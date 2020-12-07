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夢斗塔湖的夕陽

（11月&12月徵文：良辰美景憶當年）郭紀鴻

曾經多次佇足在不同的海岸邊或山巔上捕捉夕陽的千變萬化，然而，最深刻難忘的是在威斯康辛州立大學麥迪遜校區夢斗塔湖畔的日落。

遷移到麥城的那一年，我剛剛從紐約州立大學完成學位。求學將近五年期間，我天天埋首在圖書館和化學實驗室裡，完全不顧日夜轉換或季節交替，只專心投入學業，以期早日獲得文憑。文憑到手後，為了進一步加深實力與經驗，指導教授推薦我進入一位在威大享有國際盛名的教授門下，再做兩年博士後研究。我二話不說，立刻收拾家當搬到威州麥城。

來到麥城，生活消費水平比長島低，即使博士後研究薪水微薄，我和妻終於可以脫離學生宿舍，租下一房一廳的公寓，再到二手商店添置些簡單家具，還買了一輛舊車。看著家徒四壁的小公寓，兩人還是開心地笑了。

時值盛夏七月，藍天白雲，正是麥城最清朗明媚的季節，我們等不及地開車去校區內逛逛。位於威州首府中心的威大，面積寛廣，校舍建築和周邊環境相輔相成，校園裡樹木參天，花草如茵，身在其中，心曠神怡。信步走著，立刻被眼前一望無際的湖水所吸引──那就是大名鼎鼎的夢斗塔湖。

果然有如夢幻般的旖旎風光，夢斗塔湖鋪陳了一座世外桃源。湖邊寬敞的平台上擺著五顏六色的桌椅，朝氣蓬勃的年輕學子或攜家帶眷的在地居民，各自悠閒地談天說笑或靜默沉思；遠眺湖面上，風帆點點，三三兩兩的船舶緩慢漂浮著。

我們坐在湖畔，呼吸著潔淨的空氣，笑語歡聲不絕於耳，心中雜念一掃而空。望著前方，竟然迎來一輪夕陽西下，令人眩目感動。那是我們生平第一次置身於金光閃耀的餘暉中，注視著被雲層烘托的太陽，先是緩緩下墜在藍綠的湖水上，燦爛的火球由大慢慢縮小，繼而瞬間隱入湖面之下，彩霞萬丈逐漸轉為灰暗的雲空，浮沉在寧靜的水平線上。時空彷彿停頓在這完美的剎那，我們的身心也倏然溶入湖水的靈氣裡。

在麥城，我再度鑽進實驗室裡，早出晚歸，跟著大師做實驗、讀報告。然而忙碌勞累過後的周末，我們總會到夢斗塔湖看夕陽，順便嘗嘗學校農場製作的霜淇淋，天馬行空想像未來的生活，那是那段單純日子裡最放鬆愉悅的時光。

離開麥城後，藥廠就業市場正處於低潮，但我受惠於名教授的聲譽，一年半後終於找到理想的研發職位。日後在其他景點欣賞落日時，總會想起夢斗湖畔的水天斜陽，腦海閃過曾經擁有的夢想和青春，那良辰美景永遠活在我們記憶深處，無可取代。（寄自賓州）

紐約州 長島 就業

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