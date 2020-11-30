當地婦女人人都有家傳的刺繡技藝。（陳豔群．圖片提供）

從船上遠眺豐沙爾（Funchal），綠樹雲山白牆紅瓦，色彩明麗，宛如一幅印象派畫作。

若非先生Don的船在此停靠二個月，這輩子不會尋思動念，橫跨大半個地球，轉換數次班機，從夏威夷 來到這裡。

豐沙爾是馬德拉群島（Madeira Island）的首府，也是葡萄牙第六大城市，位於非洲西北部的大西洋海域，距離葡國本土一千多公里。

當地船務公司負責人胡安登船拜訪，他想必得知我遠道而來，事先備了一份禮物——一條闊大的絲繡披肩。我受寵若驚，至為感激。他還邀請Don和我周末去他家做客。

到過夏威夷的人，認為夏威夷的節奏舒緩，生活悠閒。若同豐沙爾相比，夏威夷可是小巫見大巫。這裡上午十點只聞鳥兒枝頭叫，人影卻無蹤。午後的清靜，令人窒息，服務業統一打烊午休，大商店也不例外，黃昏五點以後，方開門迎客。想去餐館吃晚餐，八點以前不要動身，去了準吃閉門羹。有一回我們十點方坐下來用餐，食物雖精緻美味，終抵不過瞌睡的襲擊，吃了什麼我全然忘記。

這個旅遊城市，遊客入鄉隨俗，依本地作息時間購物進餐。經濟與悠閒，孰輕孰重？若論普通歐洲人的銀行存款，應不及中國 人。可他們不為金錢所累，沒有工作壓力，日子過得逍遙自在。

胡安開著車準時出現在碼頭，車子載著我們穿過樹影斑駁的市區，進入彎彎曲曲的麻石坡道。當置身於島中，船上所感受的色彩成了有稜有角、個性鮮明的建築。有的古意盎然，有的時尚摩登，家家造型獨特，戶戶風格迥然，不變的是紅瓦白牆，掩映在綠色植物中，配以藍色的海天為背景，如一首葡萄牙的詩。一個城市的古往今來，都濃縮在建築裡。

胡安的家是一棟山坡上面海的兩層樓房。一隻白狗唬地一下竄到車前，又跳又叫；妻子喬安娜春風一樣迎了出來，她一襲純白繡花上衣和短裙，突顯出高挑曲線的身材。小男孩跟著出來，靦腆有禮貌地與我們打招呼後，便躲進他的房間。

依西方習俗，初次登門，我們帶來一瓶紅酒、一束鮮花和一盒巧克力。這些禮品照例受歡迎。

胡安帶我們參觀他們的家，吸引我的是客廳一整面牆上大大小小的黑白和彩色照片，以及裝框的剪報。胡安介紹說，這是他和妻子兩家幾代人的照片和故事。逝者活在這面牆上，生者知曉自己的來路。時間在這裡重疊，歷史在這裡濃縮，成了一牆生動的家世。孩子們對家族的認識由此開始。

女主人招呼我們上桌，午餐已備好。小男孩也出來了。餐桌上是一塊燙得平整的白色桌布，四角、邊沿都繡上同色的花、葉和藤蔓，雅致潔淨。

這是手工還是機器製作的？來自湘繡王國的我，對刺繡有種親切感。我仔細打量它，圖案並不複雜，但針線細密，工藝極好。

是手工繡的。喬安娜看我對刺繡感興趣，熱情高漲，滔滔不絕。當地的刺繡歷史悠久，已有幾個世紀。產品大多銷往英國和西歐諸多國家，是歐洲貴婦名流競相追逐的時尚，圖案以花卉和植物為主。材料大多是亞麻、棉、絲綢和有機紗。她家裡的桌布、圍兜、床罩、枕套，她身上穿的上衣和短裙，以及送我的披肩，皆來自同一家作坊。這家作坊可上溯好幾代人，保存的圖案多達五百多種。「作坊的主人是我的好朋友，她八歲便開始做針線活，常常和祖母、母親還有姊妹們圍著餐桌刺繡，從茶杯墊、花盆墊和手帕開始練習，慢慢繡枕頭套、衣服領口和床單。那是一種家庭記憶，溫馨而美好。姊妹們常常比手藝，看誰繡得快又繡得好。她出嫁的婚紗，她女兒出生的衣服，都是祖母和母親親手繡的。那些衣物已泛黃，仍捨不得丟棄，因為上面有親人的一針一線。」

我面前擺著白色細花的餐盤，兩旁是銀質刀叉羹匙。銀器雕刻精緻，看得出有些年歲。胡安說，那是他父母傳下來的。平時不大用，有客人時，或聖誕節家人聚餐才拿出來用。盤墊是亞麻的，四角繡著鏤空的花。兩旁各一個水晶的酒杯和水杯。一盆五彩花卉置於桌子中間，顏色鮮豔悅目，花的高度低於人們的視線，不妨礙桌子對面的人交流。花旁一瓶香檳和竹篾編織的橢圓形籃子，裡面用白色餐巾包裹著剛出爐的麵包，散發誘人的香味。

用餐前，十歲的男孩為我們做禱告：「感謝主賜給我們美食，讓我們與遠方來的客人一同分享。使我們有這個愉快的周末。阿門。」孩子吐露的也是我的心聲。我珍惜與他們一家相識，珍惜這美好的時光。

我的手臂感受到桌布柔和的觸覺，雙手與銀器的觸感和分量，都是一種無聲的對話，美的感動在內心激盪。好東西不只屬於櫥櫃裡的擺設，應當使用它，欣賞它，享受由它帶來的美感。這是一個葡萄牙普通人家，但無處不是美的存在，它落實到生活中的每件物品、每個細節、每個動作上，給人以舒適愜意的享受。

在外所見所聞，很自然地會和自己的文化作比較。中國的四大名繡，已與日常生活漸行漸遠，僅為藝術欣賞，高高掛在牆上。在我的記憶裡，繡花枕頭、被套、台布、手帕曾是我們生活的一部分。隨著現代生活節奏加快，將事物簡化的同時也摒棄了美好的東西，著實遺憾。有位中國富豪家裡，牆上掛著名貴的刺繡和字畫，卻用紙杯沏茶，餐桌上鋪一層極薄的塑膠布待客。主人沒意識到，那些精緻家具和昂貴字畫，皆因塑膠布和紙杯而黯然失色。美，並未真正走入他的生活裡。

西方比我們更早進入現代化，但他們沒與傳統脫節，好的東西、好的生活習慣仍保留下來，將藝術融入生活中。Don和我仍習慣用手帕，喜歡棉布觸及皮膚的感覺。如今人們大多以紙巾替代，無端耗費更多的木材，也產生不必要的垃圾。生活用品的功能有實用和美觀兩種。兩者都顧及到，才是產品的「品」「質」。從紙杯到瓷杯，提升的不是功能，而是審美體驗。

抵達豐沙爾那天，善解人意的Don找到一家中餐館，替我接風洗塵。雖錯過營業時間，老闆仍接待了我們。餐廳不太大，十來套紅木雕花桌椅。餐具、茶具都很講究，兩層桌布。在美國 ，高級餐館才有兩層桌布的禮遇。這是我在海外見到最乾淨雅致的中餐館。老闆是溫州人，約莫四十歲左右，對我的讚美他回以淡淡的微笑說：「若不乾淨，客人不會光臨。」

我在國內見過穿著入時的男女，屈身於滿桌油垢、腳下淌著污水的街邊小店，吃著麵，唆著粉，不在乎吃的環境。長沙天心閣城牆下，綠草地上擺一大片紅得發紫、極為刺眼的塑膠椅子，供人休閒喝茶和聊天，古城頃刻變得俗不可耐。一個人若能容忍髒亂差的環境，能容忍粗糙的產品，對拙劣的色彩習以為常，他的審美意識已全然麻木。美與貧富無關，是文明的表現。現今生活水平大為提升，生活品質反而下降。

中華民族曾以輝煌的文化藝術和美學理念引領世界。但我們有長達半個多世紀以醜為美、以破為榮、以愛美為恥的時期。半個多世紀不是一個短暫的時間，它硬生生將美的教育否定和抹去。如今物質財富雖快速提升，審美能力卻沒有與之並駕齊驅，正是由於長期對美的欲望壓制的結果。

餐後，我們坐在草木修剪整齊的院子裡聊天。胡安給我們倒上一小杯馬德拉葡萄酒，我抿了一小口，酒味並不濃烈，很甜。這是餐後酒，適合配甜品。

胡安告訴我們，馬德拉酒和刺繡是這裡最知名的特產。遊客一箱一箱地買，寄回本國。1776年，喬治華盛頓在簽署美國獨立宣言時，舉杯慶祝的酒就是馬德拉的酒。看我們一臉的興趣，他接著說，拿破崙當年被流放到聖赫勒拿島（St. Helena），中途經過這裡補給，一位英國議員送了他幾桶這裡的葡萄酒，安撫他那孤獨的流放生活。據說有一位即將被處死的犯人在選擇死的方式時，要求將他投進酒桶裡淹死。Don聽了哈哈大笑，這真成了名副其實的酒鬼。

我們說笑著，突然傳來一陣琴聲，我驚喜無比，那是Ukelele（夏威夷吉他）的琴聲。胡安說小兒喜歡彈它。這回輪到我告訴他們，這種樂器在十九世紀由豐沙爾的移民傳入夏威夷，成了夏威夷人最喜愛的樂器，幾乎人手一把。輪到胡安夫婦驚奇了，他們不知道這段歷史。沒想到，隔著兩個大洋的島嶼之間，有如此深厚的文化交流。

回來後，很久很久仍回味著與胡安家人交往的點點滴滴；喬安娜的動作是那麼優雅大方，胡安的笑容是那麼真誠坦蕩，孩子是那麼純真自在。由此感受到生活的藝術，和豐沙爾這個港口城市的人文底蘊。（寄自夏威夷）