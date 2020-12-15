小時候被爸媽牽領著坐公車去動物園或兒童樂園玩耍，次數雖不多，但只要能吃根冰棒、盪高鞦韆、仰望長頸鹿、看到毛猴的穿梭樹幹……我就開心得有如飛上雲霄。爾後，我一步步遠離父母的懷抱，繼而離鄉背井，帶著他們無言的牽掛，在異地扎根。

那年爸爸剛退休，我正準備進入研究所，恰好有個難得的空檔，爸媽於是專程從台灣 來美國 探望我和姊姊一家。抵達芝加哥後，他們先在姊姊家小住，再隨我回到威斯康辛州的麥迪遜市。那是他們唯一一次搭乘飛機，也是我結婚後唯一一次在異鄉和他們共同生活了三個星期。

當時我開著一輛八缸大舊車，載他們去小鎮和校園走馬看花。開車時，爸爸坐在我的右手邊，他看我緊握著巨大的方向盤，又知道我才剛拿到駕照 ，不禁替我揑把冷汗。我再三得意地告訴他：「放心啦！這裡不像台北，車少路寬，沒問題的。」我暗自竊喜，終於能夠由我當家帶領他們出遊。

威大校區廣闊幽靜，好山好水，我們隨處佇足觀賞。無意中漫步到一片平坦空曠的大草原上，我突然想起背包裡有個飛盤，於是拿出來，撒嬌地要爸媽和我一起做運動。拗不過我，爸媽和我分站開三個角落，互相擲起飛盤。

那時正當春光明媚，青綠草原上妝點著鮮黃怒放的蒲公英，春風習習令人輕鬆舒暢。爸媽雖然已不再健步如飛，但身骨還算硬朗。我們三人，你來我往，有時彎下腰撿拾再拋出，心情隨著圓盤迴旋，飛揚起舞。望著爸媽移動的身影和溫煦的笑容，天地之間，彷彿只有我們三人，浩然靜謐，我心中充滿了幸福和愉悅。

離開草原後，我們前往校園裡的自營農場，挑選些新鮮蔬果。看見木架上陳列著青綠的大棗和嫩黃的杏子，媽媽驚喜地說：「這不就是我小時候在山東吃過的嗎？幾十年都沒再看過。」從她那留有歲月痕跡的面容上，我隱約瞥見了發亮的童稚雙眸；爸媽的鄉愁和我的遊子情懷，在威州雲空下交錯相會。

有一天我必須去研究所處理入學手續，於是帶他們順道參觀我即將讀書的地方。沒想到辦事人員一拖再拖，花了三個小時才處理完畢。我走出來時只見爸媽靜坐在清寂的大廳裡，見到我也不發一句怨言，只是溫柔輕聲問：「事情都辦好了嗎？」他們的慈愛撲面而來，瞬間我無可抑止地熱淚盈眶。

與父母同出同進的那三個星期裡，既沒有享用豪華餐飲，更沒有添購華麗商品。他們對我言聽計從，任何安排他們都歡喜地全盤接受。曾經有北方大爺脾氣的爸爸，此番也事事溫和體貼。斑駁的舊車、簡樸的衣食、隨意的閒逛，我和爸媽就這麼度過難忘的孺慕時光。

待我奔波於職場後，日日匆匆，再難以那般無憂無慮地陪伴雙親。時光倏忽流逝，我措手不及地目送他們衰老、仙逝。每當深深思念雙親時，當年三人在草原上歡笑著擲飛盤的情景總會浮現眼前。（寄自賓州）