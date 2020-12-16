在客家農庄長大，婚後搬來城中公寓，蝸居鳥籠，日日嚮往無亙的天空。數年後買了一棟陳年透天厝後，在院內植上幾株桂花。白晝陽光燦燦，入夜飽覽星辰，曲徑幽巷，別有洞天，稍稍彌補了心中的遺憾。

透天社區內，院子毗鄰，門戶相望。對面住戶喜愛植栽，數株香蕉樹在短日照的窄巷，為了生存，生了意識向蒼穹沖去，直挺的樹幹配上蕉葉，像點燃的煙火直上青天後，火花向四面八方以弧線墜落。哪有這麼高的香蕉樹呀！我佩服它的意志又深受其擾。蕉葉滋長，日夜拉長，稍不留神它便乘時侵門入戶，越境攀爬上我家三樓氣窗。我曾經作過一個夢，夜裡無聲無息，蕉葉預謀不軌，冉冉伸入窗扉，半夜醒來它如劍刺來。我驚坐而起，汗水濕透背脊。

眼看院落的天空逐日消失，動念去之而後快。照常理來說，它已經侵略我的地盤，沿著圍牆界線的領空修剪順理成章，反正井水河水互不相犯。但是，一個念法律的朋友，苦口婆心勸我率性不得，他說這畢竟不是寫文章、說故事，法律說一不二，實事求是，輕舉妄動可能會犯上侵權官司。心頭一震，哪有這般道理？此事讓我耿耿難安好些時日，幸虧我與左鄰右舍關係良好，協商後屋主爽朗應諾，還我一片天空。

我阿公在客家庄曾經是一位佃農，受雇於地主，用勞務換取莊稼收成。年輕時，他耕作的田地，北至竹林，南至茄苳溪，西至阿水伯家土厝牆角，東至石坡，足足三甲，日日胼手胝足，流下黑汁白汗，鎮日辛苦卻只能餬口。他也曾不切實際地幻想不勞而獲，比方說從海邊防風林裡鑽出一隻野兔，或自更遠的山區，一頭山豬晃蕩而來，不過這些都僅止於夢想。桃園台地處處埤塘，群樹緊緊圍繞，是野鴨棲息的世外桃源。野鴨肉質鮮美，但其戒心極重，只要有人稍微靠近，牠就會快跑當作滑行翱翔天空。他每天在田畝中耕作，三不五時就望望天空，夢想從平地上了青天。

一日，他在田中舉鋤如同鐘擺，抬頭忽見一隻野鴨搖搖欲墜，像是無力抵擋北風逆襲。登時，阿公連忙將鋤頭擱置一旁，眼盯盯看著，趨前，舉起雙手，那野鴨逕自向他撲去。哇，這可是天賜美食呀！他欣喜若狂。只可惜這一幕被地主瞧見了，依據地主的說法，阿公只是租佃他家的田地，野鴨既然落在他的土地上，當然就是他的。但是，阿公認為野鴨撞進自己懷裡，早就心有所屬，又何況他是在空中接起的，怎麼會是地主的呢？雙方爭執不下，去找廟公評理，沒想到博學廟公的見解，讓阿公當場怔住，斬釘截鐵地認為土地的所有權是「上至青天，下至黃泉」，即便天空掉落的日月星辰，地下挖出的金銀寶礦，悉歸地主所有。

我小時候，聽阿公提及這段往事，心中忿忿不平，但聽說這個案例在客家庄依約成俗沿用許久。若是以現在的法律來論，多有乖隔違逆。這青天，那黃泉，簡直就一張立體租佃契約，擴張解釋又無限上綱。

「嘴講無較爭啦！」那一怔便是許多年，阿公依舊悻悻然對著孫輩如是說，認為廟公全憑一張嘴啦！

嘴講無較爭，客家語，指用說的沒有用，意謂口說無憑。爭，差別也。的確，光憑一張嘴巴說說，哪有什麼比較不一樣的，要白紙黑字寫在契約才能算數呀！驟時想起院子那株越界的香蕉樹，連忙翻箱倒櫃拿出土地權狀仔細瞧瞧，除了面積、地號外，我頓生一個念頭，想用毛筆在空白處，加註「青天，黃泉」的字樣。