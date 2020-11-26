歲月悠悠，繁華若夢。人的一生中總會遇到許多人，交織出許多故事。然而大多數只是如同浮光掠影，真正能讓我刻骨銘心的，是和摯愛相戀的美好時光。

我和先生是在學生時期因參加救國團自強活動而結識，後來日漸斷了聯繫。兩人再相逢已是九年後，昔日青澀腼腆的少年已成為英俊瀟灑的美男子。我發現兩人有共同的興趣嗜好，都熱愛美食，喜歡音樂、文藝、電影和旅遊，思想也很投契，每次見面總有說不完的話題。一到假日，他帶著我吃遍台南小吃，到KTV唱歌，在舞廳翩翩起舞。雖然我們彼此也曾經有過其他交往的對象，但在對方出現之後，其他的異性都失去了光彩。

沒多久他便赴美留學。那是手機 尚未問世的年代，我們只能藉著魚雁往返來訴說衷情。雖然天涯海角相隔離，但奇妙的是，兩人之間卻產生不可思議的默契，常心有靈犀地做相同的事，和寫下類似的字句。當時為了留作紀念，我將寫給他的信都影印存檔，沒想到他也是如此。我在信中寫道：「但願有日能同遊世界各國」，他的來信也提到：「但願將來能一起遨遊四海」。有次接到他的一封英文書信，發現和我剛寫好尚未寄出的中文信內容十分相似，宛如將我的信照本翻譯。最奇妙的是，有一天我閱讀《諸子百家論金庸》，書中提到《神鵰俠侶》中楊過和小龍女的戀情，雖經過許多悲苦磨難，但更凸顯其愛情的難得可貴，令我非常感動。未料隔天接到他的來信，居然也提起這段典故。這些不約而同的巧合，讓我們堅信彼此就是命定的另一半。原來世間真有心意相通、靈魂頻率相合的愛情。

一年半之後，我終於克服萬難，用了多年的積蓄，申請了他就讀的學校，飄洋過海只為和他相守。到美國 後，我除了上學，晚上還在餐廳當侍者打工，收工時他都來幫我做些粗重的活。那時我們很窮，夏天捨不得開冷氣，便成天待在學校的圖書館中納涼；常吃便宜的雞肉及豬內臟；頭髮長了便互相修剪。生活雖然清貧簡樸，但很甜蜜，不以為苦。當年我看著先生澄澈的眼睛和高高的鼻梁，竟覺得那就是世上最美麗的山水。他在哪裡，家就在哪裡。能和摯愛相聚的每個當下，就是最珍貴的良辰美景。

畢業後我們找到工作，在美國落地生根，白手起家，將兩個女兒拉拔長大。房子越住越大，經濟日益寛裕，但曾有的浪漫情懷卻在世俗中逐漸消磨殆盡，原有的默契也難以復得。我們成為凡塵中的柴米夫妻，時而相對無言，時而各玩各的手機、各看各的電視。昔日的心有靈犀，彷彿是天寶遺事了。

如今我已明白，濃情時的甜蜜是會褪色的，日久天長後終將轉化成相濡以沫的親情。既已同乘了婚姻之船，一同經歷了許多驚濤駭浪，只要還能以家庭為念，目標一致，那我們還是能撐著親情的帆，在人生的大海中繼續攜手航行。（寄自德州 ）