我受了傷，回到久違的故鄉，蟄居在老屋裡療養。

春天的鄉村幽靜宜人。終日，聽到的是枝頭沙沙的風聲和各種鳥鳴，看到的是碧綠的田野和綠樹濃蔭；鄉間小路上走著和樹蔭下坐著的，是熟悉的身影，笑容滿面。涼爽的清晨和寧靜的黃昏，空氣裡充滿濃郁的花草清香，沁人心脾；夜晚，一個人靜靜地坐在院子裡，或繁星滿天，或月光皎潔……

院子裡有棵粗大的刺槐樹，稠密的綠葉間掛著串串白色的槐花，散發著淡淡的清香，蜜蜂整天在枝頭嗡嗡地鬧著。天晴的時候，我便坐在槐樹下，碧綠的槐葉層層疊疊交織在頭頂，陽光照在綠葉上，從下面往上看，如片片溫潤的碧玉，濾下一層誘人的綠光。

這棵大槐樹，我童年時它就生長在這裡了。那時，樹下有架蝶豆花，翠綠的花藤上綴滿了藍蝴蝶般的花朵。姊姊不知是否還記得，那天，她帶著女友來家中，小院裡春光明媚，鳥語花香，層疊的綠葉映著陽光青翠欲滴，在春風裡輕輕搖曳；她們在花藤下採擷蝶豆花，放在竹篾簍裡，再拿到陽光下晾曬。她們不時發出清脆的笑聲，槐樹梢頭的一隻花喜鵲也應和地喳喳鳴叫起來。這一幕如詩如畫，印在我的腦海裡。而今，我坐在這棵槐樹下，當年的情景又栩栩如生地浮現眼前。

現在，這棵槐樹下成了我「會客」的地方。鄉親們聽說我回來了，便常來這裡走動，噓寒問暖，言談舉止中透著親切質樸。來人的時候，就從屋裡搬出幾把小竹椅，圍坐在樹蔭裡，一盒香菸，幾杯清茶，天南地北隨意暢談。我不但知道了一些治療創傷的偏方，也知道了村子裡的新聞舊事。

鄉親們大都信命，相信人生禍福都是注定，因此，他們能夠坦然地面對生活中的各種變故，保持一種豁達的心境。他們安慰我：

「好事壞事不是一成不變的。有些事，看起來是好事，也許會變成壞事；有些事，看起來是壞事，說不定會變成好事。就拿你受傷這事來說，也許正因為你受了傷，不能出門了，而會有想不到的好事落到你身上……」

其實，在外漂泊了這麼多年，能在這美好的春天裡，坐在十年來日夜思念的故鄉涼爽的綠蔭下，靜靜地感受處處散發溫馨回憶的老宅，對我來說，就是一件「好事」。

我獨自坐著，看著搖曳的樹影，聽著滿耳鳥鳴，便會想起在外漂泊時思念家鄉的情景——記得我騎單車在雲貴高原上漫遊時，一天傍晚，我在荒野裡看見了一棵刺槐樹，正是暮春時節，樹上開滿了白色的槐花。那時，我已好久沒見過這種樹了，乍見之下，如遇故人。記得當年離家時，故鄉的山野和家家戶戶的院子裡，都生長著這種粗大的刺槐樹。春天，滿山遍野都是雪白的槐花。因此當我看到那棵開花的刺槐樹時，彷彿看見了故鄉春天的美景，格外親切。我撫摸著它粗糙的樹幹，望著枝頭串串下垂的槐花，沉浸在對故鄉的思念之中，久久不忍離去。

今天能坐在故鄉春天的樹蔭下，坐在漂泊在外時殷切思念的地方，聽著淳樸的鄉音絮絮而談，難道不是一種幸福嗎？