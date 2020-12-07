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鬼針草

（話我童年的花）劉墉
劉墉∕圖
劉墉∕圖

朋友開車帶我出遊，回程經過父親的陵園，雖然天色已經有些暗，還是決定上去看看。沒準備花，兩手空空有些慚愧，發現山邊開了許多不知名的小草花，就摘了一些，插在父親墳前的大理石瓶子裡。小小的白花，每朵都有個黃黃堆起的花藥，單獨看不怎麼樣，聚成一大把，在夕陽的紅暈下還挺漂亮，只是回家發現褲子上掛滿了鬼針草。

小時候每次在草地玩耍，總因為身上黏滿黑黑的鬼針，回家被母親罵：「又搞一身！我可沒時間，你自己一根根拔乾淨！」鬼針草前面有蟹爪一樣的小鉗子，我小時候常用來作弄同學，摘一大把像飛鏢一樣射女生，尤其她們穿毛衣的時候，扔出一把，可以全部黏在身上。如果女生沒感覺，掛著一片鬼針走來走去，更讓我得意。

那天在車上，我像小時候把掛在褲子上的鬼針一根根扯下，發現有幾處還帶著白色的小花瓣，才驚覺這不是剛才摘給父親的野花嗎？問題是，我小時候的鬼針草沒有花瓣，只有鬼針啊！

上網查，才知道有些鬼針草是帶花瓣的，另外有個好聽的名字叫「咸豐草」，是養蜂人為了冬天作蜜源，從海外引進。網上說鬼針草全株是寶，除了可以當蔬菜吃，還能煮成青草茶，有清熱、解毒、散瘀、利尿的效果，近年來中研院又發現可以治療糖尿病。更有意思的是瑞士工程師麥斯楚，因為跑步回家時發現身上黏了許多鬼針草，觸發靈感，而在1984年發明「魔鬼氈」。

魔鬼氈多好用啊！對老人和小孩尤其方便，自從知道它的由來，每次脫鞋時拉開魔鬼氈，「颯」！長長的一聲，都讓我想起鬼針草和小時候用它扔女生的畫面。

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