「流浪貓有這麼肥的哦？」一個朋友來訪，一邊摸著黑澤明一邊說。這時黑澤明已經不是流浪貓了，但是在朋友說了那句話之後，我越來越清楚，他從來不是流浪貓。

烏黑有光澤的毛、明亮的眼睛，我覺得「黑澤明」這個名字很適合他，就給他改了名。雖然他的傻氣並不像黑澤明的電影 ，但是名字都是自己叫著開心，什麼時候想換，多叫幾次他就知道是他；小海獅、芝麻餡、黑絨球，都是他的名字。

黑澤明的上上任養父說，黑澤明曾經被帶回家又被丟出來，二度流落街頭。這個養父說，他最後把黑澤明帶回家是因為他覺得黑澤明對人沒有戒心，隨便就跟人走，如果不管他，他很可能變成廣東菜裡的「龍虎鬥」，或者落入惡人之手。

這個養父當時已經有好幾隻貓了，他後來把黑澤明轉給我的一個朋友。後來這個朋友到了美國 ，便把黑澤明一起帶出國，之後再轉到了我手裡。黑澤明剛來到我家時，除了吃飯、上廁所，其他時間便在沙發底下和櫃子頂上躲著，又把所有高處都坐了一遍。一星期之後，他放鬆了，開始到處溜達，對家裡每個人和來訪的客人都很友善。

雖然關於黑澤明來到我家之前的歷史，有許多一手和二手資料，但我必須親自了解黑澤明。生活是當下的，過去的事情對於現在並沒有太大幫助，有時甚至是一種障礙。

我以前對貓不熟悉，但是曾聽過到處流傳的刻板印象說：「貓可疑而冷漠，不易親近。」看來黑澤明是一隻被狗附身的貓，他整天跟著我，喜歡搖尾巴，趴在我旁邊看我做飯、寫字、看書。把他抱給客人，他總是乖乖地被摸，很快就願意翻開肚子給人梳毛。

我的腦海裡常浮現這樣一個場景：黑澤明穿過小巷、街道、廣場、人群，不斷往前走，彷彿非常確定應該去哪裡。他沒有回頭，但好像知道我在他身後。我意識到，他在帶領我走向目的地，而他知道目的地在哪裡。他不僅知道要去哪裡，而且知道怎麼去。不確定的是我。

在流浪的人類眼中，才有流浪貓。流浪貓知道往哪裡去，我們才是迷失了方向，以至於認為我們為了生存必須統治整個地球、星系和宇宙。也許黑澤明是來提醒我們，那些都是沒有必要的。

黑澤明從未被拋棄，他是上天的贈與，是人間課程的一部分，是我們的兄弟。黑澤明一直有家，現在他的家在這裡。假如有一天，我對他說：「家沒了，我們必須開始流浪了。」他會瞪著大而圓的眼睛，給我一個大問號，然後跟著我走，我睡在哪兒他就睡在哪兒。（寄自紐約 ）