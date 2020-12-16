從拓荒到多元──加拿大英詩簡述（下）

知名的加拿大小說家、詩人艾特伍，獲2017年美國國家書評人協會終身成就獎。（美聯社）

除了多元化之外，誠如本文開頭所言，加拿大 還是個年輕的國家，1867年成立，迄今才剛過一百五十歲，文化積累並不厚。但一百五十多年來，加拿大還是出了「一個半」的諾貝爾文學獎得主，一個是2013年的孟若（Alice Munro, 1931-），也是史上第一個以短篇小說 獲獎者；另外「半個」是1976年的索爾貝婁（Saul Bellow, 1915-2005），貝婁出生於魁北克，但是以美國籍身分獲獎，所以算是「半個」加拿大人。

誠如前面的介紹，加拿大一直以來都有詩人，也有不錯的作品，但整體而言，比起小說，詩的成績相對顯得貧弱。我查閱過多倫多大學列出的加拿大歷年來的詩人（包括已逝和在世），共有一百五十六位，並不算多，這一百五十六位詩人主要是以英文和法文寫詩，因此，華人移民 詩人中哪怕成就再大，像瘂弦和洛夫，都未列入。

不過，坦白說，在加拿大的主流社會（普遍以英文或法文為母語）的詩人中，除了建國前後的詩人，絕大部分都像柯恩那樣，主力創作的並非詩。例如，在加拿大的詩人中地位最崇隆的是艾特伍（Margaret Atwood, 1939-），她創作力旺盛，但主要還是以小說為主，其次才是詩。在台灣所見的翻譯作品中，目前多半是小說，其詩歌被譯成中文的僅有收錄她1965到1995詩作選集《吞火》（Eating Fire）。

艾特伍生於加拿大的首都渥太華，父親是位昆蟲學家，因父親工作需要，1946年隨家遷居多倫多。中學畢業時獲得多倫多大學的獎學金，1961年她赴哈佛大學拉德克利夫學院繼續深造，1962年獲文學碩士。1969年，她出版了第一部長篇小說《可以食用的女人》（The Edible Woman）之後，她的作品頻頻獲獎，特別是《侍女的故事》（The Handmaid's Tale），為她贏得了廣泛的國際聲譽。

艾特伍雖以小說著稱，但其詩作卻也是值得關注的。第一本詩集為1961年自費出版的《Double Persephone》，1966年出版的詩集《圓圈遊戲》（The Circle Game）更幫她拿下總督文學獎，目前她已出版有十六部詩集及一部自選詩集，她自言，她的許多詩作主要來自從小愛讀的神話和童話故事。

索耶兒

我個人較熟悉的是以溫哥華為「基地」的世界詩歌（World Poetry）創始人索耶兒（Ariadne Sawyer）。

索耶兒在美國出生成長，之後曾待過墨西哥、瓜地馬拉、哥斯大黎加等中南美洲國家，爾後移民加拿大。她也是世界詩歌閱讀書系協會（World Poetry Reading Series Society）的主席，在溫哥華的電台CFTC 100.5 FM頻道，主持世界詩歌咖啡館（World Poetry Café Radio Show）節目，藉著網路的無遠弗屆，索耶兒每集節目會邀請來自世界各國兩位嘉賓，分享他們創作的詩歌和音樂作品。索耶兒本身就是一個詩人，最新一本詩集是2018年出版的《給世界的情書》（Love Letters to the World）。

由於與世界上包括動亂國家的多國詩人有所往來，索耶兒很珍惜在加拿大和平的生活環境，因此其主持的世界詩歌組織強調，要為那些身處險地，因種種原因而無法「發聲」的沉默人們提供情感上的支持，也不斷介紹更多的年輕詩人，讓他們的作品有機會展現在世人面前。

這個世界詩歌組織的網站（www.worldpoetry.ca）時時介紹來自世界各地的詩人和作品，特別不吝介紹年輕一代的詩人，例如在寫此文的這天，我看到網站介紹了美國年僅十三歲的小詩人Swarit Srivastava，他為母親寫的詩〈永恆之愛〉（Timeless Love）。

除了電台和網站的平台之外，索耶兒也會與圖書館和大學院校合辦詩歌活動，例如，筆者在2014年時就應邀參加過該詩歌組織與列治文圖書館（Richmond Public Library）合辦的「世界詩歌朗誦會」，該朗誦會是讓各國詩人以自己的母語朗誦自己的作品，再以英文介紹詩作的大意。

可以說，索耶兒主持的世界詩歌組織，正是加拿大多元文化精神具體而微的展現。

星子安娜

除了英（法）語人士外，近年也有新移民以寫英詩的方式進入主流社會。其中華人在加拿大英語詩歌界活躍的詩人中，大概要屬住在加拿大東部安大略省密西沙加（Mississauga）的女詩人「星子安娜」（Anna Yin）。她來自湖南，1999年移民加拿大。2015年曾獲密西沙加市選聘為該市「第一屆桂冠詩人」。

星子安娜著有五本詩集，包括中英文詩集《作別向日葵》和英文詩集《Wings Toward Sunlight》以及《Inhaling the Silence》。2019年她在台灣出版過中英雙語詩選《愛的燈塔》。

結語

加拿大是個典型的移民國家，來自各國的移民帶著原居地已有的技術和才能，豐富了加拿大科技、商業乃至藝術文學各領域。移民帶來的科技和商業能力，共同堆砌了加拿大的整體「硬實力」。而屬於藝術和文學的「軟實力」，則呈現了多元的色彩。音樂和美術方面，又比文學創作更容易吸引不同族裔，畢竟音符和色彩是世界共同語言，而文字創作必須依賴不同文字表達情感。這也使得不同族裔的文學詩歌，難以與英語和法語合流，成為一個整體。其中不僅僅因為文字的不同，也因了不同的文化背景而培養出完全相異的創作美學。

這篇文字旨在扼要介紹加拿大的詩壇，舉例的詩人難免掛一漏萬，連上下不過一百五十年的加拿大「詩史」的梗概都說不上，但相信仍有助於讀者對加拿大詩壇建立初步的印象。（下）（寄自加拿大）