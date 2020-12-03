我常去的網上論壇裡，近來有一位網友「曬」了一張茭白和鱸魚的照片。他感嘆茭白價高，居然比鱸魚還貴，買菜時猶豫良久，最終還是棄茭白而就鱸魚。網友們紛紛替他扼腕，異口同聲感嘆：「鱸魚常有，而茭白難求，當然應該買茭白！」

我看到這張照片也頓時垂涎三尺，生起「蓴鱸之思」。大家常說「蓴鱸之思」，卻不知排在蓴和鱸前面的，還有一樣東西。張翰因見秋風起，乃思吳中菰菜、蓴羹、鱸魚膾。這個菰菜，正是茭白。

照片中的茭白，每一條都用保鮮膜包得嚴實，應該是空運來的。世界上把茭白當作蔬菜栽培的，只有中國和越南 。美國 一向是不准茭白進口的，因為它是感染上黑粉菌的菰（野米），怕帶進來的這種病菌傳染給當地的野米。我在美國二十來年沒吃過茭白了。

物以稀為貴。未出國前並不覺得茭白有多稀奇，甚至有段時間吃茭白吃到想吐。

少年時，有一年父母同時要出差。大約一周的時間只有我姊弟二人獨自在家。正值春夏交接時節，母親買了許多茭白，提前切好， 一袋切成絲，一袋切成片。凍在冰箱裡，囑咐我每天炒來吃。我那時不過十二、三歲，沒有大人看管的日子像是孫猴子逃出如來佛的掌心，瘋玩到累了餓了就燒一鍋米飯、胡亂炒一盆茭白肉絲，打發弟弟吃一天。頭兩天還好。三天之後茭白就開始生了芝麻大的黑點。四、五天後更是顏色盡失，我不敢吃，最後扔掉了不少。

母親工作繁忙，廚藝粗糙，只能做到如此，她盡力了。在我記憶裡，把茭白轉化成美味的是祖母。

在上海那幾年，我白天工作，晚上去夜校補習英語，準備出國考試。每天從學校披星戴月回來，大家都已經睡下了。奶奶總是在鍋裡給我留了晚飯，灶火上溫著，到家的時候不冷不熱，剛剛好拿出來吃。幾樣小菜裡常常有茭白。奶奶做的毛豆炒茭白最好，配一點點肥瘦相間絳紅的肉丁。紅是紅，白是白，綠是綠。光看著就是享受。有時候是與新鮮的小河蝦同炒。不管怎麼做，都是白淨淨、香噴噴的下飯菜。

袁枚的《隨園食單》裡說：「茭白炒肉、炒雞俱可。切整段，醬、醋炙之，尤佳。爆肉亦佳。須切片，以寸為度，初出太細者無味。」可惜我這裡，不但沒有初出太細者，老而肥壯的也沒有，甚至連裡面長了黑籽的都沒有。只有回國的時候才能吃上，一解相思意。可今年因為疫情 而無法回去，「三千里兮家未歸，恨難禁兮仰天悲。」我仰天，既不是悲也不是恨，只因鄉愁全都化做了饞涎，不仰頭，豈不是流了一地？

我已經想好了，若是能在美國買到茭白，一磅二十美金也在所不惜。我打算切絲炒毛豆一盤、不放醬油和肉片炒一盤、放醬油的肉絲炒一盤、小青尖椒炒一盤、滾刀塊油燜一盤、茭白蛋花湯一鍋、還可以試試：清蒸茭白、撈汁茭白、宮保茭白、蝦籽茭白……（寄自堪薩斯州）