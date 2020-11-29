後院海灘。（黃禾清．攝影）

自今年三月開始在家工作，臥室、客廳、陽台成了主要的生活場景。疫情 尚未平息，既然得居家工作避疫，何不找一個地方邊度假邊工作呢？

加州 的一號公路沿太平洋海岸線蜿蜒曲折，有著豐富的美景美食和多姿多采的文化，被譽為世界上最美麗的公路。我們多年前曾經沿著它從舊金山灣區 一直開到聖地牙哥，一路邊走邊玩，盡享沿途旖旎的風光。唯一遺憾是太匆忙短暫，總希望日後有機會再來細細品味。這次藉著居家工作避疫之時，在加州中海岸小住了一段時間，了卻心願。

從海邊住所的二樓客廳望去，藍天、白雲、大海、自由翱翔的海鳥，太平洋好像成了我們的後院。

白天工作間隙，抽空到佈滿石子的沙灘上散散步。在海水的沖刷下，很多深紅、淺紅、墨綠、嫩綠、潔白、鵝黃的小石子晶瑩透亮，在陽光下閃閃發亮，難怪這裡名為「月亮石沙灘」。我們撿了不少漂亮的小石子，放在透明的玻璃杯裡，賞心悅目。

傍晚，看著夕陽落入海中，碧水長天，落霞飛鳥，歲月靜好。夜裡伴著氣勢磅礴的海浪聲安然睡去。清晨醒來，只見一輪明月高高懸掛在天空，清朗而超然。

記得看過一位心理醫生的節目，他有許多病患是從越戰歸來有著嚴重心理創傷的軍人。他發現大海有節律的潮汐聲，對穩定和撫慰他們的精神非常有幫助。

面對浩瀚無垠的大海，人是這麼渺小，所有的糾結、不安都變得毫無意義，所有的塵勞、煩憂都化為烏有。在海風的吹拂下，海浪永不停息地拍打著沙灘，從從容容，生生不息，好像在安撫著茫然不知所措的靈魂，令紛紛擾擾的心情沉靜下來，重新找回生命本來的和諧和美麗。（寄自加州）