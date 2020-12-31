新冠病毒把世界弄得天翻地覆，從新聞上知道，迄今為止美國 已經超過一千五百萬人感染，加州不得不又開始新一波的居家避疫 。想到去年初回台灣和朋友見面暢談異鄉生活的情景，竟有一種恍如隔世之感。台灣抗疫成功，除了戴口罩，人們大致都過著正常生活。上班的上班，上學的上學，開店的開店，公園裡還是可以看見運動的老人和嬉戲的孩子。反觀我居住的北加灣區，因為醫療資源吃緊又開始執行居家避疫的規定，公園遊樂場關閉，原本預定明年一月返校上課的計畫延期，除非必要活動否則不建議出門。我彷彿聽到無數女人們的大聲哀號或輕聲嘆息。然而，為什麼是女人呢？

根據美國勞工統計數據，新冠疫情 影響美國女性就業遠比男性嚴重。2020年9月份就有八十萬以上的美國女人離開職場，超過離職男人的四倍。居家避疫，學校關閉，許多托育機構因此永遠關閉，許多低收入的服務業或餐飲業也因疫情歇業，這些行業中大部分員工正是女性。疫情的缺口幾乎都由女性來承擔，難怪美國性別研究者要語重心長地說：「新冠病毒是我們遇到女性就業的最大危機，比經濟大蕭條還要嚴重，性別平等倒退數十年！」而這樣的結果不只發生在美國，根據聯合國統計，新冠疫情發生後，女性承擔更多的無償家務勞動，不論已發展或發展中的國家皆然。當女人還是家庭中承擔育兒照顧和家務勞動的主要角色時，當瘟疫來襲，大部分的女性都沒有選擇權，只能離開職場去照顧家庭。

可以兩者兼顧嗎？我的切身經驗是蠟燭兩頭燒，自己越燒越短，火苗越來越小。今年三月新冠疫情剛在美國爆發時，我、先生和兩個上小學的孩子一起關在家裡工作和上學，一開始我還慶幸可以在家工作，兩者兼顧。可是時間一長，所有的問題都浮現出來了。孩子肚子餓了，找媽媽；孩子功課不會，找媽媽；作業簿簽名，找媽媽；上床睡覺，找媽媽。我必須比平常更早起床，先把當天重要的工作預先完成，因為「媽媽的生活」充滿不確定性，很容易就被不預期的事情打斷工作。雖然先生會在我出門工作的時候照顧孩子，而孩子也開始學習分擔家務和自理早午餐，但是精神上的壓力還是讓我忍不住哭泣，似乎總有做不完的家事、做不好的工作、煮不盡的飯菜、沒有時間看的書、沒有體力做的運動，也沒有辦法和先生孩子好好地說話。辭去工作後，剛開始我有鬆了一口氣，然而時間一長了之後，我開始慌了。我丟出去的履歷如石沉大海，或過了兩關的考試面試最後還是「謝謝，下次再來」。可以丟履歷的工作機會越來越少，履歷上空白的日期越拖越長。我開始懷疑自己、懷疑人生，懷疑除了媽媽這個角色之外，我還可以做什麼？

聽著孩子快樂地上網課和動手煮起司通心粉，我只能無奈地嘆氣，繼續認分地準備晚餐要用的食材，再繼續瀏覽各種求職網站可能的工作機會，希望自己不要變成《82年生的金智英》書中的女主角——在「理所當然」的性別不平等下生活而失去為自己說話的能力。我不知道新冠疫情何時會消失，但是我知道，我不希望自己就這樣消失在倒退的性別缺口裡，全世界的女人都不應該消失在這樣的性別缺口裡。（寄自加州）