那天，早出晚歸的妻晚上七點回到家，十點便被Call機催走，開始周末七十二小時的醫院值班。我像往常一樣，在太太夜晚去值班時，擔負著司機、保安和陪值的重任。

陪值至凌晨一點時，我整個人在車內縮成一團，昏昏欲睡卻不敢睡。晚上的停車場的氣溫很低，我擔心低溫 下入夢會引發低溫症，輕則視覺模糊，思維遲鈍；重則呼吸減緩，脈搏停頓。今天來時太忙，我忘了穿厚重的防寒衣褲。

本想摸進醫護值班室消磨，那裡是暖和的，還可以喝水去衛生間。無奈此刻新冠病人暴增，恐怕醫院走廊裡漂浮的病毒，正虎視眈眈地等著我自投羅網。

新冠的秋季大反撲，讓這個曾治癒了不少病人的醫院，病床再度緊張。收音機裡飄出某州傳染科醫生痛苦地哀告，他在做著殘酷的抉擇——哪些病人可以獲得呼吸機。他譴責州長，至今仍不鼓勵民眾戴口罩。真想不到堂堂的美利堅大國，卻糾結著區區口罩，枉死了多少冤魂。從未被異族入侵的這片自由大地，不幸撞上了百年一遇的瘟神——自由的天敵。

妻鑽回車中已近凌晨三點。她摘除口罩，一臉慘白，鼻周是被N95口罩勒出的道道紅印。她說，急診室來了一位被火腿肉噎住的老人，按規定要先做新冠測試，結果是無症狀陽性。最新發現，無症狀傳染比有症狀的更猛更難防。深夜人手不足，醫生護士推著老人漫遊在層層的樓間長廊，尋找專供新冠患者的負壓房間，但此時一室難求。

著防護罩並護目鏡，口鼻戴上三層口罩，妻與醫生、護士、麻醉師、技師協同作戰，圍著老人展開急救——將看得見的碎火腿肉一塊塊從喉嚨夾出，而看不見的致命病毒正從氣管呼出，飄向每個人的臉，尋找一切可能的縫隙鑽入。

妻說，上午診間有位活蹦亂跳的護士，到了下午卻蔫蔫地耷拉著頭，喃喃地說自己很累，隨時會倒下。讓她去作檢測 ，果然，檢出病毒。真是千防萬防仍然防不勝防。

有病人就診時悲涼地哭訴自己已經失業，下星期的醫保便失效。更糟的是，有人家族中已有三人被新冠奪命。

妻疲乏地敘述著，我默默聽著。秋夜中，我們一車獨行在西雅圖郊外的海邊歸路，淒風苦雨裡，恍惚又黑暗。

打成流質的餐尚在妻的雙肩包裡，隨車晃蕩。小城診所沒設食堂，供醫護吃飯的廚房十分狹小，十人進來便滿了。以往妻都帶著前一天的剩飯菜，再用微波爐加熱吃。如今為了遠離擁擠的廚房，便在家中把飯菜用碎食機打成泥，放入保溫杯中。

「今天太忙，就餐時很多同事走入車裡吃飯，我怕冷，去了衛生間邊人少的更衣室，喝了一盒蛋白液，就接著幹。」妻說。

「佛奇醫生說了，下個月疫苗即可問世，」從冰冷中緩過神來的我，透過口罩向她打氣：「黑夜就要過去，曙光就在前面。還記得那首羅大佑作曲，齊秦、齊豫、蔡琴……等台灣 歌星演唱的〈明天會更好〉嗎？要堅持住啊，辦法總比困難多。」

妻沒答話，她在暖氣的吹拂下，已顛簸入夢鄉。（寄自華盛頓州）