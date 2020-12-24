炸物，日本 比較高勝，但許多炸物他們不做。除了春捲沒有，油條他們亦無。奇怪，宋代以來，油炸鬼（或「檜」）全中國 皆見，竟沒被日本人援引過去嗎？和尚亦不用吃嗎？又味噌湯，如此尋常日備，倘倉促中丟兩三段油條進去，豈不是佳美素湯！

油條放進湯汁中，好吃。吃稀飯，水溚溚的，很愛把油條配著吃。當然配甜豆漿，更是；至若鹹豆漿，丟進了脆硬油條，更是增味也增音效。清豆漿加了醬油、醋，就變花了，湯汁霎時就粉屑化了。這時有些固體類的東西像榨菜丁、魚鬆、油條屑擱在裡面，吃嚼起來，就酣暢了。

油條包進糯米飯糰裡，所謂粢飯，真是了不起的發明。如果是鹹的，則榨菜丁、魚鬆也在其中。如果是甜的，則油條外，是鋪上白糖，也好吃。昔年大家習慣把老油條（也就是冷油條再回鍋炸一次，令之酥脆）包進粢飯裡，不想台北復興南路、瑞安街口的「永和豆漿」二十年前即已用新鮮炸出的綿軟油條整根擠入糯米飯裡，包成細細一條這樣的版本，竟然更是好吃。可見此店的創新力！

台北南京東路233巷在永樂布市對面的那家「清粥小菜」，是我最讚不絕口的台式湯湯水水小菜之珍貴佳鋪。原本這位林阿姨亦有油條一款，沒想到幾年前不供油條了。一問之下，原來她一直進貨的老先生後來不炸了。她廣訪其他炸油條的店，每一家試嘗，皆有不對之味，幾家試過之後，她決定放棄。問她何以不行？她說，油條是嬌美之物，不能亂添加東西，加了，一吃就吃出來了。尤其是化學類的助劑，何必吃呢？

這林阿姨真是油條的知音。

有一年到福建泉州去玩，在開元寺徜徉了好一陣子，然後在附近古老巷弄中的二樓喝咖啡 。喝著喝著，有人嗅到自曲巷飄來的油香味，都道：「好香啊，這是什麼？」店家道：「你們鼻子真好，這是我們這兒有名的炸油條小鋪，我去買幾根，你們嘗嘗。」

一吃，哇，還真香爽滑口。尤其是嘴中原已瀰漫著手沖咖啡的薄薄酸澀，這一下嚼入脆腴的油條，竟然很配。吃到剩下的一小段，把它浸一下咖啡，再吃，也好吃。而那杯沾過油條的咖啡，喝起來也沒不好之味。

大約二十八年前，我去爬河北保定附近的太行山，在相當高的一個小村前，見人在路邊炸油條，我們也買了幾根吃。一吃，太驚豔了，同行者謂，這山裡人自己榨的油好，當然，麵粉也好。

有一次過年期間的某個下午，在友人家裡閒坐喝白葡萄酒，他左看右看，想找下酒菜，我說冰箱裡擱著的兩根油條拿來派用場吧。於是油條這下子用來配酒了，後來又找來一小塊blue cheese，咬一小段油條，嚼幾屑blue cheese，再啜一口酒，哇，也是那麼搭啊。

有些餐館，為了做創意菜，喜歡把食料（像蚵仔）塞進油條裡，先進油鍋，再燴。這種菜，我幾乎很少動筷。主要油條你若視它為嬌美物，如何可以這麼折騰？那道菜烏漆墨黑的，裡面還不情不願地硬填了東西，這種手工菜，或說創意菜，實在太不了解油條之為物矣。

油條最好的搭配物，是白粥。還不必是海鮮粥、皮蛋瘦肉粥、及第粥等這些有料的粥，主要是享受它的清雋配搭。這白粥最好煮得稠些，陶鍋小火，慢慢煮成粥面泛出白亮光色。以這樣的白粥，配炒得乾乾的雪菜毛豆、荷包蛋、剛出爐的板上豆腐一方，淋上幾滴醬油，最後加上一碟剪成小段的油條，便是千古不移的最文雅早飯了。