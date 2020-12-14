日本新瀉湯澤雪國館旁的小河及岸邊景致。（蘭若．攝影）

雪！

伊想——

肩下一陣癢癢

星星點點的

茁生起無數

梅花的翅膀

●

誰都聽見了！

——周夢蝶〈聽月圖〉

雪國，湯澤新瀉，川端康成筆下呈現過的世界。鏡花水月。

初往湯澤，恰是初秋時節。高山蔓延不斷，青翠巍峨，空氣清冽。路旁田野蔥綠寧靜，是個平和的地方。

在一家傳統日本酒店裡匆匆安置下自己的行李，幾近傍晚。按捺不住好奇的心情，獨自去小鎮主街閒逛。街上清冷無人，除了一兩家小雜貨店依然開門迎客外，其他店鋪皆門戶緊鎖。淡淡的雨絲在空中飄拂，雨霧輕迷，寒意深濃。遠遠可見暗綠色的山影，彷彿在靜靜述說著一個神祕的故事。不知山中有精靈否？

經過一石橋，有山泉沿著層層石階急急落下，一路形成段段小瀑布，泉水清澈。河岸上厚厚的長條石板上，長滿深綠色的苔蘚，水邊青草蔓生，蔥翠欲滴。河旁立有介紹文：溯河而上，是一個著名的步行棧道，《雪國》的作者川端康成最喜行此棧道。

走過石橋，驀然抬頭，忽見街邊牆上高掛著「雪國館」三個大字，下書湯澤町歷史民俗資料館。咦，人生真是無處不相逢。

翌日，晏晝時分，徒步前往雪國館。天空清明，間有陽光掠過遠方蔥蘢的山巒。一路行去，時見當地素樸的三層民居樓房皆在房前屋後圍出一小小菜園，還有些黑紫色、鮮紅色的漿果正顫巍巍地懸掛枝頭。

雪國館內展示的皆是舊時老物件和文字照片繪畫等等，依稀回復往日的痕跡。走過春夏秋冬，顯現出雪國四季家居的日常點滴。粗製竹笠茅草斗篷，草鞋木屐，蒲團草蓆，各色農具家什；火盆上吊著老鐵壺，老式織布機上依然繃著一塊尚未織成的夏布，花色清雅。

湯澤的夏布甚為有名。川端康成在《雪國》中寫到：

「有一種麻質縐紗，在銀妝素裹的雪天裡紡織……在雪中繅絲、織布，在雪水裡漂洗，在雪地上晾曬，從紡紗到織布，一切都在雪中進行。有雪始有縐紗，雪乃是縐紗之母也。古人在書上也曾這樣記載過……

「古時有這樣一種說法：三九寒天織出來的麻紗，三伏天穿上令人覺得特別涼爽，這是由於陰陽自然的關係。

「在估衣鋪裡，島村也找到了一種雪國的麻質縐紗，拿來做夏裝。這是村婦們在漫長的冬雪日子裡用手工織成的……她們從舊曆十月開始繅絲，到翌年二月中旬晾曬完畢，在這段冰封雪凍的日子裡，別無他事可做，所以手工特別精細，把摯愛之情全部傾注在產品上。在島村穿的縐紗中，說不定還有江戶末期到明治初期的姑娘織的吧。」

「麻衣若雪」的夏布，也名「白苧」。白色縐紗織成後，會被置於雪地上曝曬。

「無論是縐紗還是紗線，都要在鹼水裡泡浸一夜，第二天早晨再用水沖洗幾遍，然後擰乾曝曬。這樣要反覆好幾天。每當白縐快要曬乾的時候，旭日初升，燃燒著璀璨的紅霞，這種景色真是美不勝收，恨不能讓南國的人們也來觀賞。古人也曾這樣記載過。縐紗曝曬完畢，正是預報雪國的春天即將到來……

「從前到了撤下厚厚的雪簾、冰融雪化的初春時分，縐紗就開始上市了。三大城市（指東京、大阪、京都）的布莊老闆也從老遠趕來買縐紗，村裡甚至為他們準備了長住的客棧。姑娘們用半年心血把縐紗織好，也是為了這首次上市。遠近村莊的男男女女都聚攏到這兒來了。這兒擺滿了雜耍場和雜貨攤，就像鎮上過節一樣，熱鬧異常。縐紗上都繫有一張記著紡織姑娘的姓名和地址的紙牌，根據成績來評定等級。這也成為選媳婦的依據。」

「東門之池，可以漚麻。彼美淑姬，可與晤歌。東門之池，可以漚紵。彼美淑姬，可與晤語。東門之池，可以漚菅。彼美淑姬，可與晤言。」兩千多年前，《詩經．東門之池》唱出一位青年男子對自己美慧可愛的心上人單純素樸的愛戀之情。「吾心如秋月，碧潭清皎潔。無物可比倫，教我如何說！」

在雪國館底樓內，見到正面一幀放大的川端康城黑白照片。作家面容清臞，身形瘦小，微皺著眉頭，俯身凝視前方。底層牆上滿滿張貼著作家的生平與作品介紹，陳列櫃中展示出眾多書籍作品，已由東寶映畫改編製作成電影 的《雪國》則是其中關注重點。館內特別布置出一個榻榻米房間，女主角駒子身著條紋和服，正獨坐房間中央，面前放置著一張小茶桌，身旁是一張三弦琴。她正側頭靜靜凝望著窗外，膚白若雪。

當日，讀到《雪國》中描述駒子獨自面對著巍峨雪峰認真練習著三弦琴一段文字時，彷彿能感受到她撥弄琴弦時內在的堅定與執著，即便其姿容玲瓏美豔、儀態溫柔若水。

「葉子近乎悲戚的優美聲音，彷彿某座雪山的迴音，至今依然在島村耳邊縈繞……

「島村不知怎地，內心深處彷彿感到憑著指頭感觸而記住的女人，他們之間會有什麼聯繫，可能會發生什麼事情。這大概是還沒有從暮景的鏡中清醒過來的緣故吧。他無端地喃喃自語。那些暮景的流逝，難道就是時光流逝的象徵嗎？」

駒子兼具藝伎的嬌俏溫柔與鄉村女子熱烈潔淨的天真風韻；葉子所秉持的大約是一種更靈性迷人的純粹之美。兩者相輔相成。一人若消失，另一人的心也將成灰燼。

再回湯澤，已是冬天。所居房間正對著高山之巔，雪峰環繞山谷。冰雪靜寂，渾不覺今夕何夕。「花自照鏡，鏡不知花；月自映水，水不知月。」天地無涯，方知卿實乃一悠遊過客耳。

夜晚，天上銀河倒流，璀璨星辰，撞擊到心。《雪國》最後一句寫到：「待島村站穩了腳跟，抬頭望去，銀河好像嘩啦一聲，向他的心坎上傾瀉了下來。」

葉子最終葬身於火焰之中，駒子近乎癡狂地抱著她的遺體，好似懷擁著自己可預見的破滅夢想。彷彿可以想像書中主人公最後獨自一人在雪地中踽踽前行的孤單模樣。駒子最美的夢想已消失在那場大火裡，與生命中最親近的摯友葉子一起。愛已消失，往事皆已成灰。終究是「蘭因絮果」。即便是最深摯的情意，也只能瞬間存在，下一刻已成藐然，徒留悵惘。

「兩手相挽，凝眸相視：這樣開始了我們的新的紀錄……你我之間的這種愛情，單純如歌曲……

快樂像露水一樣脆弱，大笑之際就消失無遺。但悲哀是堅強而持久的。讓悲哀的愛情在你的眼睛裡醒來……」印度 詩人泰戈爾在《園丁集》裡如此吟誦著愛情。

川端康成談及《雪國》時說過：「可能有些人會感到意外，其實貫穿小說的深刻思想內涵是對人類生命的憧憬。」

也許每個人須得細細體會一番自己的人生後，方能珍惜朝花夕顏、生命甘露之短暫美妙吧。（寄自香港 ）