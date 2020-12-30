黛安∕圖

我舉家移民美國 ，純屬偶然。移居後能把適合自己的工作幹到退休，可謂蒙福幸運。與很多考托福、讀學位、謀得高職的英才相比，我那點自學的英文水準遠不夠格。與那些從中餐館打工起步，做成了各自事業的成功人士相比，我也不具備務實打拚的本事和魄力。我雖曾有過「去此危邦，適彼樂土」的嚮往，卻從未作過目標明確的努力。所以在移居美國之前的很多年月內，我一直都處於想出走卻無計走出去的境地。只是到後來，偶然應邀去耶魯大學東亞系參加學術會議，才欣逢初次出國的機會。可能是我那篇會議論文給該系教授留下較好的印象，沒想到他們急需聘用一名中文教師，倉促間竟遴選到區區在下。

我因參與「六四」抗議活動，那時候尚屬餘罪在身的人物，我所就職的大學恨不得把我一腳踢出。我多方尋求可調離的去處，均遭碰壁。就在此出奔無門之際，突然收到來自耶魯的聘用徵求。我如獲救命稻草，立即回覆應聘，加緊辦理了出國手續，攜帶妻子兒女，逃難般空降到這所藤校校園。一個背了多年「反動」罪名的前科犯，又因寫過被認為「宣揚色情」的學位論文而聲名狼藉，更有動亂問題記錄在案，一朝入境美國，所有曾加於我的罪名都一洗而淨，全部排汙到故國下水道內。上天的眷顧和公正就這樣傳奇般惠及我們康家，為塵世上普濟眾生的善緣作了活靈活現的見證。

我那部在美國南方出版社出了簡體版的《反動自述》講述至此，便在默誦南無大慈大悲觀世音菩薩中告以終結。若有人讀過此書而餘興未盡，遺憾其中缺少我移居美國後的故事。我可以誠實告訴他們：我只有那一個故事，從此以後，再也無故事可講。我寧可平淡度日到無疾而終的一天，也不想再有什麼動聽的故事講給他人了。就我移居美國後的經歷來說，歲月靜好的日子大都是沒故事可講的。

「歲月靜好」這四個字，我發現近年來大陸網絡上用得很濫，對此濫調，我本不想加入合唱。如今走筆至此，之所以特別點出，意在藉機作一正本清源的闡述。「靜好」一詞出自《詩經．鄭風．女曰雞鳴》: 「宜言飲酒，與子偕老。琴瑟在御，莫不靜好。」說的是一對恩愛夫妻，男女對唱，詠嘆他們安靜而和好的生活。胡蘭成當初與張愛玲成婚，並未舉行婚禮，僅以兩人私下簽發一紙婚書作為信誓。張愛玲上書：「胡蘭成張愛玲簽訂終身，結為夫婦。」胡蘭成下續：「願使歲月靜好，現世安穩。」（見《今生今世》，台北遠景，頁286）不幸的是，兩人同居期間，胡蘭成投靠汪偽政府，很快即移情別戀。張愛玲所託非人，貽誤終身，幾十年之後，無聲無息病逝於美國空屋。張死後張熱突然熱傳大陸，作為連鎖反應，胡蘭成及其《今生今世》隨之暢銷起來。折戟沉沙鐵未銷，胡蘭成暴發的文名掩蔽了他漢奸的罪名，書中這句牙慧不知被誰拾出，一犬吠形、百犬吠聲地傳播網際，遂讓手中有了幾個錢可花的小資們挪用成粉飾昇平的口頭禪。這個被歪曲錯置的流行語之所以令人生厭，以致我忍不住要在此稍作辨析，是因為改革開放發展到今日，據李克強總理披露，全中國還有六億中低收入 及以下人群月收入平均在人民幣 一千元左右。必須指出，總理說的是「中低收入及以下人群」平均的月收入，可想而知，其中不知有多少人的收入低到幾百元，乃至更低。這四十年來，血腥徵地和暴力拆遷連續不斷，為地方政府和房地產開發商贏得天文數字的暴利；防火牆死死封鎖線民想獲取的境外資訊，因言獲罪者前仆後繼。歲月之並不靜好，皆歸咎於私有財產得不到保障，言論自由橫遭取締，法治不立，分配不公，從黨政高官到草野賤民，隨時都處於動輒得咎的狀況。人心惶惶，官民結怨，如此世道，談何「歲月靜好」？一句胡蘭成忽悠張愛玲的應景巧言，不意傳至今日，竟被偏解成小資們沾沾自喜的雋語。

就我移居美國的經歷來看，只有私有財產能得到保障，人民有法定的言論自由，國家的法治也比較健全，而且政黨及其政府有能力有條件發揮糾錯機制，窮人及不同的弱勢群體還能得到起碼的保護和一定的優待，越來越多的國民才庶幾過得上歲月靜好的生活。我這部沒故事可講的文集中，大多數文字所講述的就是我移居美國後，有關「歲月靜好」的所見所聞，所感所思，以及經過認真地觀察和思考，得以澄清的認識，進而提高的覺悟。其中絕大部分篇幅都寫於我移居初期，既記錄了初至新世界的種種不適，也捕捉到陌生環境中令人驚喜的新奇感受，更有往昔經驗與當下境遇碰撞下的對比，有關中西文化差異的感性解讀。或長篇紀實，或短章論述，寫作的機緣多出於即興感發，率然成文。若不是那時趁初來乍到，興致勃發，感受敏銳，及時寫出那些聯翩的感想，過了那家村，也就沒有這個店了。這些文字多發表在北美《世界日報》和港台報刊上。由於不受檢查制度的限制，很多在國內會有反動嫌疑的話題，置諸海外華人的語境，遂得以暢所欲言，獨樹我見，多少算是疏解出某些於己於人均有啟迪的亮點。

至於反動（reactionary）一詞，我還要在以下稍作詮釋。該詞來自西語，意指作出對抗性反應（reaction）的行動。在法國大革命期間，最先是波旁王朝的支援者頑固反對當時過激的革命行動，作為合法的對抗性反應，他們自稱其行動為反動（réactionnaire）。它意味著守成傳統，擁護教會，逆轉當前的亂象，恢復以前的社會狀況。此「反動」與「保守」語義相通，互為表裡，在當時並無貶義。只是在後來經蘇俄反覆操弄，再轉手中共，「反動」一詞才固化為純粹的負面，絕對的否定，被定格為上綱上線的罪名，成了鐵定的大帽子，常用以判決必須消滅的階級，定性任何不服從權威的個人，貶斥各級黨政領導不喜歡聽到的言論。

然而世上的事物總是在相反相成的狀態下運行的，誰也阻撓不住其間的反向趨勢。由對立走向統一，由互相衝突趨於互相妥協，這一直都是民主制度下政黨競爭的規則。就拿美國共和黨與民主黨的運作來說吧，天下大事，爭來爭去，也不外乎左極則右，右極則左，激進與保守總是在對抗中得以互相糾偏，對抗的雙方中任何一方也無權把對方打成罪該萬死的反動派。經過雙方反覆對抗的較量，才逐步達成某種「制衡」的效果，因而在此糾結纏鬥的過程中，任何一方的對抗性反應都有可能起到正動的作用。「正動」一詞，是我要為被汙名的反動進行正名而在此杜撰的一個用語，讀者若有興趣思考反動與正動的辯證關係，不妨打開我這部沒有故事可講的文集，就把其中的文字作為「我的正動自述」讀下去好了。

（康正果散文集《榆樹下的省思》日前由美國南方出版社出版）