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當秋風吹起，黃葉飄零，鄰居們的家門口堆著大南瓜時，美國 的假日季節（holiday season）就要到了。每年的感恩節時，我都會想起多年前的一位好朋友，衷心祝福他。

二十多年前，我剛到美國，入讀位於舊金市灣區的加大柏克萊 新聞學院。剛剛踏上新大陸，人生地不熟，就要像記者一樣採訪新聞，壓力頗大。爭強好勝的我，常常熬夜苦讀，精神緊張得像一張隨時會繃掉弦的弓。

第一年的初秋季節，我報導了一個柏克萊市政廳的會議，其中一位代表引起了我的注意。大家都贊成一個舊城改造的砍樹計畫，就他和零星幾位代表堅決反對，覺得不能犧牲環境。他結束發言的時候，引用了一句詩人Joyce Kilmer的名言：「只有上帝能造出一棵樹。」令我印象深刻。更讓我佩服的是，他是一位坐在輪椅上、幾乎全身癱瘓的非裔美國青年。他看上去比我還年輕，但是侃侃而談，辯鋒甚健。這個會議沒有太多的內容可以寫，但是我正好要寫一篇人物專訪，會後就約了他一起談談他的經歷。他留下了自己的名字：大衛。

一星期後，我來到了柏克萊市中心的一個公寓，在大衛家陽光充足的陽台上和他聊了一個下午。與他談話，完全顛覆了我以前在中國 對於殘疾人的偏見，我覺得所謂「身殘志堅」的說法並不適用於他，大衛沒有一點點自卑的想法。他從小活潑好動，但是當他的姊姊患了肌肉萎縮症之後，他便知道不幸可能也會隨時降臨到自己頭上，但是他相信，他可以和別人過得一樣精采。他學會了用嘴操縱輪椅，學會了語音打字，考進了柏克萊大學，參選市殘疾人委員會，最後進入了市議會。大衛告訴我，他姓Freeman，就是「自由人」的意思，這是許多非裔美國人在林肯總統任期間獲得自由後給自己取的姓。他的靈魂是完全自由的，並不羈絆在身體之中。

大衛成了我在美國的好友之一。他告訴我很多美國民權運動的風雲人物，特別是和柏克萊相關的殘疾人爭取平權、融入社會的經歷。他自己也曾經因為肺炎住院，施行了氣管切開術，想回家而不得。這時，他利用對法律制度的熟悉，而為自己爭取到了應有的權利，得到了在家看護的服務。

採訪結束後，不知不覺間，萬聖節過去，感恩節快到了。我晚上回家的路上，看到從路邊屋子窗戶透出的溫暖燈光，不由得想到遠在萬里的親友，頓時特別孤獨難受。大衛在一個深夜打電話給我（他知道我是夜貓子，而他也喜歡在深夜裡用功，做作業或者寫計畫書），他邀請我去他姊姊家和他家人共度感恩節。我高興地接受了邀請，謝謝他想得那麼周到，知道離家的我的鄉愁與孤寂。

大衛姊姊的家也是由政府提供的廉租公寓，但是有很多裝飾品。最奇妙的是，她養了好幾隻貓，屋子裡放滿了鏡子，如此，我整天看到許多貓竄來竄去，不知道有多少隻，只覺得不計其數。他的姊姊和他有相同的病症，似乎比他更加嚴重，但是他的姊姊卻比大衛更加開朗，常常開懷大笑。她的先生是她的護理師，兩人日久相處而產生了感情，克服了很多障礙後（例如種族）在一起，兩人看上去非常恩愛。那天，大衛也不像平時那樣嚴肅，他戴著一頂滑稽的帽子，經常說些冷笑話。我發現他說笑的時候眼睛一眨一眨地，睫毛非常長，像個孩子一樣，有著淘氣的表情。大衛的母親和她的男友也在，他母親是在柏克萊那條著名的電報街（Telegraph Ave）賣針織絨線帽的小販，大衛戴的那頂帽子就是他母親親手編織的。她告訴我，他們家人的關係非常親密，不像一般美國人那麼疏遠。

這次感恩節的大餐不是我吃過最好吃的或者最豪華的，但絕對是用心準備的。他們擔心我吃不慣那些非洲的香料，專門配有輕淡的食物，隨我調味，甚至還有一些米飯，讓我非常感動。飯後，我也表演了一個節目——我取出了一套非常精美的宜興陶茶具，用大紅袍演示了中國茶道，請他們品嘗。大衛嘗了一口後，禮貌地問我，可否加奶油和糖？逗得我哈哈大笑。不知他是認真的還是開玩笑，但我想家的情緒因此得到了緩解，心裡暖暖的。

寒假中，我找到了一份工作，和大衛聯繫少了點。開學後，他打電話興沖沖地告訴我，他有女友了，也是他的看護，一位心地善良的好女孩，比他大，像姊姊一樣照顧他。他不無遺憾地說：「我跟你不能深夜煲電話粥啦，我的女友天天催我早睡早起，注意身體呢！」之後，我在柏克萊的街上走，有時會遇到大衛，他不再自己操縱輪椅，而是由他的女友推著。我有時看到他們停下來，那個女孩低頭把毯子蓋到大衛的膝蓋上。

離開柏克萊前，我跟大衛道別，說好以後多聯繫，但我回到了中國後，終究是聯繫不方便，便漸漸斷了音信。待我後來在西雅圖安家之後，卻不敢撥通那個熟悉的號碼了。大衛曾經一臉不在乎地告訴我，醫生斷定他年壽不過三十，但是他不信命運而信上帝、信奇蹟，我也常常為他祈禱。

多年前的一個聖誕季節，我回到了柏克萊去拜訪師友。在經過電報街時，在寒風中看到大衛的母親——她還在賣針織絨線帽，但是她的臉上刻滿了歲月的痕跡，滿是悲哀和滄桑。令我不敢上前問候，生怕得到一個殘酷的答案。

又過了很多年，雖然當年求學的很多記憶已經模糊了，關於大衛的外貌我也只記得他那雙調皮的眼睛，但是每當這感恩季節到來，風中傳來歌聲時，我總是在心中為他獻上最真誠的祝福，祝願他一生平安無憂。（寄自華盛頓州）