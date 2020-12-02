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畫室 三首

蘇紹連

1 臨畫記

黃昏末端

我臨池草濕地

遂與一隻鳥禽

移動不明的關係

深淺之間

進入身體

成為墨跡

（返回的水脈

帶著一群

文字的魚）

將我逐退於荒蕪

遂與一隻鳥禽

漸行漸遠

站在分水嶺

啄食自己的

落日

不明的

消逝

2、孤臣人像畫

一張隱形的

人像畫

誰為他

轉換顏色

（紫黑的繡花

在皮肉裡滾動

到指甲的邊緣）

他的眼眸

防止大片墨水滲出

額頭風雪的意象

覆沒臉頰岩壁

讓孤獨

築巢和撒種

他化身

那隻禽鳥

是行動者

（啄我衣啄我身

啄我全部的細胞）

他以黑色

在畫面上踱著

踱著一種

孤臣的生活

任由時間

轉換顏色

3、有翅膀的畫家

畫展是在戶外

每一棵樹懸掛一幅畫

我帶著我的影子

走進去

看見四方形

一個框一個框裡

也都有一人

背後跟著他的影子

在畫面上

走著他的路

（四季變化著

每人心中都有

一本日曆）

每一棵樹站立街頭

懸掛售殼廣告

我帶著我的影子走過去

樹林遼闊

在蟲類的社會裡

我蛻化自己

（要一個繭

要一個蛹）

他也帶著他的影子

把畫作收起來

他飛不起來

（沒關係的日午）

但他是有翅膀的

畫家

畫展

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