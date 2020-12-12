清晨時從山城九份看海。（趙橋．攝影）

浩瀚無邊的海洋，可以波濤洶湧得像一個慍怒巨人，也可以安然恬靜得像一位和平天使。站在海邊，望著大海，望著藍天，傾聽波濤的拍打聲、海鳥的清脆叫聲，海天一色的美景讓人沉浸於道家莊子「天地與我並生，而萬物與我為一」的境界中，也感覺到這世界彷彿只有無盡頭的海洋和我自己，有些落寞的愁緒，也有海闊天空的瀟灑。看海的日子讓人很療癒，也讓人心境變得很陽光。

曾經在義大利 馬納羅拉（Manarola）村，從鑲嵌鮮豔色彩的房舍的海崖上擁抱平靜的地中海。坐在五顏六色的房舍前，俯瞰依山傍海的旖旎風光，眼前是一片反映著金光閃閃的藍波，遠方的礁石上點綴了一個個正在甩竿的海釣人。我正沉醉於蔚藍地中海明媚風光時，一位踽踽獨行爬上峭壁小徑的釣魚者來到我面前，是位滿臉都是歲月痕跡的老人，有著地中海居民古銅的膚色，炯炯有神的雙眼，像極了海明威小說《老人與海》中的那位剛毅不屈的老漁夫。

滿臉笑容的老漁夫，看得出他是一位滿載而歸的收穫者。雖然語言不通，他仍向我展示了他漁獲豐收的百寶箱，內有地中海鱸魚、鯷魚、石斑……，他隨手抓起了一隻還在蠕動的八爪章魚，比手畫腳地表示我可以帶回去。熱情洋溢的地中海民族風情讓人如沐春風，也感受到了地中海的彩色夢幻——義大利的世界文化遺產「五漁村」（Cinque Terre）遺世而獨立的質樸魅力。

在「中美洲的花園」哥斯大黎加的幽暗熱帶雨林中，突然看到海洋會有種莫名的感動。多年前，曾在哥斯大黎加著名的曼努爾安東尼國家公園（Manuel Antonio National Park）參加了熱帶雨林導覽健行團。一進入國家公園入口，就感受到了雨林的氣息，空氣中瀰漫著濕熱粗野的味道。這裡真是一個孕育珍奇動植物的天地，棲息躲在樹洞中的巨嘴鳥，好奇又害羞地看著訪客，藏在樹葉中的毒箭蛙有著寶石般奪目耀眼的膚色，白臉猴在樹頂上跳來跳去。當地著名的大藍閃蝶（Morpho）在我們四周飛來飛去，未展翅時是斑駁的褐色，但是一展開約十五公分寬的雙翼，就成了亮麗天藍色的大蝴蝶。領隊指示草叢中有一團綠茸茸的東西，不仔細看還以為是一堆草，原來是長得像猴子的樹獺，這種表情永遠像是在笑的動物，行動非常緩慢，從樹下爬到樹頂要花一天以上的時間。

茂密蓊鬱的雨林處處都是遠離現代文明的意外驚喜，由於生長環境終年高溫潮濕，植物長得高大茂密。我們的最後一段路程來到藤蘿交織及蕨類植物密布的神祕之地，許多草本植物都長有巨大的葉子，如海芋、大芋頭、芭蕉的葉子，都大得足以容納數人在下面避雨。走在陰暗又詭異的曲折雨林小徑上，不知周邊會有什麼怪異的生物會出現？有種要逃離「侏羅紀公園」的幻想。正緊跟著領隊的腳步時，倏忽之間，在濃密暗綠的樹叢中有一個小開口，看到了光亮有如藍色鑽石的耀眼海灣，原來是湛藍的太平洋正在向我們招手。那種奇妙的感覺，就好像是在黑暗的隧道盡頭終能看到陽光一般。

在北越下龍灣的海上邂逅一對熱戀中的小情侶，原來愛情的魅力是無國界的。位於越南 東北角的下龍灣，水域一千五百平方公里，近兩千個石灰岩島嶼星羅棋布地散落在海灣內。我們搭乘的遊船穿梭於千姿百態的喀斯特地貌島嶼中，平靜無波的海水，幾乎感覺不到船的搖晃，眼前盡是峰巒疊嶂，有些石灰岩獨聳孤立，有些綿延連結有如海上的串串珍珠，群島在海面倒影翩翩，崢嶸中帶有幾分秀麗又顯露了孤傲。迷人的山水畫景色如幻似真，讓我們滌淨身心，頓時忘卻煩惱。

站在甲板上欣賞美景的同時，我們被旁邊忘情擁吻的情侣牽絆了，兩人似乎對眼前的美景視若無睹。顏值頗高的兩人有著精緻的五官，好似經典愛情電影中走出來的情侶。真不知這對情侶是「久別重逢」呢？還是「一見鍾情」？抽空和他們聊天，原來他們是在網路聊天室認識的，金髮碧眼的女孩從英國遠渡重洋而來和越南的大學生男友會面，兩位東西佳偶初次見面，有緣千里來相會。懵懂少年對初戀的渴望，讓船上的遊客對他們充滿了羨慕及祝福。洋溢著幸福的情侶配上如痴如夢的美麗下龍灣海景，那是一幅很溫暖的畫面。

也曾在台灣 的九份山城與靈秀的海灣纏綿。有一次投宿在九份山城的黃金屋民宿，初次到訪這個有名的台灣北部景點，充滿了好奇。行囊尚未放下，霎時就被那優美的山海美景及莫可言喻的看海心情羈絆了。抬頭遠眺即將落入海平面的夕陽，把海灣的天空點綴得魅力無窮，遠方的基隆嶼像是在大浪迭起的海面上勇往直前的一葉扁舟。看著夕陽將海平面流瀉成一片金黃，海灣周遭延綿的高低山脈靜悄悄地漫起一層薄霧，有一份不可捉摸的虛無縹緲。此刻海與天彷彿是一塊絢麗的織錦，幽幽地獻上了美麗的九份晚霞。入夜了，海面上的點點漁火有如暗夜中的星空，更襯托出山城的浪漫氣氛。夜幕低垂的九份，沿著山坡層次分明，高低錯落有致，閃爍著華燈的民宅，展現了特有的豔麗。望著窗外皎潔明月投影在碧波蕩漾的海面，感受到的是一種豁達、一種恬淡和一種愜意。在徐徐海風伴隨下，很快地進入了夢鄉。

清晨，美麗又熱心的民宿女主人為我們準備了豐盛的早餐，有九份的庶民小吃「芋圓」和「草仔粿」。享用美味的同時，欣賞眼前的海灣籠罩著朦朦朧朧的薄霧，一幅幽謐畫面，基隆嶼和八斗子有如覆蓋著一層薄紗，隱約可見。太陽逐漸升高了，海上的霧逐漸散去，海灣內的水面平靜得如一面鏡子，而遙遠湛藍的海面上方是不時湧現的朵朵白雲，好一幅讓人心曠神怡的景象。百聞不如一見，來訪之前聽朋友介紹這個著名山城，果真從黃昏入黑夜到黎明，九份的山海皆上演著不同的夢幻美景。

此刻又到了楓紅層層的季節，我坐在紐約長島灣的海邊，曬著深秋的暖陽，望著海的那一方，遠眺對岸的康州，心情平靜毫無雜念。夕陽西下，我起身沿著海岸往回走，回首，沙灘上留下的是一行孤獨的腳印；再回首，那熱情洋溢的義大利老漁夫，哥斯大黎加熱帶雨林中探頭探腦的巨嘴鳥，北越下龍灣的恩愛小情侶，台灣九份的靈秀海灣及風土人情，一一浮現在我的腦海。那些美景如畫的看海的故事，再度溫暖了我的心。（寄自紐約）