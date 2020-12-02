劉墉畫作〈馬纓丹〉（絹本，2020）。

小時候我管馬纓丹叫「蛇毒花」，那名字八成是我娘取的，因為我查任何資料，都沒見過這名稱。

我娘特別討厭馬纓丹，說有股怪味道，聞到就頭疼，又說馬纓丹密密茬茬，還帶刺帶毛，小動物都不敢靠近，只有毒蛇會藏在下面，所以叫「蛇毒花」。

但我喜歡馬纓丹，覺得它漂亮，而且非但不臭，還有股刺激的香味，有時候在樹牆間穿梭，回家仍能嗅到身上的馬纓丹。妙的是我娘不曾察覺，有一天我故意摘了幾片馬纓丹的葉子給她，問她是什麼，她居然想都沒想就把葉子放在掌心揉揉，啪一聲黏在自己額頭上說：「薄荷！」又說：「怎沒薄荷涼？以前在老家，頭痛的時候弄片薄荷葉往頭上一貼，就不痛了！」

所以一直到今天，我都不確定我娘是不是真討厭馬纓丹，抑或她厭惡花香，但不排斥馬纓丹的葉子。

不過後來我查植物大典，發現馬纓丹還真有毒，甚至被列為「全球十大有害雜草之一」，因為野生動物和牲畜如果誤食，會慢性中毒，變得無精打采，尤其是反芻類的動物，甚至能造成牠們的瘤胃無法蠕動。所幸很少有人中馬纓丹的毒，相反的，它還能祛風止癢、清熱解毒，甚至治肺病。

雖然我愛畫花，又從小喜歡馬纓丹，但從來沒畫過它，因為馬纓丹每朵都是許多小花聚在一起，而且顏色變來變去，不好畫。直到今年，在花市看到馬纓丹，心動，買了一盆，硬是在絹上畫了一張。我用的是「撞色法」，讓幾種彩色交會暈散，再點出小小的花心。一邊畫，一邊嗅著那特殊的香味，想起六十年前，母親「啪」一聲，把葉子黏在她的額頭上。