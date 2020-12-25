（聖誕節特載）之2：聖誕休戰

法國導演克里斯謙．卡里翁（Christian Carion）2005年的電影 《聖誕快樂》（Joyeux Noël），敘述了1914年12月24日第一次世界大戰的「聖誕休戰」（Christmas Truce）。這並非正式休戰，卻意義非凡。法國、蘇格蘭、德國 軍隊臨時決定休戰一天，讓士兵們過平安夜。大家拋下武器，暫時忘記彼此是敵人；更準確地說，暫時憶起大家本為兄弟。電影根據真實事件編寫，以平實的敘述方式，把觀眾帶到戰地現場。

這部電影描繪了士兵們人性化的一面，讓我們看到他們如何在放下武器後迅速成為朋友。無論哪一方的士兵，都不得不在同樣惡劣天氣和條件下進行戰鬥，因此很能夠體會彼此的處境和情感。有時候，他們甚至覺得敵方的士兵比在家等待戰爭結果的我方百姓更親近。他們有同樣的責任和情感，只是各為其主，身不由己。

故事主要由六個人物來敘述，分別是一個法國中尉、一個蘇格蘭中尉、一個德國中尉、一個蘇格蘭軍隊裡的牧師，以及一個德國男高音和他的丹麥女高音未婚妻。這幾個人都在休戰的時候經歷一番內省，決定順從心中善念，雖然他們必須為這樣的決定承擔後果——幾個軍官在復戰後都受到上級處分；男高音和未婚妻在沒有上級指示的情況下到戰壕裡去給大家唱歌，為了避免回國可能被迫分開，兩人自願成為法國戰俘；蘇格蘭牧師由於支持休戰，沒有宣揚與敵人的對立，被主教批評不稱職而撤離戰區。

電影裡的許多細節都很耐人尋味。軍官們分享妻子的照片，士兵們分享食物和飲料，還有一名德國士兵和一名法國士兵搶著抱同一隻貓，都聲稱那是自己的貓，只是喚牠不同的名字。這些細節表現了人們真正渴望的東西，無非是簡單、和平、友愛的生活。不幸的是，大家期待的和平並沒有到來，而是持續四年的長戰，而且緊接者還有更殘暴的二次大戰。

《聖誕快樂》通過不同人物的眼光看同一件事情，看到的結果卻是一樣的。人與人沒有區別，都渴望和平友愛，只是被恐懼沖昏了頭，試圖通過戰爭來消滅恐懼。聖誕休戰是人類瘋狂歷史中一個短暫的理智時刻，瞬間的閃耀，力量無窮，它告訴我們，實現和平就在一念之間。（寄自紐約 ）