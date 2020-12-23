大鵬灣美麗的夕照。（本報系資料照片）

民國四十二年一月二十日清晨，五十多個二十歲上下、互不相識的年輕小伙子，聚集在台北火車站的第一月台上，由一個中年空軍軍官帶領著，登上了一列南下的火車。這一批人，是考取了空軍官校的飛行生，要去台灣 最南端的屏東縣東港鎮大鵬灣的空軍預備學校報到。

火車是每站都停的普通車，開了八個多小時到了高雄，在那裡轉車，再經屏東後繼續南下，走了一個多小時，到了一個名叫林邊的小站，再轉乘一種較小的火車，坐了一站便到了大鵬。到時已是深夜，走進校園，除了校門口站崗的衛兵外，不見半個人影，四周一片漆黑，鴉雀無聲，陰森森的。昨晚還在燈紅酒綠的台北西門町逛街的我，今天見到的則是這樣的月黑風高之夜。我心想，這裡就是我要度過六個月的地方嗎？

我們雖是飛行學生，但並非一入學就能飛行，而是要先經過六個月的入伍生訓練。所謂的入伍生訓練，就是要把一個普通人變為軍人的最基本訓練。學校名為空軍預備學校，但訓練我們的都是陸軍，從中隊長、副中隊長、輔導長、區隊長到班長，共有十五人之多。初次見面，他們個個滿臉嚴肅，不苟言笑。第一件事情，是要我們脫下了身上的衣服，換上軍服；以及脫下了原穿的鞋子，換上了黑色的膠鞋。我昨天還穿著學生制服，一夜之間就成了軍人，開始了我的另一段人生。

接下來是帶我們到餐廳用餐。經過了一整天的長途坐車，又經過了到校後的這番折騰，我們這時又累又餓。而迎接我們的第一餐是稀飯，配以花生米和醬瓜、蘿蔔乾，這是我吃的第一頓公家飯。

餐後又發給我們寢具、盥洗用具和一些簡單的日用品，然後分配床位。我被分到上鋪，那也是我第一次睡上下鋪的床。累了一天應該很快入睡，但我卻難以入眠。我在想未來在這裡的六個月將是怎樣的生活，我知必定非常艱辛而且緊張，但我是為了嚮往飛行而來的，這是飛行前必經的過程。我憧憬著六個月後就能如願地飛上藍天，與白雲為伍，遨遊蒼穹，俯瞰山川。我數著饅頭過日子，還有一百七十九個。

第二天的早餐，果然吃的是饅頭，其餘和昨晚的一樣，花生米、醬瓜、蘿蔔乾，這也是今後六個月每天不變的早餐。我們昨晚到了五十幾人，但已有從其他各縣市來的幾十人比我們早幾天就報到了，而緊接著又有幾十人在我們之後幾天陸續報到，總數有兩百多人了。

雖是一月的冬天，但南台灣的天氣仍然溫暖宜人。第二天一早所見，就是陽光燦爛，晴空萬里，與昨晚的陰森黑暗是強烈的對比。稍後，操場上傳來嘹亮的軍歌聲、口令聲、答數聲 ……原來要來空軍預備學校接受入伍生訓練的並非只有我們飛行生，空軍其他兵科，機械、通信、氣象、射擊……等各種兵科的學生，也都要先接受六個月的入伍生訓練。傳來的就是他們在出基本操練的聲音。

我們第二天的第一件事是理髪。兩個理髪兵，我們排成兩隊一個個理。理髮兵手法奇快，拿著「除草機」在頭上橫衝直闖，無論你是西裝頭、小平頭還是披頭，一律兩三下都成了不毛之地。

軍人的生活這時也正式開始。早上起床到集合只有二十分鐘時間；吃飯也是二十分鐘；被子要疊得像豆腐乾一樣；不時要緊急集合，聽長官冗長的訓話……在現在看來，許多都是不合理的管教。僅僅才來此不到二十四小時，就有好多人愁眉苦臉，後悔了，說不該來的，不想幹了。不過說歸說，倒沒有一人是真的不幹了。我想他們也都和我一樣，憧憬著六個月後能飛上藍天吧！

入伍生最辛苦的一項就是基本教練，簡單的說就是出操，周一至周六上午八時至十時，從不間斷，除非下雨。但大鵬灣的雨太少了，不但雨少，即使是冬天，太陽仍特別毒辣。基本教練的服裝是長袖軍服、軍帽，加上打綁腿，每天在大太陽下曬兩個小時，每人無不揮汗如雨。我們有許多人原是白面書生，沒過幾天，都成了黑旋風。

基本教練由立正、稍息開始，到向左轉、向右轉、向後轉、起步走、踢正步，卧倒、匐伏前進……起初是徒手教練，之後便是持槍教練，一支步槍比一支筆要重得多。

還有一項例行的工作是勞動服務，無論打掃、割草、搬磚、挖土……我們是一項取之不盡的免費勞力，永遠不得歇息。大約兩個星期後，有一次的勞動服務，是要到海邊去搬石頭。海邊距我們的寢室、教室、操場都不過七、八百公尺，但到校後我們還從未到過海邊，從未見過海，這次一到了海邊，眼前的景色真美得讓人窒息；平靜的海面，有微微的波浪，海鷗在上空飛翔。到了這裡，才算是到了真正的大鵬灣。那片海只能說是內海，只在遠處有一個小小的出口，如果把它放大幾十萬倍，就可以比照地中海與直布羅陀海峽了。

勞動服務非常辛苦，但能夠看到那樣的美景，辛苦也值得。以後每有勞動服務，我都期盼著是到海邊去。我們的作息都是團體行動，甚少有個人的時間，有些同學甚至在半夜裡起來，邀兩三個同好偷偷地跑到海邊去，因為海上的夜景更勝於白天的。海邊本是不允許自行溜去，如果運氣不好被長官抓到便要受罰，罰跑步，或是更重的勞動服務。有些人甚至還脫了鞋襪走到水裡去，長官更一再告誡，說水裡有許多電魚，被電到了不得了。所謂的電魚，就是水母，水母有的有毒，有的無毒，我們在拚盤中常吃的海蜇皮，就是水母中的一種。

那片海還有一個神祕的傳說。我們的校園原是日據時代的一個軍事基地，那片海是一個水上機場。據說日軍還在海底建造了軍火庫，至今仍存有大量的武器和彈藥。但我想這只是傳說。

一個月後發薪水，軍中叫做發餉，那是我今生領到的第一筆國家給我的錢。入伍生的階級是二等兵二級，是軍人中的最低一級，月薪是二十二元五角，我們每月理髪兩次，每次一元，要扣掉兩元，所以實領二十元五角。

入伍的前兩個月都沒有假期，第三個月才開始放假，放假時間是星期日的上午九時至下午五時。由於大鵬灣只有我們這所軍事學校，沒有任何住戶和商家，放假時我們近則去東港或潮州，遠則去屏東。但去屏東坐火車來回就得花兩個多小時，時間太匆忙，所以幾乎都是選火車只要坐一站或兩站的東港或潮州。我們去那裡也沒什麼娛樂好選，所幸兩個小鎮上都有電影院 ，我們花一塊錢（軍人半價票）看一場電影，花一塊錢到冰果店吃一碗紅豆冰或四果冰，阮囊羞澀時就吃五角錢一碗的清冰，算是對自己操勞了一個星期的犒賞。

入伍的最後兩個月，又增加了打野外、步槍射撃、手槍射擊、武裝跑步等科目，比起以前的訓練又吃重許多。只是包括那些入學第二天就說不想幹了的人在內，我們全部都挺了過來。

最後一個饅頭數完，兩百多個憧憬著未來的年輕人，終於離開了大鵬灣，升入位於雲林縣虎尾鎮的空軍官校初級飛行班。憧憬成真，迎接的將是下一階段迥然不同的另一項挑戰。

在大鵬灣的六個月，是我今生最艱苦的一段日子；大鵬灣海邊的碧波夕陽，則是我今生看到最美的景色。離開大鵬灣的那天，我心裡很高興，唯一使我感到依依不捨的是海邊的風光。那段時間的點點滴滴，無論是苦是樂，都令我至今難忘。（寄自加州 ）