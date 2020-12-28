宋徽宗的粉絲與假瘦金體？

韓幹的〈牧馬圖〉，左側有宋徽宗的「韓幹真跡，丁亥御筆」親筆題字。（圖片提供．台北故宮博物院）

瘦金體是宋徽宗獨創的書體，其風格和成就在書法 史上可謂獨一無二。宋徽宗的瘦金體在歷史上雖然占據一定地位，但因為政治評價的關係，影響不大，學習瘦金體的人非常少。

不過，在宋朝的敵國金朝，卻有一個皇帝是宋徽宗的大粉絲，那就是金章宗。

瘦金體自宋徽宗成為亡國之君後，漢人幾乎沒有什麼人有興趣學，倒是他的敵國皇帝金章宗非常崇拜宋徽宗，寫的就是瘦金體一路，但並未能到家。

顧愷之〈女史箴圖〉後有瘦金體的題跋，有一些著錄認為是宋徽宗親筆，但其風格筆意雖然有幾分類似，卻缺少宋徽宗瘦金體的風流自然，筆畫過於尖利，不夠內斂，比較可能是金章宗的手筆。傳為李白真蹟的〈上陽臺帖〉，題籤和跋文，就有可能是金章宗所寫。

《宣和書譜》是中國 北宋宣和二年（1120年）夏秋間，內臣奉宋徽宗之命編纂的歷代書法作品評彙編，全書二十卷，載錄宣和時御府收藏的名家書法墨跡，自漢魏至趙宋一百九十七家、一千三百四十餘幅作品，每種書體前都載明源流脈絡，作者生平簡介及遺聞軼事，敘述詳盡，體例完整，內容精細，具有極高的書法美術史料的研究價值。

對於御府收藏的書畫整理，宋徽宗非常用心，比較特殊的作品往往親自題籤以示珍貴，有了宋徽宗題籤，等於就是皇帝認證、絕對保真，但也因此，假的宋徽宗題籤、題跋，就成為仿冒的目標。

有宋徽宗題籤的作品如隋展子虔〈遊春圖〉卷、唐閻立本〈職貢圖〉、唐孫位〈高逸圖〉、唐韓幹〈牧馬圖〉、五代周文矩〈文苑圖〉、黃居寀〈山鷓棘雀〉、五代南唐衛賢〈高士圖〉等，確是趙佶親筆無誤，這些作品也的確品相非凡，都有獨特的面貌。

但傳歐陽詢〈張翰思鱸帖〉、李白〈上陽臺帖〉、顧愷之〈女史箴圖〉，字體雖然有一點瘦金體的樣子，但筆法、精神相去甚遠，至少題籤、題跋不是宋徽宗真蹟，但也不損作品原作的價值，只不過是不是歐陽詢、李白、顧愷之真蹟，卻值得商榷。

李白作品宋朝內府的確有收藏過，《宣和書譜》亦有記載如下──

今御府所藏五：

行書：太華峰，乘興帖。

草書：歲時文，詠酒詩，醉中帖。

可見〈上陽臺帖〉不在《宣和書譜》的記載之中，也可以旁證那個宋徽宗的題籤和跋文是假的。

〈上陽臺帖〉是託名在唐代詩人、書法家李白於天寶三年（744年）創作的紙本墨蹟草書書法作品，現收藏於北京 故宮博物院。

北京故宮對〈上陽臺帖〉的說明，認為是李白自書其四言詩，共二十五字，既概括了王屋山高聳峻拔之勢和源遠流長之水，亦通過讚頌司馬承禎的作品，抒發了作者對其的仰慕之情。

且不管〈上陽臺帖〉是不是李白的真跡，就書法來說，〈上陽臺帖〉確有一定功力、不凡品味，唐代書跡能夠留傳至今，當然值得珍愛典藏。

漢人不學瘦金體，是因為宋徽宗作了亡國之君，他的曾外孫金章宗學瘦金體，是因為羨慕崇拜宋徽宗的文化素養。宋徽宗在位二十二年，他領導下的宋朝創造了歷史最繁華的盛世，北宋之所以滅亡，未必全是宋徽宗的責任。

「宋徽宗在位期間，中國幾乎是世界上最先進的國家。在位二十多年間，這位極富藝術天賦的皇帝引領宋朝達到了文化上的鼎盛。」美國學者尹沛霞以數十年時間完成新著《宋徽宗》一書，有極為詳細的研究。

宋徽宗對中華文化的貢獻以及他個人的藝術成就，都被嚴重貶低了。

瘦金體是楷書發展的極致，宋徽宗天分之高，難以想像。瘦金體的難，首先是筆性特殊，沒有非常準確的技術，瘦金體很難表現，二是字本身的結構非常精準，沒有非常高的天分，不可能寫好瘦金體。

歷史上的經典名家很多，歐陽詢、顏真卿、柳公權都是入門首選，就算學得不好，也都可以有幾分面貌。所以即使學得不太像，似乎也沒有什麼特別的關係。

唯獨瘦金體不能不像，因為瘦金體的結構非常精微，差一點點就失去瘦金體特有的味道，所以宋徽宗的瘦金體是絕對的標準，只有宋徽宗的字才是瘦金體，凡是不像的，就統統都不能說是瘦金體，更沒有什麼「XX氏瘦金體」之類的說法。

民國以後，學瘦金體的人漸漸多了，想必是因為照相印刷進步，人們終於可以看到宋徽宗瘦金體的真跡，即使只是印刷品，但終於可以真正認識瘦金體之美。

1949年以前，學瘦金體比較有名的是工筆畫家于非闇，于非闇五十歲以後才開始畫工筆，卻能夠傲視群倫，他學宋徽宗以瘦金體搭配題字，在水墨為主流的當時可說是獨樹一幟。

1949年以後寫瘦金體有名的，當然就是前故宮副院長莊嚴了。莊嚴一輩子為守護故宮文物南遷費盡心力，到台灣以後，1950年，隨故宮文物遷入新建成的霧峰北溝庫房，全家定居霧峰北溝十五年，每日寫字、散步、喝酒，1965年，因故宮於台北外雙溪的新館落成，遂移台北，他的友人都是當代書畫名人，因而形成了一個極有傳奇色彩的文化氛圍，他寫的瘦金體也因此常常被提到而備受矚目。

臺靜農先生認為：慕陵（莊嚴）以能臨摹宋徽宗的瘦金書，大有興會。除兩人習帖悉由薛稷、褚遂良入手，路數相仿。但更重要的是莊嚴先生才性所致，故其書瘦金體：「懸筆高，下筆疾，大有輕騎快劍，一往無前之概，這一境界卻不是人人所能夠達到的。」

不過嚴格說來，莊嚴的瘦金體受限於時代因素，在毛筆紙張的選擇運用上不夠恰當，所以他的瘦金體並沒有十分到位，總體說來，還是以他濃厚的文人筆墨引人入勝。

清朝以後宣紙、羊毫成為書寫的主流，一般人總是認為寫字就是要用羊毫和宣紙，其實硬毫筆在熟紙（不洇墨）上寫字，才是書法的正統方法。但這樣的認識一直到2010年左右才慢慢被書法家所認知，莊嚴活動的時候宣紙當道，加上當時物力維艱，書畫家沒有太多的選擇，因而也限制了他們的創作。

除了少數如張大千、江兆申幾位「講究得起」的畫家，應該說大部分的書畫家都還是比較受限的。

以往常常有人說詩人周夢蝶的書法是瘦金體，大概是因為周夢蝶的字很乾瘦，所以有此一說；然而周夢蝶的字完全沒有瘦金體的特色，瘦金體的華麗、雍容、貴氣、瀟灑，周夢蝶的字並不具備，事實上，周夢蝶的人過於枯瘦冷澀，也寫不來瘦金體。

寫字，還是要有幾分性情相近才容易學得會、學得好。

2000年以後，瘦金體在大陸開始受到廣泛的注意，許多人開始投入比較多的心力研究瘦金體，2014年隨著小說、電影《盜墓筆記》的流行，瘦金體的曝光率逐漸增加，因為小說中的主人公吳邪寫的也是瘦金體。

2019年，以宋朝為背景的連續劇《鶴唳華亭》播出，劇中人物寫的瘦金體受到大眾注意，終於形成一股瘦金體的熱潮，尤其值得注意的是，喜歡瘦金體的以1990左右出生的一代居多，想必是瘦金體的華美風格，能夠切中現代年輕人的美感經驗吧，由此看來，瘦金體變成書法的另一主流亦是大有可能。