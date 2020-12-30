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1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

一起玩大富翁

（11月&12月徵文：良辰美景憶當年）周雅文

疫情期間，為兒子慶生。飯後，兒子建議來玩桌遊，兄妹倆從地下室找出一盒「大富翁」（Monopoly）遊戲，這是我來美三十多年後第一次玩，而且是跟三個年輕人。

六、七○年代的台灣，政府提倡增產報國，家家戶戶至少都有三個以上的孩子，我們家也不例外，有五個小蘿蔔頭。每逢寒暑假，兄弟姊妹們聚在一起玩大富翁，是我童年最大的樂趣。這個針對不同國家與地區所設計的遊戲，有銀行管理、土地買賣，又可以蓋房子或是別墅，還有風險進入監獄，當然抽取「命運」卡或「機會」卡有可能翻轉勝負。在遊戲中學習與人溝通協調，買賣與交易土地，樂趣無窮。

移民美國後，每逢為孩子添購玩具時，面對各種不同主題所設計的大富翁，我常常愛不釋手，總買一盒回家，因此家中至少有五、六種不同的大富翁遊戲。裡面的物品小巧精緻，遊戲內容不同，但規則一樣。我一直夢想著有一天能夠和孩子們一起玩，可是每次都只有看著他們表兄妹玩，從來沒有機會坐下來和他們一起玩。

這天和孩子們一起玩大富翁，彷彿是重回舊時光。經過兒子細心解說，我才知道遊戲規則已與我兒時所玩的大相逕庭，但這並不影響我回味過去的美好時光。如今孩子們各自獨立，相聚不易，能有機會一起玩桌遊，我極為珍惜。

今年是大富翁遊戲八十五週年，香港有一座大富翁主題樂園，所有陳設均以大富翁遊戲內容為主。我衷心盼望疫情好轉，有朝一日能夠親自去朝聖，不枉此生與大富翁遊戲結緣。（寄自馬里蘭州）

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