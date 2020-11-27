（久彌．攝影）

司空曙：「雨中黃葉樹，燈下白頭人。」黃葉在古人詩中好像總是給人一種傷感的印象，即令王勃：「長江悲已滯，萬里念將歸，況屬高風晚，山山黃葉飛。」雖寫得氣象恢宏，但那「山山黃葉飛」增添了無邊無際的傷感。盧綸：「歲去人頭白，秋來樹葉黃，搔頭向黃葉，與爾共悲傷。」就說得更直白了。大家談起秋天美景，也是指紅葉而言，輪不到黃葉。我忍不住要為黃葉叫屈。

看那山巔有白雪襯著的樺林，潔淨鮮明波動出的一山燦爛陽光，黃葉之美是絕不遜色於紅葉的。銀杏也一樣，它那搧動一樹秋風的金玉色小扇子，即使落下，也是舖滿一地的金箔，給人一個名副其實的金秋。我住的這山裡，不以黃葉聞名的白楊、山胡桃和許多我不知名字的樹，黃葉也一樣地璀璨，增色秋天。白楊和山胡桃，枝幹高聳碧空，亮黃的樹葉照耀天空無邊的湛藍；而其他小樹的枝葉，則在林中以深深淺淺、或偏綠或偏橘等色調不同的黃，編織渲染出迎風招展、紗絹似的半透明簾幕。漫步其間，似幻似真。

東坡先生說：「扁舟一葉歸何處，家在江南黃葉村。」寫出安居黃葉村中人家的溫馨。清初詩人王蘋，傳頌一時的：「亂泉聲裡才通屣，黃葉林中自著書。」那份獨居黃葉林中，不問世事，沉穩著書的自得，令人欽羨。我雖也居黃葉林中，可惜沒他的學問，只能寫寫雜文聊以自娛。即令如此，我不與黃葉共悲傷，反以欣賞黃葉為樂，與之惺惺相惜，應也可算是黃葉的知音了。（寄自喬治亞州 ）