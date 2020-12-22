席慕蓉油畫〈困境〉（2012）。

我覺得她好像聽見我心裡的想法了。於是開始說話，依然是很輕，很文靜的聲音：

「我已經退休 很久了。其實我的工作也和馬群沒有什麼關聯。但是，我年輕的時候，也曾經是『青年下鄉』浪潮裡的一分子。剛去到草原上的時候，我什麼也不知道，什麼也不熟悉。要我去放羊，我就去了。

當地的組織給了我一匹馬，應該那毛色算是雲青馬吧，當我的坐騎，陪我放羊。

牠還真是在『陪』我放羊呢。那時候在草原上，遠離都市，還真是沒有什麼人來管我，沒有什麼特別的規定或者嚴格的要求。我每天早出晚歸，唯一要做的事，就是放好那一群羊。開始的時候我還有點害怕，因為不知道要如何照看。等到逐漸進入情況之後，只要羊群聽話，我自己的時間就越來越多了。我會帶一本書在樹底下慢慢地翻看，而那匹雲青馬就在不遠的地方走動，也不離開。

逐漸地，我注意到怎麼好像是牠在替我看管羊群。有那調皮的羊羔子走散了的時候，是牠去把牠們趕回來。那時草原上偶爾還有狼，還不等牠們接近，這匹雲青馬早早聞到牠們的氣味，就會向我嘶叫示警。只要我站起來發出驅趕的聲響，狼是怕人的，也就跑了。

慕蓉老師，您要知道，那個時候的我也不過是個十八、九歲的孩子。一個人離開了父母，從老遠老遠的城市來到草原，真可說是舉目無親的孤單啊。雖說有草原上的老額吉（母親）對我很照顧，可是心裡還是很苦悶。幸好有這匹雲青馬的陪伴，牠既像是我的朋友，又像是我的兄長一樣，好像雖是我在放羊，牠的任務卻是要負責照看好這個正在放羊的我。

那一段時間裡，我雖然明白這一切都是很難得的，可是還沒把這些真正當作一回事，只是每天這麼平平順順地過著而已。

後來，大饑荒來了，日子越過越緊。當地的組織說另外有更重要的任務要調動馬匹，就把我的雲青馬要回去了。牠走的時候匆匆忙忙，我連抱牠一下向牠道別的機會都沒有，就這麼分開了，也是無可奈何吧。

那次的災情持續了很長一段日子，我們非常努力地想盡了所有的辦法讓自己和大夥兒都可以活下來。有時腦子裡會閃過一些念頭，猜測雲青馬現在在什麼地方？可是，坦白說，如此疲累的日子，連想念一匹馬的念頭都是太奢侈的事，還有許多工作要打起精神來面對呢。

沒想到的是，有天晚上，雲青馬竟然跑回來找我了。我還住在原來的地方，聽見牠用前蹄刨地，輕輕地低聲嘶鳴，那麼熟悉的聲音啊！我急著跑出去，真的是牠，是牠回來看我了！

那天晚上有一點月光，讓我能夠看出來牠有點瘦了，不過身體整個狀況好像還可以。牠的眼睛依然有神采，一直向我望過來，是我的雲青馬啊！我心裡疼惜得不得了，就想進屋去拿點東西來餵牠。可是我也知道，今天晚上屋子裡什麼糧食都沒有，就只有一小把剩下來的黑豆。

我急急地跑進屋去拿了那把黑豆出來，走近我的雲青馬，用兩手掌心併攏，托著那一把黑豆，放在牠的唇前，向牠說：

『對不起，我只剩下這些了。你把它們都吃了，好嗎？』

牠低頭靜靜把我手掌心的黑豆吃了，那柔軟又溫暖的唇和舌，彷彿在接觸我的掌心之時，也把一股暖流送到我的全身。這麼久的時間裡，無論多麼辛苦都沒有流過一滴淚的我，這個時候像觸了電一樣，淚水撲簌簌地止不住地往下落，也不敢出聲，怕驚動了別人。

這個時候，雲青馬也不出聲，牠只是把牠的頭偏向我，輕輕靠近我的面龐和脖頸，用一匹馬所能表達的最慎重的愛意，陪著我靜靜地站在一起。

那時間也許很長，也許只有片刻，我當時已經無法分辨。因為，最後，牠還是離開我，走了，並且從此沒有再回來。

我和牠都知道，我們那時是必須要分開的。所以牠走的時候並沒有回頭，我也沒再跑上去跟著牠再走上一段路。牠能再回來看望我，當時對我已是極大的安慰和幸福，唯一的遺憾是我只有那麼那麼少的一小把黑豆……

慕蓉老師，這麼多年都過去了，我一直很想念牠，一直忘不了牠。忘不了牠在微微的月光下慢慢走遠了的背影，我真想牠。」

坐在我對面秀麗的蒙古女子停止了她的敘述，淚珠仍在她的眼角閃耀。我本是無言以對地靜靜凝視著她，但是突然有一句話自己越過了我的一切思維向她說出來了：

「就是因為妳對牠的想念，才把牠留在這個世界上，沒有離開。牠一直在妳的想念裡活著，就是活著。妳看妳現在告訴了我們，我們也都覺得牠還是活著的啊！」

這句話不是我想到的。可是，說出來之後，我發現對面的她聽進去了，並且在瞬間向我展現出極為欣慰的笑容。親愛的朋友，妳可知道，這句話，同時也是對我的昭示。原來，我和妳一樣，也是在突然間明白了一些什麼……

原來，這人世間的悲喜遭逢是由不得我們來選擇的。可是，憑藉著自身那誠摯的愛和想念，卻絕對可以將我們最珍惜的記憶留存。

審慎留存在詩裡、畫裡、歌裡、在你一個人默默的想念裡。無論經過多長久的時間，只要一動念，一迴身，昨日便翩然而至，而妳的雲青馬在月光下，完好如初，並且永遠不離不變……

是的，我是這樣相信的。（下）

（席慕蓉散文集《胡馬依北風》近日由圓神出版）