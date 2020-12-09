紅彤彤的柿子掛滿樹梢，透著喜氣。（陳永秀．圖片提供）

屬於秋天的顏色，我家從不缺，因為院中有棵大柿子樹。

待院中所有的花只剩下敗葉殘瓣時，柿子便不慌不忙登場了。那些方圓的柿子，顏色從青澀的草綠到悅目的橙黃，只要碰上幾日大好晴天，橙黃很快變成紅黃，在藍天的襯托下，一眼看去，一樹紅彤彤的。

大約二十年前，媳婦珍帶來一棵小柿子樹，送我過生日，她說：「知道你喜歡柿子，還聽說中國人喜歡柿子，代表好運？如意？」我告訴她「柿」和「事」同音，所以說「柿柿如意」（事事如意）、「柿柿順利」（事事順利）即代表一種祝福。她看著我，似懂非懂。但那並不重要，因我盼望的其實是「柿柿滿樹」。

小柿子樹接受了加州 充足的陽光，扎根在差強人意的土壤中，雖然雨水不太豐富，但它也開始一吋一吋地長高，又東西南北冒出枝枒細幹。但還是整整等了五年，才迎來果實，真讓我們望穿秋水。從此，柿子年年豐收，成了我秋天的盼望。十月柿子橙黃時，我們常忙不迭地摘下。柿樹不高，柿子多半長在齊眉高度，隨手可及，很容易就摘下上百個柿子，忙著分送親友，成了秋收一樂！

2020年初，和親戚們在火鍋店聚餐。飯飽後，馨神祕地端出一盤圓圓的棕色柿餅，「我做的。」她得意地說，接著分送給大家。柿餅，是我的最愛，我心裡正琢磨著如何多拿一個時，馨已悄悄地走到我身旁，把一包私房柿餅從她的包移至我的包。

台灣柿餅十分好吃，也到處能買到。在美國 想吃柿餅，就非得靠自己的萬能雙手了。「吃柿餅易，做柿餅難。」一百個掛在短枝上的柿子削去外皮，再用細繩吊在洗衣架上，找個有西曬陽光的窗口，曬一星期或更久，壓扁後再放到烤箱中，用文火烤過夜。聽馨說完，我不由得稱讚說：「削百個柿子皮，耐心耐力可嘉！」馨那從高科技公司退休的老公聞此便無奈苦笑地說：「我已淪為削柿皮小工了。」大家連忙安慰：「現在最低工資是十五美金一小時，不錯了。」馨則回應他：「天天牛肉麵、菜肉包、蟹殼黃、蘿蔔絲餅……夫復何求？」

《酉陽雜俎》記述，世人讚柿有七絕：「一多壽，二多陰，三無鳥巢，四無蟲蠹，五霜葉可玩，六嘉實，七落葉肥滑可以臨書也。」唐代大書畫家鄭虔，是李白和杜甫的好友。他年輕時十分飢餓貧困，仍然不忘發憤讀書寫字，可是卻窮得連買紙都成問題。他偶然間知道慈恩寺貯存數屋的柿葉，就租屋進住。然後每天去取柿葉練字，正面反面寫得滿滿的。日子久了，竟然把所有的柿葉都寫遍了。他的詩書畫成就可說是從柿葉磨練出的，正是「滿山柿葉正堪書」。

柿子有兩種，一種是八屋澀柿（Hachiya Persimmon），另一種叫脆肉柿子（Fuyu Persimmon）。我家的是脆肉柿子，似圓還方。脆肉柿子如果耐心等待，可以等到軟化，果肉更甜。但大多數人在果肉尚脆時就吃了。八屋澀柿，上圓下尖，掛在樹上，紅彤彤的，像燈籠。沒熟透時有澀味，只要上過一次當，以後就退避三舍了。尤其是美國人，家裡種了一樹的八屋澀柿，卻碰也不碰，都任它們自生自滅，香消玉殞一地紅。

我不會做柿餅，但會做柿亁。幾年前買了個水果烘焙機（dehydrator），那時我家柿樹尚未結果實，等柿子上市時，我買了許多八屋澀柿，削皮切片，放入烘焙機中，四層空架排得滿滿的，以低溫烘六小時左右。烘好後放置一個口袋中，再加入一蘋果，可以去掉柿乾的澀味，三天後便大功告成。從此冬天，也有存糧可啖了。

柿子香甜，口感奇佳，營養價值又高，自古有「神仙果實」的美譽。它含有蔗糖、葡萄糖、果糖、蛋白質、胡蘿蔔素、維他命B、C 、鐵、磷、碘……等等營養素。都說「一日一蘋果，醫生遠離我」，但到我這年紀，如要預防心臟血管硬化，不如「一日一柿子」呢！

但柿子絕不可空腹吃，因它含有大量的鞣酸、果膠和樹膠。鞣酸在胃內經胃酸的作用，就會沉澱凝結成塊，在胃中形成「胃柿結石」。此外，民俗說法也說柿子不可與螃蟹一起吃。

今年因疫情 居家已有八個月，從春天閉關到夏天，夏天又閉關到秋天，如今，仍盼不到出關日，倒是盼來了一樹的柿子。這一次我計畫採了柿子後，一定留二、三十個在樹上，等到樹葉全掉光，那時掛在枯枝上的柿子，應該是天地間天然的紅燈籠吧！有詩云：「一樹虬枝傲宇穹，雲天獨我笑西風。凌霜葉落鴻飛去，萬盞燈籠比日紅。」在這疫情擾得人人寢食難安的時候，柿子仍紅紅火火歡天喜地地結滿一樹，我每天繞樹一圈觀賞，滿足而忘憂。

（寄自加州）