每一個名詞在人心裡都有它的價值標籤，正如對有些人來說，陸資代表經濟侵略、陸媒代表立場偏頗、陸客代表環境破壞。學期將盡，我在研究室裡也玩味著「陸生」代表什麼？

陸生是走在兩岸敏感神經上的一群年輕人，有些人期待他們能促進交流，有些則防備著開放陸生中的統戰意識。台灣 為這群「敵國」來的學生製造了一個精巧的制度，諸多限制暗示著你要來就來，不來最好，來這邊受到差別待遇或怎麼了，就自己承擔吧！在這種不友善的氣氛下，每年還是有陸生願意來讀書，天然獨與天然統坐在一個教室裡，共同承擔上上一代，甚至是上上上一代留下的歷史包袱和國族情結。講到顧隨註解毛主席詩詞時的微妙氛圍，講到詩人海子「面朝大海，春暖花開」的同聲一嘆，可能是我教書生涯裡最獨特的風景。

教室每學期總有幾位大陸來的交換生，不用點名，一望即知。並非他們在外觀上有何特殊，而是他們格外沉默、格外謹言慎行，流露出一種隨時在觀察四周的警戒感，似乎預先被人告知要低調、要本分，不要太過張揚引起議論糾紛。無論來自東北、西北還是嶺南，他們大多集體行動，群來群去，我想這也反應了某種心中的不安全感吧，我曾想對他們說：台灣其實是一個可以放心的世界，但唯恐這是我一個在地人的觀點，會使他們更加為難。

陸生大部分非常用功，甚少缺課，總是在教室認真筆記、用簡體字寫滿考卷，用QQ信箱傳來巨大作業，學習風格有點像二十多年前，我念書時班上的優良學生。他們毫不懈怠完成學業中的所有使命，保持著一種低調的競爭力；一問之下，才知這些陸生，乃是從五十幾萬人中，考了前一兩千名才上大學的學生，有時我感到這是一股可怕的力量。但也有少數幾個十分機靈，來台灣半年已經走遍所有景點，該吃的、該玩的，統統沒有錯過，還交了一個女朋友（多半也是陸生），學期末跑來跟我說台灣真好，不虛此行，硬要送我一罐日月潭紅茶，說是以後常相憶，有機會還要來。

陸生中有些令人印象深刻，有個有點呆氣的同學，常戴頂怪帽子，對學術有著無比熱情，每天追逐著台大、師大國學課程，把握各種機會與老師討論經史大義，嫻熟引經據典，沉浸在他古文明的小世界裡而自得其樂；回大陸後上了北大研究所，偶爾還寫信來抱怨老師不同意他的觀點，還有失戀的種種傷心事。另一位更妙，他原本是民國控，對「民國」時期有各種迷戀，來台後轉變成台灣控，喜歡台灣的舊書店 和各種影劇，覺得一切都很有深度和韻味。另有一位非常嚴正積極的男生，幾次聊天他都跟我說未來要努力向上，當一個好幹部，為更多人服務，讓我錯以為他是穿越時空而來的革命青年。

有時我很想知道，兩岸年輕人到底如何交流，但話題及此，大家似乎又有所保留，這也許正反應了那層不容說破的兩岸事實。有些陸生回去後，偶爾還會傳來電子信來問候佳節愉快，甚至還有想上研究所，希望我幫他寫推薦信之類的。就我看來，這些陸生與本地學生並無差別，都是熱情善良，對人生有著小小夢想，現階段卻又不知如何完成的青年。

我無法停止設想未來。而唯一能做的，不過就是與來自兩岸的青年一同坐在綠葉滿窗的夏日裡，讀著「溫柔之必要、肯定之必要，一點點酒和木樨花之必要」；或是一起感受「何當共剪西窗燭，卻話巴山夜雨時」。據聖人說，詩可以興、觀、群、怨，有些時候，我不免思考，一首詩對於我們沉吟的未來究竟有沒有任何幫助？