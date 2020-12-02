1 臨畫記

黃昏末端

我臨池草濕地

遂與一隻鳥禽

移動不明的關係

深淺之間

進入身體

成為墨跡

●

（返回的水脈

帶著一群

文字的魚）

●

將我逐退於荒蕪

遂與一隻鳥禽

漸行漸遠

站在分水嶺

啄食自己的

落日

及

不明的

消逝

2、孤臣人像畫

一張隱形的

人像畫

誰為他

轉換顏色

（紫黑的繡花

在皮肉裡滾動

到指甲的邊緣）

●

他的眼眸

防止大片墨水滲出

額頭風雪的意象

覆沒臉頰岩壁

讓孤獨

築巢和撒種

●

他化身

那隻禽鳥

是行動者

（啄我衣啄我身

啄我全部的細胞）

●

他以黑色

在畫面上踱著

踱著一種

孤臣的生活

任由時間

轉換顏色

3、有翅膀的畫家

畫展 是在戶外

每一棵樹懸掛一幅畫

我帶著我的影子

走進去

看見四方形

一個框一個框裡

也都有一人

背後跟著他的影子

在畫面上

走著他的路

（四季變化著

每人心中都有

一本日曆）

●

每一棵樹站立街頭

懸掛售殼廣告

我帶著我的影子走過去

樹林遼闊

在蟲類的社會裡

我蛻化自己

（要一個繭

要一個蛹）

他也帶著他的影子

把畫作收起來

他飛不起來

（沒關係的日午）

但他是有翅膀的

畫家