿枝，怪不得墨西哥 人叫它「復活紅」；從感恩節到復活節，它的葉片幾乎可以保持半年紅豔。美國人買它過聖誕，新年過後就丟棄，實在可惜，因為它其實是多年生的灌木，可以年年繼續生長。它是在墨西哥常見的圍牆樹，可達兩人高，紅豔豔如波浪似的一片，把墨西哥的鄉村點綴得爛漫多彩。一品紅的紅，不是花而是葉，要經過一段（六至八星期）的長夜，黑暗的時間長達十四小時以上，它的葉片才會成鮮紅色。這個特徵很適合花房處理，所以它是成功的商品，從感恩節開始市場大量銷售，除了紅色以外，現在已經育殖出白色、黃色、粉紅色和多色條紋的品種。它原產於中美洲和墨西哥，美國第一位派到墨西哥的總督Poinsettia在1820年把它帶回美國，這植物就冠上他念來繞口的名字，美國人寧可叫它「聖誕紅」。

復活節過後，一品紅開始掉葉子，十二根主幹都顯得光禿孤單。我把上面的三分之一剪去，減少澆水量，等候它重新生長。而此刻，外面的世界已發生驚天動地的震盪：從武漢開始，中國各地採取凌厲的封城措施；法國和義大利平時遊客熙攘的街道，空無一人；美國封鎖關口，限制入境的訪客；華盛頓州養老院的老人連連死去；紐約成了新冠疫情的重災區，被病毒逼得整城停頓；巴西的墳場出現漫長無際的墳穴；媒體報告日益添增的感染和死亡數字；人心惶恐不安，不知自己是不是就要成為統計數字之一；口罩手套等防備器材大量不足，人群爭相搶購，連第一線的醫療人員都不夠用；美國醫療界發出聲明，戴口罩並沒有什麼用處……。

戴口罩怎麼可能沒有用呢？我認為這個說法只是為了減少民眾去搶購。我和朋友們聯合起來在家縫製口罩，縫一批送一批給當地的醫院和獨居的老人。做口罩很簡單，中學生上家事課第一天做的就是口罩，而且我們手製的口罩可以防潮，洗了可以再用，不像市場上那種用了一次就得丟。

在縫衣機飛快轉動之際，外界一片風聲鶴唳，病毒日益猖獗。當局要求大家在家隔離，出外戴口罩，與人保持距離。養老院正式封鎖，所有的活動乍然停止，老人們被關在自己的房間，不能有訪客，連食物也是一天三次地送到門口。我的老伴在養老院裡孤寂驚慌，我停下縫衣機，在四月底把他搶救回家。老伴有失憶的問題，對於周遭的變遷會感到錯愕恐懼。我安慰他，家裡有我在，以後他再不會搬動。

我宅家一心照顧老伴，也照顧我的一品紅。我每天為它澆水，當它萌發新枝新葉後，也開始為它施肥。我喜歡觀察它的綠色枝葉，看它是否得到足夠豔陽。它被風損傷的枝葉流出白色的粘液，我明白這是微毒而無大害。這些綠葉將會轉變成如花的豔紅，彷彿毛蟲羽化成蝴蝶般不可思議。

原本寂靜的樓下大馬路突然傳來喧譁的遊行隊伍，高呼「黑人的命也是命」。反對派趁機聚眾嘶喊，雙方對峙，大戰一觸即發。警察全副武裝擺成防線圍繞。一些宵小趁機肇事，打破隔壁臨街的玻璃窗，公然搶劫附近的商店。潛伏在美國已久的種族問題，此次藉由警察不當使用暴力而爆發出來；有錄影為證，映在每家每戶的電視上，逼著大眾面對醜惡的現實。大都市不斷有遊行示威，要求種族平等，號召警察從內部進行改革。而在社會邊緣的白人至上主義者也突然現形。美國有一批極右派人士，反科學理性，相信陰謀論，認為新冠病毒要不是中國製造出來的禍害，就是炒作出來的假消息。他們大多拒絕用口罩，不守隔離的規定，偏偏要在此新冠病毒高漲時聚眾開派對。更令人跌破眼鏡的是，我們的總統川普居然是這批人的精神號召者，他的言行荒謬，像似邪教首領，部分白人中產階級和工人階級人士卻言聼計從。

黑暗時代到了。

一品紅從九月底到十月底需要長夜。我用最大的黑色塑膠袋，把兩個對剪，再粘成一個巨大的袋子，每晚六時到次晨八時，罩在一品紅上面。一品紅受到袋子的壓抑，枝葉都委屈地捲曲起來，讓我看得心痛。也就在這時，新冠疫情到達空前未有的嚴厲，全國和全世界死亡和染疫的人數飆升。醫學界警告，疫情到年底將更加嚴重，而且會延伸到明年夏天。做生意的小民損失最大，登記失業的人龍排了長長的隊伍，領食物救濟的車隊則排到幾哩之外。颱風也在此時打劫，以破紀錄的強度一再襲擊美國東南部，隱示地球暖化為其元凶。網路會議成為熱門的聯絡方式，學生在家上課，工作的人在家上班，親朋好友以此聯絡，「virtual」成了最流行的詞彙，一切像是虛擬，卻又完全是事實。總統川普仍然一再重申「中國病毒」已經轉彎靠邊，不必擔心，他自己不戴口罩。不久川普總統全家、首席律師和一些幕僚都確診得了新冠肺炎。總統選舉進入最後的搏鬥，謊話如順口溜，謠言則漫天飛。在這失去了軌道的日子裡，人們的信心點點流失，不知真理為何物。

總統大選的結果終於在十一月七日上午出籠。我一早盯著電視看選舉報票，幾乎錯過了自己要主持的網路會議。我們終於有了一位多種族的女性副總統和有同情心的總統，但也如預料的，看到了川普極無風度的反應，他拒絕接受選舉結果，堅持他的勝利是被偷走的，聳動群眾發起暴動，並提起五十多件法律訴訟，直到最後一件被最高法院完全駁回。就在這時，聯邦政府正式通過輝瑞公司和莫德納公司製作的新冠疫苗，而且馬上使用於前線服務的醫療人員和最易感染的老者。他們估計到夏天，全國大部分人都可以獲得注射而得到免疫。從漆黑狹窄的隧道中，我們終於看到前面的光。

長夜之後，一品紅逐漸長出紅色的新葉，舊的綠葉慢慢枯黃凋落，主幹聚在一起變成高大挺拔的一團豔紅，仍然是中國喜慶時用的那種大紅色，好像在等待舊曆年的到來。在紅葉的頂端有不顯眼的綠色小花，如米粒大小，頂上冒出黃色的花蕊和花粉，旁邊有分泌蜜汁的小壺口，顯然是預備蜂蝶來採蜜傳粉之用。既然沒有能夠招蜂引蝶的豔麗花瓣，就不妨長出耀眼的紅色葉片，一樣可以吸引蜂蝶，甚或是中美洲常有的嬌俏蜂鳥。這就是大自然有意為它作的精心安排。

我們靜坐陽台上，享受冬陽下燃燒如火的一品紅，滿心期待來年的平安和美好。在剛過去這最詭異的一年中，我照顧一品紅一如照顧我的老伴，看著它規律有序地成長，把自然界的神祕在我眼前展露，穩定了我的信心，讓我了解希望仍然長存人間。（寄自加州）