顏寧儀∕圖

一個月的假期結束後，水清帶著三個女兒回去美國 。自那以後，躍生似乎一下子忙得不可開交，往家裡打電話也變成一周一通，後來甚至只有節假日才打，而且都是匆匆數語就推說在忙公事就掛了。他總是抱怨工作太忙，於是節假日回美國的次數從原來的一年八次減到一年兩次，回家後也不像以前那樣隨和，而是擺出一副老爺子的臭臉，說話帶刺還挑三揀四，又藉故說不能和她同床共枕。他對孩子也失去了以往的耐心，動不動就開罵。然後，他總是背著家人打電話回上海，說是談公事，卻偷偷摸摸地不讓人聽。看著他的變化，以女人的直覺，水清相信一定有事，而這種事要趕快解決，否則就會夜長夢多。

於是，水清就打電話給派往上海分公司做骨幹的表妹阿秋問情況。果不其然，躍生和秘書余凡走得很近，余凡在公司裡甚至以老闆娘自居，兩人公開地同進同出，而且阿秋最近發現余凡已經懷孕了。阿秋請求水清千萬不要讓躍生知道是她說的，因為躍生在公司說過：「大家都必須對水清封鎖分公司的一切消息，誰洩露資訊就馬上走人！」水清大吃一驚，原來事情已然變得不可收拾了。

阿秋又說，當時公司派往上海分公司的老許還勸過躍生：「你想喝牛奶就去買來喝，別在外頭養頭奶牛。你玩玩就算了，別當真。再說你美國的老婆孩子怎麼辦？」躍生回頭就把老許開除了。水清聽到這裡，心想如果現在和躍生攤牌，興許事情還有回轉的餘地。當晚，水清趁孩子們都睡下之後，就去找躍生談談，哪知水清剛一開口問，躍生就直截了當地說：「其實，我正想找機會告訴你呢！我和你已經沒有感情了，你又生不出個兒子，而余凡現在已經懷上了我的兒子，我們離婚吧。如果你答應，我就把美國的住房留給你們，三個女兒我每月付三千美金生活費一直到她們長大。別的你通通不要想，因為都是我辛勤努力奮鬥賺來的。如果你不答應，我就讓你、你媽、你妹和你的女兒們全部滾蛋去睡大街。」水清說：「我媽我妹住在這裡是在幫我們帶孩子，你連一句感謝的話都沒有，反而恩將仇報，想把她們趕走，你是人嗎？」

水清又說：「吃水不忘挖井人，當初美國公司成立的本錢還是我賣我個人的咖啡店所得的錢，現在公司賺到了錢又開了分公司，你另尋新歡就想把我們都甩了，還想把我的私人財產和我們的共同財產全部霸占，你捫心自問，你對得起我、對得起你自己的良心嗎？你難道不怕老天的懲罰嗎？」這個夜晚，他們的談話並沒有交集，躍生是鐵了心要拋家棄女。

隔天，水清決定要為自己和三個女兒向躍生爭取他們應有的權益。她把躍生之前在中國各地和馬來西亞購置的八處房地產的資料找出來，告訴他這些都是他們婚姻期間的共同財產，外加美國公司和上海分公司的產業，如果要離婚兩人必須一人一半。沒想到，躍生聽了惱羞成怒，對水清就是一頓拳腳，水清倒在地上不能動彈，聞聲趕來的丈母魏女士就來勸架。躍生一個反手抓住丈母娘的頭髮，把她摔在地上，丈母娘痛得大哭大叫，水清的妹妹水敏見狀拿起手機就想報警，結果被躍生一個箭步竄過來把她打得鼻青臉腫，最後還是水清的大女兒躲進衣櫃打了911求救。三名警員到了現場，見狀立刻衝上去制服了躍生，並把水清一家人都送去了醫院。處理完各人的傷口之後，員警把發生的經過做了筆錄，然後交給水清一個臨時禁止令，並告訴水清要去找律師來協助他們。於是，她們一家人來到了我們的律所。

首先，為了水清一家人的安全，我們為她們申請了一個為期三年的禁止令，不准躍生再踏進家門，他要和水清、她的母親和妺妹以及孩子們保持至少一百碼的距離，而且不准躍生近期內出境，以免他捲款潛逃。當禁止令送到躍生手中時，他非常憤怒地說他寧願傾家蕩產也不要讓水清拿到她想要的。如此，在離婚的訴訟中，只要有一方是瘋狂的，就免不了是一場長期的爭奪戰和魚死網破的結局。起初，法官讓躍生支付一個月一萬塊的贍養費，狡猾的躍生就關掉了上海和美國的公司，拒付所有的貸款 ，以負的收入讓水清一分贍養費都拿不到。躍生認為自己那麼聰明，認為自己還可以東山再起。

緊接著躍生向法院提出要立刻和水清把婚姻狀態改為離婚，再和余凡結婚，原因是他和余凡的兒子就快要出生了，在國內出生的孩子要有父母的結婚證才能報戶籍，法官同意了他的要求。於是，他用公司考察的方式幫余凡先拿到簽證來美國，然後和她結婚辦綠卡。余凡在美國果真幫躍生生了個兒子叫丁博。躍生笑了，他有學識、有地位、有許多國外的房產和錢、有年輕貌美的妻子和寶貝兒子，這就是他要的人生，而他就是人生的贏家。他說他將來要讓兒子過王子般的生活，讀美國最好的學校、受最好的教育。然而，同樣是自己的孩子，水清生的三個女兒此時此刻還在為生活憂慮。

不久，躍生接到他父親生病的消息，就帶著新媳婦余凡和兒子趕回了馬來西亞。父母看到孫子高興萬分，就拿出了十萬美元送給余凡作為見面禮。躍生告訴父母他和水清離婚是因為她就是個剋星，和她在一起什麼都倒楣，而且又生不出兒子，如此合理化了他跟水清的離婚。他又誇余凡是個福星，公司的業務都虧有她，這不又為他們家生了個白胖孫子。

躍生和余凡回美之後，決定先在美國安頓下來，等離婚訴訟完全結束後再做下一步的打算。他一反常態地向法院申請探視他的女兒們，在法官面前痛哭流涕，表示自己要做一個好爸爸，雖說他沒有工作不能贍養她們，但是會好好照顧她們。法官不會剝奪任何人做父親的權利，於是水清和躍生各自擁有女兒們一半的撫養權。但女兒們一直都不願意去父親那裡，後來才知道，躍生把她們當免費的月嫂，讓她們洗衣燒飯做家務。他們的離婚訴訟在躍生裝窮賴皮下就這麼不了了之。正如聰明的躍生所預料的，他不用付任何一分贍養費，他笑了。至於水清一家人的住屋，現在在妹妹水敏的名下，貸款則是每月由水清水敏支付，所以躍生沒辦法強取豪奪。

我鼓勵水清振作起來，去學個一技之長，將來也好有個穩定的工作。她去上了一個護士助理訓練班，八個月畢業後在一家私人診所工作。薪水雖然不多，但是勉強可以維持家用，再加上她母親的老年補助金，還有妹妹水敏會計師的薪資，就這樣這三個女人相互鼓勵，齊心協力地走出了陰霾，終於把三個孩子拉拔大。孩子們都很爭氣，都進了加州大學 而且成績優良。老大成為了一名工程師，老二學商也考上了會計師執照，和阿姨水敏一起開了個會計師事務所，老三讀完醫學院後在凱撒醫院裡當了一名小兒科大夫。

水清的人生曲折，來到美國的時候本來就是孑然一身，一樁原來眾人看好的婚姻和家庭最終以破裂收場，她又孑然一身，而唯一陪她走過的就是親情。她雖然不富裕，但有三個孝順和成功的女兒，我覺得她才是人生的贏家。

真是善有善報，那麼惡呢？

丁博在躍生的呵護下漸漸長大，可是他的智商一直停留在小學一年級，無論躍生如何教他，他的學習還是遠遠落後其他同齡的孩子。最後，躍生帶丁博遍訪名醫，診斷發現這個孩子有先天性的缺陷和智障，這是聰明的躍生所始料未及的。後來，又聽說余凡得了乳腺癌，在做化療和放射治療。我常回想躍生和水清的經歷，偶爾翻過他們的卷宗還是感慨良多。不知道多年之後的躍生，會怎麼評價他的人生，是不是還會帶著笑進入夢鄉？

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）