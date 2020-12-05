吳孟芸∕圖

那日清晨開始下雪，雪花稀稀疏疏地飄落，太陽猶自微弱地映照窗外的草皮和矮樹叢，上面薄薄地覆蓋一層白雪。不遠處，三隻鹿在雪地上歡蹦亂跳地嬉戲，那可能是牠們忘掉飢餓的方法。聽說鹿兒在冬天靠啃樹皮充飢，我卻見過牠們斯斯文文地嚼咬松樹針。我已經穿戴好，正在廚房裡等好友貝蒂過來按門鈴。大約半個鐘頭前，說好陪她去看她女兒。

「我怕一個人在雪地上開車，我怕我女兒不知道出什麼事了，打電話一直不接。」貝蒂在電話那頭怕怕地說。我猜想她只是杞人憂天，但還是答應陪她去。

華盛頓橋上，大卡車攜帶著輾壓的沙沙聲，一部接一部從我們身邊急駛而過，貝蒂盯住前面的車道，一邊說：「等一下經過法拉盛的時候，我想先去買一碗魚片粥帶給我女兒，妳看好不好？」

我還沒回應，聽她接下說：「算了，那麼一拐出去，又多一個鐘頭。她也不見得要吃。」

很早以前就聽說，貝蒂的女兒卡洛琳在一所昂貴的私立小學教書，嫁了一個老外，去年分居了，正在辦離婚。我也覺得卡洛琳這時未必想吃魚片粥，因此沒有接腔。車子出了高速公路進入長島 ，雪花還在不斷飄落，兩邊開闊的雪景越發地美麗了。

我們找到公寓大樓，在卡洛琳的公寓前按了好久的門鈴，我提醒貝蒂：「妳沒有鑰匙嗎？」

貝蒂這才慌亂地找出鑰匙，我跟在她後面進去。客廳整整齊齊的，幾件不多的家具，裡面的臥室漆黑，貝蒂進去拉開窗簾，太陽瞬間閃身而入。只見卡洛琳半蓋著毛毯，四肢鬆弛地仰面躺在床上，貝蒂上前拍打她的臉頰，一邊大聲喊：「卡洛琳！」卡洛琳微弱地哼了一聲。知道她還有氣息，我於是鎮定地撥打急救電話。

我們在醫院急診室陪卡洛琳，吊過點滴之後，她的氣色開始好轉，卻不斷唸叨著她沒有病要回家。貝蒂好不容易安撫住她，等驗血結果出來再作決定。結果卡洛琳一切正常，醫院也允許她出院。當時已經下午三點，外面雪也停了，鏟雪車來來回回在車道上剷雪。我們就近找一家餐館吃飯。卡洛琳因為麻煩我而表示歉意：「阿姨，不好意思。」她特別用中文說。

我對於她慘白著臉躺在床上的一幕，實在困惑，因此問她：「妳是不是因為沒有吃飯，所以昏倒？」

我告訴她們，曾經認識一位台灣 來的富家千金，新婚的先生出差兩天，她一個人在家裡。習慣有傭人隨侍左右的她，忽然少了平日裡照顧她的先生，頓時一籌莫展。等先生回來，見她昏倒在地上嚇一大跳，後來才知道是餓昏的。

卡洛琳聽後咧嘴一笑，說她沒事。貝蒂對著她已經四十三歲的女兒，微微責怪地說：「妳再怎麼樣，也不可以不吃飯，不可以任性。」

「我不是任性。」卡洛琳細聲回應。

她們母女這般交談，我插不上嘴。其實我舉那個富家女的故事，下意識裡只想要說一個笑話調劑大家的心情，同時撩開迷霧般的狀況。如果昏迷純粹是餓出來的結果，整樁事情就好辦多了。貝蒂還是再三叮囑：「要好好吃飯，吃飽飯心情才會好。」我發覺貝蒂其實沒有什麼話要對女兒說，她自己離婚二十多年了，平常做義工加約會再加應酬，已經自顧不暇，除了過年，她們母女難得見面。那天，很明顯地看出，貝蒂願意相信卡洛琳是餓昏的。

卡洛琳長得很美，高挑身材且五官精緻，貝蒂一談到她這個女兒，總是驕傲地說卡洛琳英文如何好、如何喜歡閱讀，特別偏愛古典文學。卡洛琳確實給我聰慧敏感的印象，那天卻看到她像一具沉重的橡皮被抬上擔架。原來，再敏銳的生命也可以瞬間遲鈍、萎縮。之後在醫院裡，只因為注射一袋普通的葡萄糖，卻像被注入還魂劑或回春的藥水，奇異地重新活過來。如果我們當時多用心去想，病原既不在肉身，究竟在哪裡？對於日後的發展，是否會出現起死回生的效果？或者還是命相裡那句讓人心驚膽戰的話：「閻王要人三更走，不會留人到五更」？

我和貝蒂依舊經常一起走路運動，一起在我家裡喝下午茶。我們總能找到共同的話題，三天三夜也談不完。只是單身的她節目繁多，每次都在興致最高的時候突然跳起來說：「我要走了。」然後把她自己那份刀叉杯盤拿去水龍頭底下隨意一沖，「好了！」

我過去看一眼，「妳平常就這樣洗盤碗？」我問。

她把我號稱白宮宴客用的凸金細花瓷盤舉得高高的，哈哈一笑，「很乾淨呀。」

我嫌她邋遢，她毫不在意。我說她讓我想起五、六歲的時候，在太子宮村裡的老家，看一位阿嬸吃飯，用一雙筷子飛快地扒乾淨碗底，然後舉起粗陶碗看了又看說：「很乾淨，免洗啦。」說到這裡，我們一起笑得前仰後合。

我有幾次想問她卡洛琳的近況，可是看她真真假假那麼開心的模樣，知道她一個人生活其實不容易，從來不捨得掃她的興。

有一天實在禁不住問她：「卡洛琳好嗎？」

「她身體很好，心情也不錯。」貝蒂如此回答。

我問她，那天之後有沒有再去看過卡洛琳。她回說，卡洛琳不想跟她見面，「年輕人，陪伴朋友一定有空，就是沒有空給老媽。」

我無言以對。卡洛琳那天看似昏倒的症狀，老是盤旋在我心裡，我隱然感到那是危險的情緒問題。想到至今偶爾還會騷擾我的，一種突如其來極度低壓的情緒。追想起來，自所謂的更年期開始，總是特別在黃昏的時候，太陽快要落盡，屋裡昏昏的，我本該點燈，卻沒有，一個人沉靜地坐在沙發裡，忽然，隱隱的一點心痛，自心臟裡面冉冉地延展，沉重地下沉、再下沉，以致像爛掉一大塊般痛極。初陷這種境況，我不知所以地沉浸其中，渺小的身軀承載著好大一顆腐爛的心臟。還好偶一回神，想到幾分鐘前，我才在煲電話粥，跟朋友聊得好開心，我今天很快樂！那麼幾天前、幾個月前呢？我也沒有憂慮，完全沒有！我無憂無慮。如此確定之後再告訴自己，這般惡劣的情緒其實無緣無故，「等一下就會過去。等一下就會過去。」一定要這樣告誡自己。我是這樣獨自默默地，一次又一次度過難關。多年後才聽說，每個人或深或淺都有憂鬱症，那麼，我也有憂鬱症。只是，卡洛琳的程度跟我一樣嗎？這點經驗到卡洛琳那裡可管用？她正在辦離婚，怎可能無憂無慮？她需要心理建設。想到這裡，我一躍而起，「卡洛琳需要心理醫生。」我在電話裡告訴貝蒂。

「呣，我來跟她說說看。」

我如釋重負，終於把糾結在心底的話說出來了。

兩個月後的五月裡，我去洛杉磯看老母，跟母親在一起的時光寧靜甜蜜，我幾乎切斷在紐約 所有的牽牽絆絆，單純跟我的老母在一起，種種花摘摘菜，時而餵飛到院子裡的野鳥。直到五月過後才回到家裡。次日清晨，我等不及地找貝蒂一起出去走路。她卻有氣無力地回說：「不走了。」

「生病了嗎？」我問。一邊暗自納悶，我們不論傷風感冒、不論冰天雪地，也要出去走路的。

「卡洛琳自殺死了。」貝蒂在電話裡的聲音僵硬得像石頭。我頓時如五雷轟頂，摸索著到椅邊坐下。

「什麼時候？」我在喉嚨裡問。

「母親節。」

「怎麼會這樣？」我自言自語。

貝蒂在電話那頭說：「我去參加了她的葬禮，她先生給她辦的。」

我終於明白，卡洛琳多麼恨那個還是她丈夫的男人了。她要那個男人埋葬她，還要冠夫姓。卡洛琳也恨她母親嗎？或者，在至愛至恨間糾纏得沖昏了頭，使她忘了母親節。

那一刻，卡洛琳的心不知腐爛成什麼樣子才會墜落谷底、摔成粉末？那一刻，她一定孤獨至極，如果當時有人介入­­……就在那一刻去到她身邊。像那個下雪天，我們正巧趕去看她一樣。這些年來，常常想問貝蒂，是否知道卡洛琳有憂鬱症？她有沒有找過心理醫生？卻再也不忍心跟貝蒂提起卡洛琳的名字。（寄自紐約）