顏寧儀∕圖

2011年一個如常的冬日，腳還沒有踏進律所的大門，就聽到會客室傳來的說話聲。等我進了我的辦公室掛了外衣、捧了昨天理好的卷宗走進會議室時，看到的是一屋子的女人。其中一個年約六十，她旁邊坐著兩個中年女子，再旁邊坐著三個未成年的女孩。我還未坐定，一個大約十二歲的女孩就開口了：「我爸有女朋友了，他不要我們了！」話剛說完，三個孩子哭成一片，三個大人開始七嘴八舌地哄著三個孩子。我只好說：「請問是哪一位需要法律服務？」那個年紀最大的女人指著她邊上的女人說：「是她，她是我大女兒水清，這三個孩子是她的女兒，琳達、琳琳和琳珊，還有這位是我的小女兒水敏。」我請水清和她的母親魏女士留下，水敏則帶著三個小孩出去了。

她們是越南 華僑，魏女士的丈夫早年在越南戰爭時期就失蹤了，不知是死還是活。十五年前她帶著兩個女兒坐船從越南偷渡到香港，後來她們又以難民身分來到了美國 。剛到美國時，十五歲的水敏進了高中讀書，二十一歲的水清學了幾個月的英文就去咖啡 店打工。兩年後，咖啡店的老闆準備退休了，水清就乾脆頂下咖啡店自己經營。心靈手巧的她，在店裡順帶賣一些糕點、沙拉和餅乾，生意還算不錯，既可養活她們母女三人，自己還可以攢點積蓄。

水清的丈夫丁躍生，是一個從馬來西亞來美國讀書的華僑，住在水清的咖啡店附近。他對水清心存好感而且又說同樣的鄉音，自然而然就成了店裡的常客。能說善道的躍生很快就把自己從水清的客人混成了朋友，只要有空就會來店裡給水清做幫手。躍生嘴上功夫了得，手下功夫諸如收拾桌子、泡咖啡、吸塵、洗碗，樣樣也行。後來為了幫水清管店，他乾脆搬進水清的店裡住。一天，店裡正打烊的時候，躍生對水清說：「讓我幫你算一下，金、木、水、火、土，你知道你命中缺的是什麼？」水清被這突如其來的問題問傻了：「什麼？」躍生說：「缺男人！」說罷兩人都笑了。後來兩人越走越近，不到一年，水清就懷孕了。當大女兒出生那年，躍生也剛碩士畢業。擺在他面前有兩條路，一條是留在美國和水清結婚，兩人一起打拚，另一條就是奉父母之命回馬來西亞繼承家族企業。他只考慮了一下就決定留在美國和水清在一起。

以躍生的學歷，他很快就找到了一個收入不錯的工程師職位。婚後，水清為他辦理了親屬移民，躍生拿到綠卡後即刻就帶上了水清回馬來西亞見自己的祖父母和父母。躍生的家人對這位媳婦印象還可以，唯獨他奶奶在私下嫌棄水清是屬羊的，而且長得有點剋夫相，但是家人都尊重躍生的選擇，表面上也沒多說什麼。探完躍生的家人，他們倆去了歐洲玩了一圈之後才回美國，試著要恢復平靜的生活，然而他們人生的起伏卻正要開始。

返回美國不到一個月，躍生的父母來電說躍生在馬來西亞懷著七個月身孕的姊姊突然病危，不到一個禮拜，大人和胎兒都死了。姊姊的喪禮才剛剛結束，躍生的奶奶又突然倒下，送去醫院說是中風，需要二十四小時的家屬陪床。因為躍生的父親在操持家族企業，母親的身體不好，長孫躍生工作正忙又回不去，於是只能讓水清回去馬來西亞幫忙伺候。水清考慮了半天，只得把咖啡店賣了，回去服侍躍生的奶奶。奶奶住院還不到一個月，也歸西了。屋漏偏逢連夜雨，水清原本打算參加完躍生奶奶的喪禮就回美國，不巧的是，躍生的母親又不小心跌成重傷，水清只得又留了下來照顧婆婆。

家中連連大難，躍生的父親在親友的慫恿下去請了道士來家中驅邪。那道士最後的結論是家中有個屬羊的女人，這女人和躍生家相剋，如果不和她斷絕關係，災難還會不停發生。於是，躍生的父親把矛頭指向了屬羊的水清。儘管躍生的母親喜歡水清的勤快能幹，但是道士言之鑿鑿，聽者寧信其有，為了保命消災就不得不請水清離開。萬分委屈的水清在婆家任勞任怨地幹了一個多月，服侍完躍生的奶奶又服侍婆婆，最後卻被扣上了掃把星的屎盆子被掃地出門。

但是，這個惡夢並沒有結束。水清才剛回到美國不久，正逢網路泡沫造成經濟大衰退，躍生的網路公司也因為虧損而大幅裁員，第一批的裁員名單中就有躍生的名字。躍生很不甘心，他覺得自己那麼聰明，怎麼會是第一批被裁員的人呢？後來他想，為什麼不自己開個公司呢？於是，他天天追著水清，求她把賣咖啡店的錢給他當作開公司的本錢。這時水清正在懷第二胎，她心想這筆錢是她的保命錢，要是躍生的生意虧了就什麼都沒了。可是，她又抵擋不住躍生不停地遊說，於是他們的「魏丁電腦公司」就這麼成立了。這之後，夫妻倆天天去公司打拚。不得不說躍生的確十分聰明，是塊做生意的料，加上機運來了擋都擋不住，一年後業務就趨於穩定。這一年，他們買下了第一棟屬於自己的房子，一家人過得開心幸福。

接下來，公司的業務還是不斷成長，他們又買下租的那棟辦公大樓，他們的物質生活條件越來越好。水清本想生下兩個女兒後就不再生了，可是她又懷孕了。躍生說如果能有一個兒子該多好，又說他們的經濟能力完全可以撫養三個孩子，於是他們就決定要留住這個孩子，並且期待是個兒子。

與此同時，中國改革開放的力度愈來愈大，躍生聽朋友說很多來美國讀書的留學生都陸續回去中國開公司設工廠，而且光一年的淨利就遠遠大於投入的資金。躍生想憑著自己的智慧，再憑藉他這幾年在美國累積的能力，他應該可以在中國這麼大的市場幹出一番大事業。於是，他又開始每天在水清耳邊叨叨，說去上海開一家分公司是機不可失，說要把房子轉到水敏名下，拿丈母娘和水敏的積蓄和公司的盈餘去做資金。水清拗不過躍生，就說服了母親和水敏，並把兩個女兒暫時寄在母親那裡，陪躍生一塊去了趟上海進行市場調查。

令她意外的是，到了上海水清才發現躍生其實早已經租好了辦公室，而且招工通知都早已經發出去了。躍生的先斬後奏令水清心生不滿，但是事已至此，也只得幫著躍生去面試員工，後來一共招了十幾個員工，分公司的業務就在鞭炮聲中開始了。三個月後，眼看公司各方面都穩定下來，水清就回美國準備生產。她想等孩子一歲後，就舉家搬去上海，一家人一起生活。

上海分公司的生意興隆，第二年躍生就在上海買了兩棟別墅，接著又在北京、蘇州、杭州、青島都置辦了房產，還大筆大筆地把錢寄回馬來西亞置地蓋房。這年，他們第三個孩子出生了，又是女兒。躍生嘴上不說，心裡當然失望。這時他們公司生意極好，一家人的生活富裕，遠在上海的躍生不時會打電話給水清和孩子們，只要公司有接連三天以上的假期，躍生都一定會趕回美國和家人團聚。

轉眼老三快要一歲了，水清就和躍生商量，準備帶著孩子們去上海和他一起奮鬥。可是躍生突然猶豫了。他說老三還太小，大陸的空汙嚴重，食品安全也不行，孩子很容易生病，不如等老三大一點再作打算也不遲。水清想想也覺得有理，於是去上海生活的計畫就暫時擱置，改成全家去上海度一個月的假。

到了上海，一家人都住進了豪華酒店，每天都有高級轎車接送，可說派頭十足。但是，水清總覺得隨行的人當中有一雙不友善的眼睛在盯著她，那是來自祕書余凡。一天水清去了趟公司，她向員工打了個招呼：「你們好，公司這幾年的業務發展得這麼好，多虧了大家的努力付出。」她看了下余凡，覺得余凡的眼光躲躲閃閃表情並不自然，水清心想也許這就是她的個性，也就沒有把這當回事。

（上）（寄自加州）