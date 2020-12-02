畫室 三首
1 臨畫記
黃昏末端
我臨池草濕地
遂與一隻鳥禽
移動不明的關係
深淺之間
進入身體
成為墨跡
●
（返回的水脈
帶著一群
文字的魚）
●
將我逐退於荒蕪
遂與一隻鳥禽
漸行漸遠
站在分水嶺
啄食自己的
落日
及
不明的
消逝
2、孤臣人像畫
一張隱形的
人像畫
誰為他
轉換顏色
（紫黑的繡花
在皮肉裡滾動
到指甲的邊緣）
●
他的眼眸
防止大片墨水滲出
額頭風雪的意象
覆沒臉頰岩壁
讓孤獨
築巢和撒種
●
他化身
那隻禽鳥
是行動者
（啄我衣啄我身
啄我全部的細胞）
●
他以黑色
在畫面上踱著
踱著一種
孤臣的生活
任由時間
轉換顏色
3、有翅膀的畫家
畫展是在戶外
每一棵樹懸掛一幅畫
我帶著我的影子
走進去
看見四方形
一個框一個框裡
也都有一人
背後跟著他的影子
在畫面上
走著他的路
（四季變化著
每人心中都有
一本日曆）
●
每一棵樹站立街頭
懸掛售殼廣告
我帶著我的影子走過去
樹林遼闊
在蟲類的社會裡
我蛻化自己
（要一個繭
要一個蛹）
他也帶著他的影子
把畫作收起來
他飛不起來
（沒關係的日午）
但他是有翅膀的
畫家
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