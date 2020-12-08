黛安∕圖

每當我走過紐約 曼哈頓第五大道和第三十四街的交口處，仰望高聳入雲的帝國大廈，就會想起童年時的鄰居小朋友瑪嘉，以及我們經歷的人生第一堂課。

那時我家住在大連，那是個長期被外國勢力控制的城市，先是帝俄，後是日本 ，接著是蘇俄。大連居民的組成因此比較複雜，瑪嘉的家庭就是這樣。瑪嘉的父親是朝鮮人，姓崔，是一位工程師；瑪嘉的母親是日本人，叫笠井美彌子，他們都是三十歲出頭。瑪嘉從父姓，叫崔昌子，瑪嘉是她的小名。她還有一個妹妹，叫伊里嘉。

瑪嘉一家和我家同住一座日本式房子的二樓，她家住東面一半，我家住西面一半。1950年代初的大連，遠不如現在繁華，但也不像現在這樣喧囂。我們的小樓離海濱勝地老虎灘不遠，站在三樓陽台上眺望，遠處是一座座青青的山峰，一棟棟別致的小樓依山而築，蔚藍的海洋就在山腳下粼粼閃光。那一帶最多的是槐樹，每年五、六月間，陣陣海風吹來了槐花的清香。

瑪嘉就生活在這樣一個有些奇特的家庭。她在學校裡說流利的中國 話，而在家裡又能講流利的日本話和朝鮮話，這是我望塵莫及的。瑪嘉看上去同一般中國小姑娘並無二致，鵝蛋般的圓臉，大大的眼睛，梳著一雙長長的辮子，臉上經常綻開燦爛的笑容。那時我是個九歲的小男孩，瑪嘉是個七歲小女孩。我們同在一個小學讀書，她比我低一年級。我認識的字雖然比她多些，但她每學期都被評為優秀學生，捧回許多書籍和練習簿等獎品，讓我羨慕不已。

瑪嘉的媽媽對她管教很嚴，下午三點半前，瑪嘉做家庭作業；三點半到四點半，練習鋼琴，鋼琴教師就是她媽媽。四點半起，瑪嘉有一個小時的自由活動，經常是我到她家去玩。她有不少從日本寄來的玩具，包括那時很少見的電動玩具，我們就一起玩。她家還經常收到從日本寄來的雜誌，我最愛看裡面的圖片，雖看不懂日文，但仍能從中間夾雜的漢字猜出幾分意思。一次，我看到畫報裡有一幅摩天大樓的照片，我從來沒有見過這麼高的建築物，那時候大連最高的樓只有六、七層。我和瑪嘉一起數，怎麼也數不清到底有多少層。這時，瑪嘉的媽媽就用日語念這篇文章，再由瑪嘉翻譯成中文。我這才知道，那是當時世界上最高的大樓，位於美國紐約，叫帝國大廈，有一百零三層，三百八十一米高。瑪嘉的媽媽打著手勢告訴我們，颳大風時帝國大廈的頂端會左右晃動一米。我對瑪嘉說：「要是能到這座大樓頂上去看看該有多好！」沒想到三十多年後，我果真站上了帝國大廈的樓頂。

那段童年日子，我聽著隔壁傳來的美妙琴聲，看著窗外如畫的山山水水，聞著陣陣海風吹來的槐樹花香。回想起來，實在是莫大的享受。可惜年少的我，體會不到這樣寧靜生活的幸福，老是盼望著快些長大。正當我倆過著無憂無慮的童年生活，誰都沒有想到，災難已悄悄逼近，先是向我，接著是向她。

一天中午，我放學回家，發現大門敞開著。我連忙進去，看到父親坐在外間的小床上，左右有兩個人看住他，還有四、五個人正到處翻東西。事後我才知道，那天早上父親剛上班，就被叫到肅反辦公室去。「肅反」是肅清反革命分子運動的簡稱，是大陸一系列政治運動中的一個。他們把我父親押上吉普車，直奔我家搜查。到我放學回家時，一夥人已經翻箱倒櫃搜了兩三個小時。我從來沒見過這種場面，一下子傻了眼。我哭著問爸爸這是為什麼。爸爸沒有解釋，只是叫我自己盛飯吃，然後做功課。我想看看這些人到底在幹些什麼，就藉口說要取作業本，在為首的人同意後走進裡面房間。我看到一個人用手在麵粉口袋裡扒著什麼；另一個人趴在地板上，用手電筒順著地板縫往下照著；還有一個人把收音機的後蓋打開往裡瞧著。我想他們是想找什麼「反革命證據」吧。一夥人忙到下午四點多鐘，帶走了一包東西，包括那台收音機。後來才知道，他們什麼證據都沒有搜到，要是真的搜到什麼，他們當時就把我父親逮捕了。他們無功而返，帶回去「研究研究」是不是發報機的收音機，後來也退了回來。

雖然我父親沒有被捉走，這人生的第一堂課卻在我幼小心靈裡刻下了極深的創傷。我第一次感到自己的家庭是不被這個社會信任的，儘管我的父母親都是大學教師。我出身在這樣的家庭，自然是低人一等，幸好同學們不知道我家被搜查，要不然我就更抬不起頭來了。

我家出事後沒多久，瑪嘉一家也遭到了打擊，而且沉重得多。也是一天放學時，我看到瑪嘉家的門大敞著，有幾個人在裡面翻東西。有了我家的經驗，我頓時意識到瑪嘉的父親可能出事了。果然，當晚我爸爸就證實崔工程師被逮捕了，罪名是「歷史反革命」。瑪嘉家的大門一連幾天都沒有打開，瑪嘉的鋼琴從那一天起就沒有再響過，她也沒有去上學。隔了幾天，我才見到瑪嘉，她的眼圈哭得都腫了，她看到我，低下頭就躲開了。瑪嘉的爸爸不久就被判了刑，被判二十年，是最高的有期徒刑。瑪嘉的媽媽沒有工作，失去了經濟來源，又要撫養兩個女兒，她只得變賣家產。我看到瑪嘉的鋼琴被人抬走了，好一點的家具也被人抬走了。過了不久，她們母女被掃地出門，遷到一處偏僻的房子，同別的三家合住，她們只住一個小間。後來我家搬到另一個城市，從此就再也沒見過瑪嘉了。

我和瑪嘉寧靜無憂的童年，就這樣過早地結束了。經歷了自己家的變故，又目睹了瑪嘉家的遭遇，我第一次體會到人世間是多麼複雜。我倆所經歷的這人生第一堂課，對於年僅十歲左右的孩子來說，實在太殘酷了。

三十年前，我出國前路經大連，曾去故居舊地重遊。小樓仍在那兒，只是老舊多了，裡面的住戶更不知換了多少茬。我在小樓前佇立了很久，清脆的鋼琴聲彷彿又從樓裡飛出，紮著兩根長辮子的小瑪嘉彷彿又站在我面前。她還在這座城市嗎？她過得還好嗎？

後來，我從一位遠親那裡知道了瑪嘉家的情況。瑪嘉的爸爸被判刑後，她媽媽一面變賣家產艱難度日，一面申請返回日本。雖然她媽媽擁有日本國籍，但為了瑪嘉姊妹倆也能去日本，不得不和她爸爸離了婚。當時中國大陸和日本之間沒有外交關係，缺乏管道來辦理此類事情。她們的申請拖了好多年，才得以離開大陸。1970年代末胡耀邦主持中共中央工作，平反了大批冤假錯案。瑪嘉爸爸的「歷史反革命」案被重新審理，發現根本就是件冤案。瑪嘉爸爸在垂暮之年得以平反，補發到一筆錢作為補償。可是，金錢補得回他失去了的二十年人生嗎？金錢能把他原本擁有的溫暖的家還給他嗎？他拿著這筆錢去了趟日本，瑪嘉的媽媽早已改嫁，瑪嘉和她妹妹也已有了各自的家。他無奈地回到大連，獨自度過孤單的晚年。

想起俄國詩人葉賽寧的詩句：「金黃落葉堆滿心間，我已不再是青春少年」。雖然在我的記憶裡，瑪嘉仍然是梳著長辮子的小姑娘模樣，算起來，如今她也已經七十歲出頭，或許已當祖母了。不知道她現在過得好嗎？是否還記得童年時我們人生的第一堂課？還會偶爾回想起我倆一起細數帝國大廈窗戶的往事嗎？如今，我在帝國大廈所在地紐約，向遠隔重洋的她遙遙問候一聲：「瑪嘉，妳好嗎？」（寄自紐約）