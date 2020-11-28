南加州 的疫情稍微好轉，理髮廳開始剪頭髮，連健身房都開門了。至於民眾捧不捧場，那又是另一回事了。

關在家裡超過三個月，人們迫不及待和朋友相聚，而登門造訪友人，竟也成了一種藝術。

醫療人員算是高風險職業，不妥與別人短距離相處，但我們找到了同病相憐的夥伴。M是我醫學院的室友，她與先生都是外科醫師，邀我們周末去他們山腳下的家裡後院烤肉，小孩可以游泳 。

「游泳池加了漂白水，有消毒的作用。」Ｍ在電話另一頭，加強口氣地說。

不管有沒有科學根據，至少聽起來很療癒。我們迫不及待接受了邀請。

藍天白雲下，香噴噴的烤肉味撲鼻而來。我們彼此隔離六尺，看著小孩游泳，暫時有種正常生活的錯覺。人類真是善於應變的群居動物，面對巨大的改變，很快就找到了新的社交方式，只為了感應彼此的存在。

兩個爸爸戴著口罩烤肉，Ｍ和我則話家常。她嘆了口氣，說她的母親近來情況不佳，痴呆症的症狀越來越嚴重。她母親時常疑心疑鬼，一下子擔心老伴外遇，一下子害怕銀行的錢被拐走。Ｍ控制不住外科醫師的火辣脾氣，老是不耐煩地唸著母親，要她清醒一點，別胡思亂想。

「妳明知道這是生理變化作祟，不是她能控制的，何必生氣呢？」我有點打抱不平。她母親每天懷疑先生出軌已經很傷神了，還要被女兒罵。

「我就是無法將母親和痴呆症兩者分開，忍不住就想嘮叨，希望她聽後會有反應。」M埋怨著。

那個下午，我們感嘆著生命的短暫，和家人享有的時間是多麼可貴。最終，我們都得放手，和心愛的人道別，有時是生離，有時是死別，留下的只是回憶。想到Ted Chiang（姜峯楠）寫的小說 《你一生的故事》 （Story of Your Life，後來改拍成電影《異星入境》Arrival），若能找到外星人的語言，學會開啟時間的鎖，那就好了；生老病死，都只是輪迴，因果是同時存在的東西，沒有從前與未來。這當然只是科幻小說的內容，真實世界並沒有那麼簡單。

周末過後，我和母親通了電話，她獨自居住在紐約皇后區的家。職業舞蹈家的她，身體尙好，頭腦靈光。但我的外婆和曾外婆都患有阿茲海默症，她們晚年時和家人相處得很辛苦。這種遺傳性的疾病潛在基因碼裡，隨時可能顯現。當那天來時，患者將失去了與親友溝通的能力，美好的記憶也會消失，只剩下彼此摩擦的傷痕。我不敢想像，到時候生氣對著母親大呼小叫的混亂場面。

母親接起電話時，她正在追韓劇《愛的迫降》，興奮地和我討論著劇情，看來她頭腦清晰得很。我談起了Ｍ的媽媽，談起了未來的可能。我們說了很久，一下子說到療養院，一下子說到痴呆症，這種別人忌諱的話題，我們倒聊得很起勁。

談到一些灰色的部分，雖不免傷悲，但也感到一種釋懷。或許因為，我們有時間去計畫未來，對最壞的可能有了共識。這個奇怪的宇宙丟了種種難題來考驗我們，但我們並不是孤獨的，可以扶持著彼此。

正當我們兩人交談地很窩心時，母親突然說：「到時候妳愛罵就罵吧，反正我也沒差。」

道行很高的人講話，真是高深莫測。（寄自加州）