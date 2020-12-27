多數人都知道，貓會送主人禮物，也有人說這是貓的報恩，照顧街貓多年的我當然也收過一些。根據我的經驗，貓咪送禮有嚴謹的步驟：須保持獵物完整，最好是活的，但已失去行動能力；須送到主人面前並確認他收到，在主人道謝之後，才算大功告成。

我第一次收禮是美花送的小蟲，牠嚴謹地遵守這步驟，所以我馬上就了解情況，也跟牠道謝了，可惜的是，完美演出只有這一次，此後每次都是荒腔走板。

美花之後是可可。有陣子牠不斷地帶老鼠來給我，我因為太怕老鼠，無法理性面對，不僅從未道謝，甚至把門關起來逃走。可可應該是認為我沒有狩獵能力，擔心我會活活餓死，所以不停地抓老鼠來送我。老鼠們雖然失去行動力（都在彌留狀態），但都鮮活而完整，最多只是少了尾巴而已，可說是非常專業。

再後來是糖糖。黃庭堅曾寫詩：「聞道狸奴將數子，買魚穿柳聘銜蟬」，詩中的「銜蟬」本為貓名，是一隻白貓口銜花朵，猜想應是一隻戴口罩的三花貓吧？後來「銜蟬」便成為貓的俗稱。有天，糖糖真的銜來一隻蟬要送我！問題是蟬還活著，在糖糖口中發出驚天地泣鬼神的哭喊！糖糖自己也被嚇得東奔西竄，可是牠仍堅持不肯放開那隻蟬，我好不容易突破這驚人的音量，認真地跟牠道謝，糖糖聽到之後，立刻將蟬一口吐出，飛也似地逃走了！那狼狽的模樣真把我笑死。也幸好那隻蟬還活著，略事休息之後，便重獲自由。

再下來是可愛的小豆比，牠的禮物也和牠一樣可愛，是恐龍 的後裔，一隻壁虎。牠咬著壁虎來給我的時候，似乎也很困惑，因為牠只要一把禮物放在我腳邊，禮物立刻一溜煙地逃跑，豆比則是飛快地將牠逮捕，咬回我的腳邊，如此重複了好幾次，壁虎的尾巴在我面前斷掉，我很緊張，趕快跟牠道謝，可是豆比仍堅持不懈地重複逮捕禮物的行動，直到壁虎開始裝死，豆比才如釋重負地到旁邊休息了。我背對著豆比，將仍在蠕動的壁虎帶到安全的地方，放走了。

最後是樣子，牠的禮物和牠巨大的體型相襯，是一隻環頸斑鳩！牠口銜斑鳩從窗口躍進的那一幕我沒見到，發現異狀時，我的座位四周已是一片散落的羽毛，而一隻色彩斑斕的美麗鳥兒仰躺於地，動也不動！為了避免其他貓咪繼續凌虐，我立刻將斑鳩移到後面房間，等到書店 客人結帳後，我深吸一口氣，準備處理屍體，沒想到，斑鳩根本沒死，而且已經站在氣窗邊上，望著窗外的藍天！我太開心了，立刻開窗讓牠飛走了。

除了這幾次確定是送禮之外，還有無數次貓咪帶著各種獵物前來，但牠們大多只是要自己玩樂，並非禮物，判斷兩者的不同非常容易，禮物當然歸我，貓咪不會有意見；但如果不是禮物而我擅自處理掉的話，牠們會表達強烈的不滿，不僅四處找尋、滿口嘮叨，還會露出一副：你竟敢搶走老娘（或林北）獵物的嘴臉，有夠欠扁的。