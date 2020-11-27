今年五、六月間的一天，偶在報刊一角讀到一則新聞，說有某種週期蟬今年即將破土而出，牠們群起而放聲鳴叫，所形成的噪音可能會引起人們不適。記得當時我心頭掠過一絲疑惑：「美國 也有蟬嗎？」我居北美近四十載，似乎從未見過，也幾乎從不曾讀到關於蟬的消息。

經過搜索，才知原來這週期蟬是美利堅獨有。牠們潛藏在東岸地區的土壤底下，度過悠長的十七年後，才漸漸成長、破土、羽化、交配、產卵、死亡，故稱之為「十七年蟬」。今夏適逢一個發育週期結束，成蟲將會從美東大片地域出來見世面。這種蟬不會螫咬人類，但會發出高達九十分貝的鳴聲，據說等同於一台果汁機運作的聲音。牠們在十分漫長的發育週期後，才同時大量湧現的現象，數世紀以來，科學家仍未全盤了解其中奧祕。

這種蟬的生命型態令我驚嘆不已，住在美西的我未曾見過牠們，但能想像牠們蟄伏地底多年，被沉厚滯重的土壤覆蓋，與幽深冰冷的永夜相守，在黑暗沉寂的淤泥中漫長地等待……終於突破時間與空間的綑綁，拔地而起、奔向天光。由卵到蟬的過程綿長如許，成熟後的生命卻那樣短暫，只能活二至四周。成蟬飛上高枝，在重重密葉間傾瀉嘹亮的嘶鳴，似乎要將過去多年的壓抑全然釋放，也要使出渾身解數，用盡能量，以不負此生……。

這番感悟掀動我記憶的深潭，想起蟬聲羅織的島鄉歲月，以及蟬鳴貫串的童年夏天。台灣 的蟬與北美的十七年蟬不同，從幼蟲到成蟲，需一年至五年時間，因此每年夏季都可見芳蹤，聽聞響徹街頭巷尾的蟬唱。

記得幼時，我們把蟬叫做「知了」。知了知了，知道夏天來了。稚童們不由得興奮起來，因為知了開始叫，就代表快要放暑假了。暑假期間，媽媽比較能容許我和小夥伴們出去嬉遊。我家門前即是綿延至天際的田畦，大片稻海翻騰著翠浪金波，周遭竹篁展現誘人的蔥綠，池塘中竄出亭亭玉立的紅蓮。夥伴們沿著鄉間小路，蹦蹦跳跳進入樹林，吆喝著去捕蟬。玩得大汗淋漓地回家，媽媽也不會板起臉來斥責，反而會遞上一盤冰鎮鮮果。水蓮飄香，蟬鳴貫耳，草笠蒲扇，浮瓜沉李，構成一幅至今難忘的夏日童趣圖。

求學時代我喜歡閱覽文史，曾讀到《禮記》的一段記述：「夏至到，鹿角解，蟬始鳴，半夏生，木槿榮。」蟬聲初響，木槿盛開，夏至翩然而來。原來蟬鳴、花開、鹿角脫落等自然現象都昭示了一種四季節氣與生命禮節。亦體認到，華夏民族對於「蟬」是充滿傾慕之情的——沉藏地底，潛心靜修，苦候蛻變，徵逐光明。緣此，佛家的「禪」與蟬同音，人們更視之為至德之蟲。蟬與「纏」亦同音，在腰間配戴蟬形掛飾，寓意正是富貴吉祥的「腰纏萬貫」。

大學時去國文系旁聽「樂府詩」，從此愛上了古典詩詞，也了解到歷代詠蟬的詩章多達數百篇。其中初唐名臣虞世南的一闋〈蟬〉詩最受稱道：「垂緌飲清露，流響出疏桐。居高聲自遠，非是藉秋風。」意思是說啜飲清露的蟬，因為棲於高枝，鳴聲自可遠傳，無須風力推波助瀾。此詩以蟬喻人，內涵清越、秉性高潔之士，自能聲名遠播，是不需要攀龍附鳳的。

我也喜愛宋朝辛棄疾的〈西江月〉:「明月別枝驚鵲，清風半夜鳴蟬。稻花香裡說豐年，聽取蛙聲一片。」穿行明月清風裡，忽聞鳴蟬；浸浴稻花禾香中，蛙聲入耳，太平年月的豐景躍然紙上！

白居易〈早蟬〉詩的字裡行間，卻略帶感傷：「六月初七日，江頭蟬始鳴。石楠深葉里，薄暮兩三聲。一催衰鬢色，再動故園情。」漫步江頭聽蟬鳴，油然心生故園情，鄉愁總是催人早生華髮……。

暑氣方濃的盛夏，長風剪不斷的蟬鳴，有時不免惹人心緒浮盪，此時展卷吟讀清代名家納蘭性德的〈蝶戀花〉: 「露下庭柯蟬響歇。紗碧如煙、煙裡玲瓏月。」蟬響初歇，煙月玲瓏的意境，彷彿能在炎夏中予人一掬清涼。

而今，童年捕蟬的身影早已遙不可追，吟風弄月、詠嘆蟬詩的春華歲月亦飄然遠逝。離家去國後，棲居大洋彼岸的異地，無論是庭蟬、早蟬、夜蟬還是寒蟬，俱已睽違多時。即使返鄉探訪，因多半避開盛暑，蟬鳴亦未聞久矣！此時此際，蟬聲已渺、蟬蹤難覓，然記憶不老，那纖薄蟬翼的金色幽芒，始終不渝地輝映在生命的霞光中。（寄自加州 ）