嬰兒牙牙學語叫出第一聲「媽媽」「爸爸」，是父母最興奮的時刻，接著父母再花上兩三年認真地教孩子說話。等孩子長大能自己開口說話後，大人又得花上十幾二十年來教他們懂得何時「閉嘴」。成長時我們都有這樣的經歷，在家裡聽「大人有嘴，小孩有耳」的庭訊，上學遵守保持安靜不能隨便開口的校規，上圖書館一進門，就見管理員把手指按在唇上：「噓」。

教科書裡古聖先賢更是諄諄善誘，教導我們要「食不言，寢不語」、「巧言令色鲜矣仁」、「君子訥於言而敏於行」、「少說話，多做事」、「言多必失，禍從口出」、「人有兩耳雙目，只有一舌，多聽多看少說」，「多言為處世第一病，動不如靜，語不如默」等等。連黃梅調電影裡的祝英台要去杭州上學堂，老母都特別叮嚀：「話到唇邊暫隱忍」。因此養出了不敢隨便開口的一代又一代中國人。

美國 人也教孩子沉默是金，「寶寶，如果你想不出什麼好話可以說，就不要說。」再加上「你不開口，別人不會當你是啞巴。」父母最怕孩子說錯話，一個小男孩看到阿姨手上戴了七、八個戒指，好奇地問：「那麼多戒指，你以前一定有很多老公？」另一個小女孩說：「好喜歡奶奶的寶石項鍊，她說會寫在遺屬裡給我，我太高興了，有點等不及呢。」

俗話裡還教我們「看破不說破，看穿不說穿」，那樣才是更高的修為。會說話是一種才能，而懂得適時沉默是人生中最難的修行。發現閨密的老公外面有小三，該不該說很糾結，有可能她是知道的，不想捅破而已；或萬一兩口子吵了又和好，說破的人豈不是豬八戒照鏡子，裡外不是人？因此沒人想蹚這混水，怪不得先生外遇，太太總是最後一個知道。

有位朋友的親身經歷，她用來解釋「知人不用言盡，看破不必說破」的體驗。某年外州有位女士到處拜託人幫她辦演講。朋友不認識，卻願意幫忙找場地、負責招待、協助賣書、並送她回住處。但那位女士第二次再來時，竟然完全不認得她，讓她很受傷。但最後她選擇不說破。不愉快一笑而過，沉默是她修煉出來的豁達。

媽媽常聽到孩子說：「我好餓。」「剛吃完飯怎麼會餓呢？」「我是餓冰淇淋。」有時候孩子需要一點被寵的感覺，不必說破。蘇阿姨在台灣 教小學，她最懂看破不說破的道理，學生們請假理由千百種：「我明天會胃痛，想請病假」、「我需要一個星期的產假，因為媽媽生了一個可愛的弟弟」、「最近睡不好，沒有胃口，我需要在家休養」、「黃曆說我今天不適宜出門，無法去上課」等等。也有人打電話請假說：「老師您好，王建國生病了，今天沒法上學。」「請問您是誰？」「我是我爸爸」，但蘇阿姨都看破不說破，寬容地准假。也許日後孩子回憶起學校生活，這些翹課的藉口會令他們更加難忘。（寄自加州 ）