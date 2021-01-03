多說好話 命運在你口中

《唐弢瑣憶》，唐先生寫他和魯迅大師的交往。既然只是寫魯迅一個人，又為什麼說是瑣碎的記憶呢？他雖然專門寫一個人，關於這個人的事情倒是很多，沒有軍國大事，都是生活細節。再想一想，當年唐先生一個後輩有機會和大師發生這麼多的關係，這件事說小也不小，唐先生以「瑣憶」向心情對之，雲淡風輕，沒有炫耀的意思。好，那就唐弢瑣憶。

唐弢是怎樣寫魯迅的呢，他在文章開頭先引魯迅的兩句詩：「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」，他說前一句代表魯迅的剛烈，後一句代表魯迅的溫和。《唐弢瑣憶》對後一句詩的發揮比較多，他，一個後輩，以親身感受，寫出魯迅對年輕人的關懷體諒。也許因為這個緣故，他這篇文章選進高中的語文課本，讓年輕人知道自愛自重。

•「魯迅駡人 不如多寫小說 」

我呢，我在這個題目下面另外找一些話來說，我覺得今天跟年輕朋友一同讀這篇文章，不妨趁機會提醒一句，學習說別人的好話。為什麼說「學習」？因為說人家的壞話容易，說人家的好話難，學語言總是先學會粗話髒話，後學會「雅言」。不妨作個測驗，多少人先會說「他媽的」，還是先學會「謝謝你」？多少人先學會「冤家路窄」，還是先學會「有你真好」？多少人先學會嘲弄瞎子的笑話，後學會同情瞎子的故事？多少人先跟外國人叫洋鬼子，後跟他叫洋先生？

魯迅駡過很多人，很多人也駡他，生前駡不過他，駡到他死後，在國內駡不過他，駡到外國。魯迅駡胡適毫不客氣，後來駡魯迅的人集中台灣，胡先生在台北做大官，沒駡過魯迅。有一年紀念五四運動，文藝團體請胡先生演講，他說自己當年對新文學「提倡有心，創作無力」，還得靠那些寫詩寫小說演話劇的人，他特別提到魯迅的名字。梁實秋先生也是一個挨駡的人，他在台北也有很大的發言權，提到魯迅，他只說魯迅寫了那麼多雜文，把時間精力浪費了，不如多寫幾篇小說。

梁先生還留下一段美談。1940年，中國 還在對日抗戰，遷到重慶的國立編譯館主辦一場文藝晚會，為勞軍活動募款。梁實秋和老舍在晚會中說相聲，傳為佳話。梁先生晚年在台北寫了一篇文章，《老舍和我說相聲》，請注意，「老舍和我說相聲，不是我和老舍說相聲」，文章裡面仔細交代，老舍對相聲很有研究，又是道地的北京人，他是這個節目的靈魂，稿子是老舍寫的，動作是老舍教的，抑揚頓挫是跟老舍學的，現場的采聲，場外的稱讚，都應該歸功老舍。

•存好心自然說好話做好事

為什麼要處處說好話呢？又哪兒來的那麼多好話呢？我居住的地方有一個社團提倡「存好心，說好話，做好事」，我去捧場致詞，我說存好心自然有好話，說好話自然會做好事。你看《唐弢瑣憶》，有人批評年輕人浮淺，魯迅先生怎麼說？「一條小溪，明澈見底，即使淺吧，但是卻淺得澄清，倘是爛泥塘，谁知道它到底是深是淺呢？也許還是淺點好。」他對年輕人存好心。錢鍾書先生讀寓言，論青蛙，給我們一個新發現，青蛙固然沒有牛肥大，可是牛也不及牛蛙嬌小。他對青蛙存好心。

倘若沒有這分好心呢，說出來的話就不同了，年輕人浮淺，老年人油滑，青蛙弱小，牛蹄底下一塊肉，牛也愚蠢，人類盤子裡的一塊肉。你捐錢做公益，他說你想逃稅。公益團體都辦了「非營利事業登記」，憑它的收據，年終報稅可以從收入中把捐款扣除，這樣就可以少交一點稅。這叫「節稅」，合法，他故意說成逃稅，逃稅是犯罪，難聽。你廉潔，他說因為你沒有兒女。你戒酒，他說一塊兒喝酒是有福同享，得了高血壓 是有難同當，戒酒的人既不共安樂，也不共患難。你戒菸，他說戒菸成功的人不可以做朋友，心太狠了。這樣說話的人另有一副心腸，於是也另有一番語言，自然也產生另一種效果，如此這般，你也不捐錢了，他也不戒菸了，我也不戒酒了。

常言道街談巷議，蜚短流長，實際上飛短多，流長少，咱們中文講究對仗，「長」字只是個陪襯。張家長，李家短，也是只說李家，沒說張家。為什麼人多半喜歡說別人的壞話、聽別人的壞話？大家都壞我也不必做好人，如釋重負？大家都做不到、我也不必做，問心無愧？有人訴苦，他說張三的好話，張三的敵人固然拿他當敵人，張三的朋友也不拿他當朋友，他們聽了也不舒服，誰也不希望他被朋友勝過，如此這般，說好話不得人緣？

•說好話也是「直」 需要勇氣

《論語》記載柳下惠的故事，他宦途坎坷，三次被國王免職。那時候中國分成許多國家，由這個國家到另一個國家不需要護照簽證，有人勸他換換環境，他說，我這個人很「直」，如果不改變，無論到哪個國家去做官都不順利，如果能改變，何必離開自己的國家？不知道從什麼時候開始，說壞話才是直，說好話不是直，我認為說好話也是「直」，也是一士諤諤，需要勇氣。

由柳下惠是否出國想起烏鴉是否搬家。在寓言童話的世界裡，烏鴉是個重要的角色，戲碼很多，牠住在樹林裡，自己知道不受其他鳥類歡迎，很想搬家，喜鵲對牠說，你的五音不全，又喜歡大聲唱歌，四鄰不能安寧，搬到哪裡都一樣。如果你能調理好你的聲帶，或者晚上回到巢中保持靜默，根本用不著搬家，喜鵲這一段話和柳下惠的那一段話一樣。烏鴉也曾努力掙扎，爭取認同，牠冒充孔雀，冒充鴿子，冒充天鵝，都失敗了，牠仍然是烏鴉，討厭的烏鴉。

烏鴉的這些故事分散各處，個別存在，如果編個先後順序，哪個在前？那個在後？牠可以先想搬家，聽了喜鵲的勸告，留下來奮鬥。牠也可以冒充孔雀，冒充鴿子，冒充天鵝，失敗之後，才想搬家，這時聽到喜鵲的忠告。烏鴉的故事由短篇變成長篇，最後怎樣結尾呢？「命運在你口中」，這是牠生理的極限，寓言的作者無論多麼大膽，都不能想像烏鴉變成夜鶯。好在寓言不一定需要結尾。