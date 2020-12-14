我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

坐在故鄉的樹蔭下

綠野

我受了傷，回到久違的故鄉，蟄居在老屋裡療養。

春天的鄉村幽靜宜人。終日，聽到的是枝頭沙沙的風聲和各種鳥鳴，看到的是碧綠的田野和綠樹濃蔭；鄉間小路上走著和樹蔭下坐著的，是熟悉的身影，笑容滿面。涼爽的清晨和寧靜的黃昏，空氣裡充滿濃郁的花草清香，沁人心脾；夜晚，一個人靜靜地坐在院子裡，或繁星滿天，或月光皎潔……

院子裡有棵粗大的刺槐樹，稠密的綠葉間掛著串串白色的槐花，散發著淡淡的清香，蜜蜂整天在枝頭嗡嗡地鬧著。天晴的時候，我便坐在槐樹下，碧綠的槐葉層層疊疊交織在頭頂，陽光照在綠葉上，從下面往上看，如片片溫潤的碧玉，濾下一層誘人的綠光。

這棵大槐樹，我童年時它就生長在這裡了。那時，樹下有架蝶豆花，翠綠的花藤上綴滿了藍蝴蝶般的花朵。姊姊不知是否還記得，那天，她帶著女友來家中，小院裡春光明媚，鳥語花香，層疊的綠葉映著陽光青翠欲滴，在春風裡輕輕搖曳；她們在花藤下採擷蝶豆花，放在竹篾簍裡，再拿到陽光下晾曬。她們不時發出清脆的笑聲，槐樹梢頭的一隻花喜鵲也應和地喳喳鳴叫起來。這一幕如詩如畫，印在我的腦海裡。而今，我坐在這棵槐樹下，當年的情景又栩栩如生地浮現眼前。

現在，這棵槐樹下成了我「會客」的地方。鄉親們聽說我回來了，便常來這裡走動，噓寒問暖，言談舉止中透著親切質樸。來人的時候，就從屋裡搬出幾把小竹椅，圍坐在樹蔭裡，一盒香菸，幾杯清茶，天南地北隨意暢談。我不但知道了一些治療創傷的偏方，也知道了村子裡的新聞舊事。

鄉親們大都信命，相信人生禍福都是注定，因此，他們能夠坦然地面對生活中的各種變故，保持一種豁達的心境。他們安慰我：

「好事壞事不是一成不變的。有些事，看起來是好事，也許會變成壞事；有些事，看起來是壞事，說不定會變成好事。就拿你受傷這事來說，也許正因為你受了傷，不能出門了，而會有想不到的好事落到你身上……」

其實，在外漂泊了這麼多年，能在這美好的春天裡，坐在十年來日夜思念的故鄉涼爽的綠蔭下，靜靜地感受處處散發溫馨回憶的老宅，對我來說，就是一件「好事」。

我獨自坐著，看著搖曳的樹影，聽著滿耳鳥鳴，便會想起在外漂泊時思念家鄉的情景——記得我騎單車在雲貴高原上漫遊時，一天傍晚，我在荒野裡看見了一棵刺槐樹，正是暮春時節，樹上開滿了白色的槐花。那時，我已好久沒見過這種樹了，乍見之下，如遇故人。記得當年離家時，故鄉的山野和家家戶戶的院子裡，都生長著這種粗大的刺槐樹。春天，滿山遍野都是雪白的槐花。因此當我看到那棵開花的刺槐樹時，彷彿看見了故鄉春天的美景，格外親切。我撫摸著它粗糙的樹幹，望著枝頭串串下垂的槐花，沉浸在對故鄉的思念之中，久久不忍離去。

今天能坐在故鄉春天的樹蔭下，坐在漂泊在外時殷切思念的地方，聽著淳樸的鄉音絮絮而談，難道不是一種幸福嗎？

上一則

夜市憶往（下）

下一則

雪國覓蹤

延伸閱讀

名士風流（一○）

名士風流（一○）
維州尋酒香 酒不醉人人自醉

維州尋酒香 酒不醉人人自醉
學唱樣版戲遺恨

學唱樣版戲遺恨
那女孩是誰？（下）

那女孩是誰？（下）

熱門新聞

「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

2020-12-06 14:08
張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
永遠都不要踮起腳尖去愛一個人，一開始就重心不穩的感情，遲早是要垮掉的。(Photo by freestocks on Unsplash)

書摘／永遠別試圖踮起腳尖去愛一個人

2020-12-10 09:00
黛安∕圖

人生第一堂課

2020-12-08 02:02
紅彤彤的柿子掛滿樹梢，透著喜氣。（陳永秀．圖片提供）

柿子紅了

2020-12-09 02:02
江長芳∕圖

受禮就要悟

2020-12-10 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票