回想起來，已經是一甲子多的童年往事了。小時候住在台北南端，靠近新店溪的廈門街，當地的老居民還按照日據時代的稱呼，叫作川端町。這裡有相當一片範圍是日本 高級公務員的宿舍，木結構的房子基本都是獨門獨院，有圍牆相隔，前庭種些花木，頗為雅致。我們家在街上搬過三次，先是四十五巷的一棟日本榻榻米老房子，後來住進八十二巷改造式的日本房子，前後都有院子，寬敞得多，格局依舊是日式，有著進屋就要脫鞋的玄關與隔開空間的拉門，榻榻米卻全部換作檜木地板，走在屋裡咚咚有聲，與天花板上貓捉老鼠的聲響相映成趣。最後搬到一百一十三巷高牆大院的花園洋房，圍牆種了一排龍柏與雜木，牆內有一片兩三千呎的草坪，一條水泥鋪的小道，蜿蜒通向掩映在第二排龍柏之後的住宅，是一棟五室兩廳的西式洋房，正房後面有廚房浴室以及傭人房。據說原本是園林實驗所的別墅，不知如何就變賣給我們了，住起來倒有些大隱隱於市的意味。

廈門街的南端盡頭是河堤，橫跨在溪上有道單行可通汽車 的川端橋，後來改名中正橋，過橋就是永和，是通往板橋的幹道。因此，廈門街是台北南端的通衢，商店雲集，有座相當氣派的警察 局，有文具店、布店、飯鋪、冰果室，還有遠近馳名的開誠豆漿店。八十一巷是這一帶重要的菜市場，巷口有幾家魚檔，特別是賣鱔魚與田雞的一家，總是人頭擾攘。主婦提著菜籃張望，小孩推擠向前，都在看那個小夥子把鱔魚釘在俎板上，舞動利刃在鱔魚背上劃了一道，呲溜一聲就把黏滑的魚皮扒個乾淨，露出細白的肉身。再轉過來一刀，開腸剖肚，一刮一甩，大功告成。對付田雞的手法相同，也是一釘、一劃、一扯，翻過來一刀、一刮，完事。他身手俐落，工作時間不長，兩大盆黃鱔、兩網兜青蛙，一早上就賣光了，沖洗了地攤的路面，清清爽爽走人。我有時就想，那小子額頭繫著青巾，刀法又快又準，俐落得像風吹樹梢，頗有點宮本武藏的氣勢，應該是庖丁解牛一脈相承的，不知道是否隱在市場裡的俠客。

廈門街中段有座螢橋，據說昔日因為地勢低窪，草木叢生，到晚上就有無數螢火蟲聚集，上下飛舞，因而得名。螢橋西北側有一塊相當遼闊的空地，旁邊還有座小廟，每到祭祀的節日，就搭起戲棚唱布袋戲。我們擠在人群裡看戲，喜歡鏘鏘哐哐的武打場面，看那些掌中的人偶居然打得雞飛狗跳，舞刀動槍，很有些關公戰秦瓊的模樣。其實，看戲並不是我們最嚮往的，最吸引我們這些孩子的，是趕集賣春餅的小販，推著一車切成細絲的食材，有蘿蔔絲、胡蘿蔔、包心菜、綠豆芽、韭菜、黃瓜，或許還有點肉絲，堆積如山，在煤氣燈貼上紅遮板的映照下，如此吊人胃口。攤開薄薄的春餅，鋪上雜拌的食料，灑上花生粉，抹上甜辣醬，捲起來，一口咬下去，哎呀，真是勝過山珍海味，美妙芳香不可言。

螢橋稍稍偏南，有一條從新店到萬華（艋舺）的火車線路，橫穿廈門街而過，車輛行人時常得站在放下的欄杆邊上，等著呼哧呼哧的小火車從遠方，冒著濃濃的黑煙蹣跚而來。街西有座螢橋火車站，乘車得買票進站，好像是五毛錢還是一塊，記不得了。我們時常繞過入口，從旁邊民居混入車站月台，搭一趟免費的順風車。在火車開動不久，檢票員走過來之前，就跳車逃竄，也算是兒時冒險犯難的偉大事跡。

在鐵道南邊，有條平行的詔安街，一直往西走，就是我的小學，螢橋國小。進了學校，我們都是乖乖的小學生，不怎麼搗亂的。（寄自香港）