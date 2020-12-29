吳孟芸∕圖

疫情期間，女兒家和我們只靠視頻交流。外孫從螢幕中看到我背後牆上的牌匾，好奇發問。我一聽，不禁得意大笑。

子曰：「吾十有五，而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不逾矩。」回顧自己一生，三十歲以前，確實如孔老夫子所言，什麼都不懂，日子過得懵懵懂懂。大學裡，讀了一大堆英文教科書，似乎高人一等，其實只是囫圇吞棗，應付考試。剛入大學，最大困惑是「微積分學」，那蚯蚓般的符號，學了整整一年，考試成績也不錯，但我就是不懂為什麼要微分？為什麼要積分？接著，更難理解的「熱力學」、熱含量和熱熵，「流體力學」，變來變去，完全在霧裡。考試前，和一堆同學聚集圖書館，挑燈夜戰，互相討論，才發現原來沒人真懂，也從來不知為何要學這些，更不知如何應用。

畢業後，美其名曰工程師，其實啥都不會，只懂得一些專業名詞而已。進入職場，更多新名詞和新名堂如浪潮般襲來，我抓著前輩問東問西，也只是稍稍瞭解一點，疑惑仍是一籮筐。之後，我和夫婿決定出國深造。出國前，留學在外的朋友，推薦我另買其他版本的熱力學和流體力學教科書研讀。我閉門造車，苦苦鑽研，書本從第一頁翻到最末一頁，前前後後讀了三遍，仍是似懂非懂。不只是專業技能，為人處事，也是跌跌撞撞。孔老夫子三十而立，我活到三十歲，日子仍過得不清不楚。

飄洋過海來到美國 ，美國教授重視基礎理論也兼顧實例驗證，課堂上終於解答了我多年來的困惑。原來，微積分學是英國大科學家牛頓（Isaac Newton, 1643 -1727）為解決物理問題而發展出來的數學工具；不可思議的是，同一時期，英吉利海峽對岸的歐洲大陸，德國 數學家萊布尼茲（Gottfried Leibniz, 1646-1716）也殊途同歸地發展出相同的微積分學，只不過目的是為了計算不規則幾何形狀的面積和體積。一下子，雲開霧散，世界變得清晰明白，熱力學和流體力學不再難懂，我終於明瞭這些學科的應用，對教科書裡提及的眾多科學家們，仰之彌高，鑽之彌堅，佩服得五體投地。那時，我已三十出頭，才開始漸漸明白一點事。

十六世紀，明朝大才子楊慎觀大江流水，無限感慨，提筆填寫〈臨江仙〉詞：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。」瀟灑豁達，千古留名。百年後，歐洲科學家白努利（Daniel Bernoulli, 1700- 1782）也觀察水流，但他並無所謂感嘆，只是思考如何計算水流摩擦力和水壓流失。我原本也故作瀟灑，仿傚中國古人，啥事都大筆亂揮，用想當然爾地約略估算工程數字。一到美國，重新學習，教授要求我們應用那些天才科學家們精心研究的理論，一步步精算數字，從此，展開我的數字人生。

畢業後，輾轉到美國中部奧克拉荷馬州 小鎮任職，公司裡我是唯一東方人，也是唯一的女工程師。如此特殊身份，有利也有弊。利，大部分同事對我禮遇有加，辦事順暢；弊，少數人會暗中審視我，想測試一個東方女性有多大能耐。對於後者，我已司空見慣，當年在男性獨霸的台灣工程界，女性備受歧視，我當時咬緊牙關，竭力表現巾幗不讓鬚眉，現在已是身經百戰，懂得該如何應對了。而且美國法律明文規定不准有種族和性別歧視，少數人內心或許不以為然，但表面仍必須遵從法律，因此足夠讓我理直氣壯，生活上並未造成太大困擾。

當時，研發部門正需要一位流體力學數值計算（Computational Fluid Dynamics）工程師，工作繁雜瑣碎，兩位負責的工程師忙得不可開交，日夜加班，無人能伸手援助。我愣頭愣腦地踏入公司後，馬上被他們看中，力邀我加入幫忙。一個初進公司的新手，當然要謙卑，任何工作都來者不拒，我畢恭畢敬接受，兢兢業業努力以赴。兩位同事盼我早日訓練成材，好分擔工作，所以竭盡所能傾囊相授，我也意外地因而受益匪淺。這項工作為我解答了大學時期許多流體力學的困惑，道理一下全明白了，猶如武俠小說裡打通了任督二脈後，一通百通，許多流體力學的疑惑，豁然開朗，奠定以後我研究發明的思考理論基礎。

公司裡，長久以來，歐洲分公司一直抱怨，美國總公司只注重研發適宜美國市場的產品，忽略歐洲市場的需求，乃決定派一位德國工程師來美，利用總公司實驗設施，研發歐洲市場產品。此時，公司已增聘專業數值計算工程師，不再需要我參與幫忙，我被踢球一般，轉派去當德國工程師的跟班。德國人工作一板一眼，我每日跟進跟出，看著他事事仔細計算，只信數字，不信其他。偶爾，為了說服他我的觀點，我也學著細心計算，用數字跟他辯論。此時，我才深刻體驗工程師細心計算的厲害，數字讓工程師無堅不摧、無事不成。

德國工程師合約期滿返回歐洲，我接手後續工作，憑著流體力學數值計算理論基礎和德國人教我的計算數字習慣，開始呼風喚雨，在無數次失敗試驗後，終於發展出歐洲市場上無人可匹敵的新產品。再次，我讓產品測試性能的數字講話，客戶難得地豎起大姆指，國外銷售工程師也趨之若鶩，瘋狂銷售新產品。美國國內，由於環保法規嚴峻，新產品在美國派不上用場，公司主管因此並未另眼相看。年末，公司業務總檢討，財務報表上，赫然發現我研發的產品橫掃歐亞市場，天下無敵，盈利驚人。公司上層主管開始對我刮目相看，馬上物盡其用，人盡其材，把研發美國市場新產品的優先計畫指派給我，並全力支持我進行。

從此，我的日子大翻轉。原本，周末和下班後，我可以四處探索奧克拉荷馬州歷史和風情，可以春看花、夏觀鳥、秋賞葉、冬讚雪，日子過得優哉游哉的。一瞬間，轉變成日日披星戴月，早出晚歸，只見我身著連身實驗服，腳履大皮鞋，頭戴防護硬鋼盔，眼罩寬闊護目鏡，奔波穿梭於辦公室和實驗場之間。樓下秘書小姐見我日日如此穿著地奔進奔出，羨慕地說我酷得像女太空人，但仍不忘揶揄我，走路如旋風，講話似機關槍，掃來掃去，人人見了閃躲。我只能聳肩苦笑。隔壁辦公室同事也開玩笑，早上一上班，即見我在辦公室聚精會神埋首計算，晚上下班仍見我在實驗室測試，問我是否沒回家、睡在辦公室？確實，那時我的日子時時刻刻繞著工作轉，走路想著工作，吃飯想著工作，洗澡想著工作，睡覺也想著工作，甚至作夢也夢見工作。

如此辛勤瘋狂工作整整一年，終於換來突破性的成功。銷售工程師領著客戶到實驗場，現場展示產品的實驗成果。再次，我讓數字自己說話。不過，產品性能超強，客戶無可避免地懷疑數字是否有假，疑問其可信度。這時便輪到我親自上前線，用理論詳細解釋。客戶們個個聽得服服貼貼。突然間，恍若時空轉移，我感覺台下聽講的客戶似乎就是當年在台灣初入職場的我，懵懵懂懂。作夢也沒想到，台上侃侃而談，為眾人解惑的工程師，竟是數十年後的自己。其時，我已是孔老夫子所謂的「五十而知天命」之年，慢了老夫子十年，僅達到「不惑」的境界而已。

退休前，公司製作了所有我發明專利的牌匾和各項產品的藝術照，送我當紀念。我把牌匾掛在牆上，自我欣賞陶醉。退休後，與親友們聊天，不會提當年發明產品的瘋狂日子，只會聊聊奧州的紫荊花，或者奧州的長尾鶲（Scissortail Flycatcher）等風花雪月，正如辛棄疾所說：「如今識盡愁滋味，欲說還休，欲說還休，卻道天涼好個秋。」

大才子楊慎在〈臨江仙〉中，最後感嘆：「落日西飛滾滾，大江東去滔滔。夜來今日又明朝，驀地青春過了。」參加老人運動時，聽到一首流行歌曲唱著：「怎麼剛剛學會懂事就老了？……怎麼剛剛開始明白就老了……」不禁感嘆，這首歌把我的數字人生，描繪得太入木三分了。（寄自加州）