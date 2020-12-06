踢踏、踢踏……，馬蹄輕快平穩地小跑著，四野一片荒寂的蒼茫平原，深邃黝藍的天幕在無邊無際的遠處垂下，一輪皓月清冷地照著，涼風迎面習習，我們的影子在地上疾疾前馳。那是一匹灰白夾雜青黑斑點的高大青驄馬，我坐在父親馬鞍前部，他左手摟在我胸前，右手輕控著韁繩，天地之間，只有我們父子的存在。

那晚我怎麼會和父親那樣夜歸，去了哪裡？做了什麼？我完全不記得，也許我本就不知道，那時我很小。我隱隱記得那無垠大的空寂使我有點害怕，但因為坐在父親懷裡，他的手摟住我，使我覺得很安全，而且又有點得意，能和父親獨自在一起。平時是很難這樣單獨擁有父親的，記憶中，好像也只有那麼一次。

這沒前沒後、像一段獨立的電影 場景，一直定格在我記憶中，而且那麼真切，此刻，我還可感覺到父親軍裝的銅扣子和他皮帶的銅環摩在我背上，甚至好像還能聽到那馬的蹄聲、呼氣聲，和聞到微微帶汗的馬味。

聽大人談話時說起，那時父親的軍隊駐紮在咸陽城外的村莊裡，附近其他的村莊也有軍隊駐紮，父親常到其他村莊巡視那裡的部隊，也會到咸陽城裡辦事。我們家裡人很少去咸陽，咸陽那時對我只是個空洞的地名。

長大後讀到「咸陽古道音塵絕。音塵絕，西風殘照，漢家陵闕。」的詩詞時，很自然地就想起，那夜和父親可能就是奔馳在某條咸陽古道上吧？讀到「天似穹廬，籠罩四野，天蒼蒼，野茫茫」時，它雖然寫的是白天，我也會想到那晚景象。不知這些詩詞是否增強和美化了我那夜的記憶，但那夜的記憶卻增強和美化了我對那些詩詞的欣賞和感悟，並激起了對那片土地永遠的浪漫情懷。

和父親那奇異 難得的夜馳，是我幼時最獨特的往事，想起時總令我感到一種莫名的自豪，和嘆息自己當時年紀太小，不能充分瞭解那景況而有些遺憾。但父親溫暖有力的手，和那曠古的月色、韻律的蹄聲，是我不可磨滅的一幕美好記憶。（寄自喬治亞州 ）