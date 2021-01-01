東邊的天空布滿豔麗雲霞，太陽馬上就要升起。今年因疫情 關係，孩子在網上上課，不用再趕校車了。但女兒仍記得五年前的那個冬天早晨，媽媽和弟弟踩著厚厚的積雪前行，就為了送她上校車，和她招招手。

落磯山下的冬天又冷又漫長，早晨趕校車是個很大的挑戰。我們的車經常埋在棉被般厚的白雪之下，得提前把車暖好，才能開出去。那段時間，先生回國探親，留我一個人在家帶孩子。每天早晨，我先把便當做好，再催七歲的女兒起床，趁她吃早飯的時候，出門暖車。

前夜下了大雪，車頂上足足有十五公分厚的積雪。掃完雪，接著給擋風玻璃除霜，又刮又鏟的，費時費力。把車整理好，我返回家門，接孩子上車。兒子當時只有三歲，不能單獨在家，也得一塊上路。出門之前，我把弟弟的滑雪 衣扔在門口，讓女兒給弟弟穿好。其實我只是說說而已，並不指望她真能幫忙。沒想到回來時，弟弟的滑雪衣已經穿好，毛線帽戴正，連靴子也套上了，兩個小人一起站在門口等我呢。

「你真是一個好幫手，太謝謝你了。」我誇獎七歲的女兒，心裡感到很欣慰。媽媽對她有愛心，所以她對弟弟也非常有愛心。

小路上積滿了雪，車容易打滑，即使輕輕地煞車，輪子底下仍發出嘎吱嘎吱的聲音，令人膽戰心驚。出門前，我還往包裡放了一罐飲料，因為若陷進雪裡，拖車是不會立即來救我們的。校車站在大路上，旁邊有一個教堂，快到的時候，我剛想右拐進教堂前的停車場，就看見那裡的積雪有小腿深，於是沒開進去，而到前方十字路口右拐，把車停在馬路邊。我對女兒說：「天不冷，你走過去，等校車來了，我再走，你別怕。」她依我的話下了車，我卻不知道該往哪裡開。此時，見左前方有個加油站 ，那裡的停車場的雪已經鏟乾淨了，就開了進去。

停好車，我把兒子抱下來，準備過馬路和女兒會合。正在十字路口等綠燈的時候，校車來了。其實這時不過去也可以，女兒應該毫無懸念地上校車，但我們還是要過馬路，親眼看她上去。

過了馬路，見女兒正在排隊，我叫了她一聲，她轉了轉身子，不知道誰在叫她。校車關上門，於是我抱著兒子站住，不再往前走。校車開過來了，車身很長，好半天才看見坐在窗前的女兒。她把臉貼近了玻璃，正向窗外尋找什麼。我們向她招招手，她也向我們招招手。車開走了，東方天空裡的朝霞如粉紅色的絲緞。我在心裡祈禱，願有愛的童年成為女兒人生的力量泉源。（寄自加拿大）