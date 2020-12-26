郊狼。（萬羚．攝影）

秋分

已是秋分，本該是一分秋意一分涼的時節，然而沙漠裡暑氣仍未消。我家前院的天雲花（Heavenly Cloud，又名Texas Sage）再度盛開，紫色浪潮再次襲捲社區及家家戶戶的庭園。街道花團錦簇，彷彿複製夏至那日的模樣。我翻開夏至時作的筆記，找出六月二十一日拍的景，赫然發現，竟然和九月二十三日所拍的幾乎雷同。筆記上寫著：「沙漠地區溫差大，六月的白天已經很熱，但清晨或天黑以後，都還涼快，天濛濛亮，出外散步，清風徐來，特別舒爽。近日，白天高溫 都超過華氏110度，日落以後的低溫，大約華氏70多度，卻是很舒適的。」

天雲開紫色花，有淡淡清香，花期長，開了謝，謝了又開，但要像夏至及秋分這兩日般恣意怒放，開得如此跋扈，卻是稀有。它特別喜歡高溫，只要白天氣溫超過華氏100度，經熱氣一蒸，隔天，原本綠意盎然的灌木叢，必定換上紫衫。

天雲花悄聲告訴我：沙漠的秋分，景象和溫度跟夏至時幾乎一模一樣。但我心裡明白，地球不停地轉，秋分，本就是晝夜均分、夜將漸濃的時刻，屬於夜的季節即將到來。

寒露

寒露時節，凝露成霜。我站在拉斯維加斯谷地，望向遠處山頭，隱約可以見到雪白覆頂，不知是霜是雪？我駐足之地，卻是另一番景象，連草木都感受到暑氣漸消。夏季被烈日曬傷掉落葉片的枯枝，如回春般，重新萌芽，朝氣蓬勃，沒有秋的蕭瑟，只有春的喜悅。步道 旁，灰雀站在狀元紅的果實中高聲歌唱，蜂鳥熱情地吸吮喇叭型的橘色花，長青老松站在藍天下看朵朵白雲飄遊。疏洪道中，幾棵白楊正在換裝，由深綠漸次轉黃，河道裡開滿黃花，像一條黃河隨風滾動浪潮。

禁不住美麗花朵的誘惑，我走進河道中，越往下走，越令我讚嘆驚奇。曼陀羅一叢叢盛開著，白色、黃色、紫色，相互爭奇鬥豔，濱藜（Quail Bush）結穗一串串，有暗紅，也有黃綠。我沿著河床走，隱約聽到潺潺水聲，平日大都乾旱的河道，其水聲就是天籟，我怎能錯過？果真，一股細流，躲在菖蒲及蘆葦間，較深的水漥處，竟見魚兒水中游。我的眼球跟著小魚轉，乍見一片艷紅浮在水中央。太驚奇了，怎麼會是一群小鯉魚在沙漠的河道中悠游？而且一直從石縫中游出來，越聚越多，有帶黑色斑點的，也有白色尾巴的。我想靠近一點看，距離又太遠，只能借用相機的望遠鏡頭瞧。看看周邊，這蘆葦，不就是古人說的蒹葭嗎？《詩經．蒹葭篇》：「蒹葭蒼蒼，白露為霜；所謂伊人，在水一方。溯洄從之，道阻且長；溯游從之，宛在水中央。」不正是此情此景嗎？此刻，我心目中的伊人就是那群鯉魚啊！我想靠近，卻不得，不就是道阻且長嗎？

沙漠中的秋色，燦爛繽紛。我站在蒼茫大地上，一日看盡春、夏、秋、冬。

霜降

到Walgreen買雜貨，見路邊的椰棗樹，結滿椰棗，黃色、褐色的果實高高掛，很美，但看得到、摸不到，只有鳥吃得到。路邊有些早熟的棗子掉滿地，很大顆，滋味該是香甜軟糯吧！我覺得可惜，不知道滿城路邊的椰棗有沒有人採收？椰棗能釀酒嗎？我疑惑著，卻想起唐朝元稹詠霜降的詩：「風卷青雲盡，空天萬里霜。野豺先祭月，仙菊遇重陽。秋色悲疏木，鴻鳴憶故鄉。誰知一樽酒，能使百秋亡。」值此晚秋，若能釀得一罈椰棗美酒，暖身驅寒，與秋風共醉，總比掉落滿地要好呀！

回程，路過社區游泳 池，見群鴨戲水。自三月中旬，內華達州下居家令後，游泳池不再開放。泳池如今變成野鴨的樂園。不遠處，加拿大野雁群在天際發出嘎嘎聲響，一群一群沿著疏洪道列隊而過。牠們已經低飛，即將降落的樣貌。牠們的歇息處，應該是鄰近的日落公園，那兒有個天然泉大湖，一年四季湧出如蜜甘泉，餵養著野生動物。無數的雁鴨，每年秋冬來此作客，把沙漠變成天堂。

立冬

夜晚，仰望星空，隱約可聽到涼風的腳步聲近了。遠處，從疏洪道某個角落隱隱傳來的狼嚎，似乎與屋頂上斑鳩「咕、咕、咕」的哭泣聲遙相呼應。傳說，秋天月圓之夜，狼的嚎聲特別淒厲，深秋之後，其活動也變得更為頻繁。

幾日前，我在疏洪道旁散步，遠遠地就看到對岸一隻郊狼（coyote）沿著河堤邊孤單徘徊。猶記得二十年前某個冬日，曾看到戶外雜誌一則廣告：在威斯康辛大學舉辦的「野狼研習營」正在招收學員。那時我們住在芝加哥，想著反正在家看雪，到戶外也是看雪，就拉著老公勇敢地報名參加。我們出發當日，清晨已經開始飄雪，越往北，風雪越大。開了一整天的車，才到達威斯康辛州北部的Tomahawk。四天三夜的研習，我們在室內學習狼的習性及灰狼（wolf）的保育，也到戶外尋找野狼。當年雖瘋狂，但至今仍不後悔。那次的研習，讓我日後更加熱衷自然生態的保育。雖然郊狼遠在對岸，但我依然能從那偏瘦的體型，以及牠走路的姿態，確認那隻是狼，而不是狗。

立冬之日，陽光正好。近午，我沿著步道漫步，猛抬頭，見一隻郊狼就在不遠處的草坪，其棕色的毛，色彩亮麗如狐狸。我取出相機，牠似乎也看到我，瞬間就溜得不知去向。我跟了幾步，卻看到另一隻穩穩站在土道上，好似在護衛牠的伴侶，讓牠快點離去。這隻郊狼的毛色灰暗，當牠回眸望向我那一瞬，我迅速按下快門，捕捉到牠的身影。我往前走兩步，調準鏡頭角度，再拍一張，牠即快速離去，消失在疏洪道的灌木叢中。其實，野生動物也很怕人，郊狼對人類十分警覺，也很容易受到驚嚇。

郊狼通常單獨捕獵，擅長捕捉小型動物。牠的食性較雜，也吃蔬菜水果。我有個朋友在自家庭園中種菜、養雞，那幾隻雞可都是寶貝寵物，每一隻都取了典雅的名字。某日，郊狼來訪，偷走了一隻雞，還弄亂她的菜園。為了防郊狼再度偷襲，她把雞舍加裝鐵絲網。沒想到道高一尺魔高一丈，郊狼又偷雞成功，讓朋友不得不恨透郊狼。

已是午餐時刻，灌木叢裡藏有許多長耳沙漠野兔，郊狼應該有足夠的野味足以養生進補吧！看到郊狼，許多記憶從腦海緩緩流過。想當年，我們在冰天雪地刻意尋狼，卻未見狼蹤，沒想到竟會在冬季首日，於沙漠中與郊狼不期而遇。（寄自內華達州）