生命中的朋友，在共度良辰的時候，只要有那麼一刻被同樣的美景感動，就會永遠心連心。

我和許多朋友都很長時間沒見了，但是我們在一起度過的時光就像星星一樣，即使白天看不見，只要在晴朗的夜裡抬起頭，就會看到它們仍在天空裡閃爍。

某個春天，惠子為了完成夢想，又一次從日本 飛回紐約 。我和她喝咖啡，聽她講故事，看她和老師表演森巴舞，和她一起逛了當時剛開放不久的高架橋公園。

「不知道紐約有這麼一個地方，謝謝你帶我來！」惠子說著，眼睛閃亮亮地。

我感覺自己像莊園主人帶著客人逛自家院子，富有的感覺如此簡單。有些東西和人分享完全不會變少，比如美麗的地方。有些東西越給就會越多，比如快樂。

某個夏天，即將搬離紐約的安娜和我坐在哈德遜河邊，望著夕陽下的水波發呆。不遠處有人在歡歌起舞，還有人在河邊餐廳談笑風生。甲板上一隻孤獨的野雁緩緩走動，彷彿和我們一起享受著黃昏的彩霞。

某個秋天，我和保羅走過他家附近的布魯克林橋。他說走在橋上時經常覺得自己像蜘蛛人。他一邊說著一邊在鋼索的背景下張開臂膀，對我微笑。他的故事配上秋天的氣味，讓我想起外表古怪卻內容甜蜜的萬聖節糖果。

某個冬天，我和珍妮到了紐約長島 東端的蒙托克，愉快地在酒店睡懶覺，雖然錯過了大西洋上的第一道曙光，卻在紐約盡頭的燈塔捕捉到冬日的海浪。我們在一間可愛的糖果店裡聽到一首我們再也沒有忘記的歌。

阿力住在東村，以前我們經常在同一個地方跳舞，結束後就到聖馬克街吃消夜。到現在，他還記得我以前經常背的一個黃色的背包。到現在，我還記得我們某晚去吃的日本燒烤，那天我們點了一壺札幌啤酒，服務員要求看他ID。當時已經快三十歲的他笑說，服務員妹妹是想看他的名字和住址。

小何與我現在都退出劇社了。想當年一起合作的時候，經常約在她下班後一起討論劇本。從構思到編劇到排演，整個過程非常艱辛，但是一路走來收穫的友誼勝過藝術成果。頭腦構思出來的劇本永遠比不過心和心唱出來的故事。

小何喜歡約我在同一個酒吧，和同一個酒保打招呼，每次點同樣的啤酒，兩杯冒著泡泡的啤酒。我一坐上吧台椅子，腳就著不了地。胖胖的酒保有著很能寬慰人的笑容和聲音，小何見到她馬上鬆弛下來。這些種種，回想起來十分令人歡欣。雖然當時討論的是創作瓶頸和各種製作的困難，記憶經過時間的淘洗，剩下的只有這些溫馨的點點滴滴。

鍾情乳酪和啤酒的賓州男孩維特，長年有憂鬱症，他的笑容裡卻沒有黑暗。維特高高瘦瘦地像竹竿，站起來卻很穩。他來訪紐約，我們一下午逛了幾十條街，走了幾萬步路，穿過切爾西、蘇荷區和格林威治村，品嘗了四家餐館，遊歷了兩個公園，最後在討論完東方龍與西方龍的不同之後，在大巴站告別。

和我在大學裡修同一門課，年長我許多的奧德莉，不知她回馬來西亞之後是否無恙。許多年前的夜晚，她和我登上雙子星大廈頂樓，俯瞰紐約。望著晴朗的天空下燈光閃爍的城市，我感覺更亮的是我們平淡卻強大的友誼。

七十多歲的瑪格麗從紐約搬到芝加哥之後，每年開十個小時的車到紐約看他的兒子。她每次到紐約，總會找時間和我見面，說說她的繪畫，聊聊我的寫作，以及生活中挑戰著我們的價值觀和信念的各種事物。無論我們在哪裡見面，吃什麼東西，與她的對話總是令人鼓舞。

我在這個城市迎接過許多朋友，也在這個城市和許多朋友道別。無論是團圓還是離別，無論是歡欣還是傷感，都一樣地甜蜜。我們在一起度過的時光只是證明了我們之間的情誼。

當我們同在一起，心也在一起時，無論我們身在何時何地，都共同享受著天堂的喜悅。當我們的心在一起時，世界就是美麗的。

有時候，我憶起某個朋友，卻記不得我們如何相識，曾經在哪裡做過什麼，甚至想不起他的名字。我只知道我們曾經在一起共度良辰，在一起的時候曾經充滿感動，日後想起來則充滿了感激。

那些與友人們共度的美好時光，像星星指引航海者一樣，帶我越過汪洋，回到岸上。只有愛的回憶值得保留。無論幸福的時刻發生在多久以前，都無關緊要。

美好時光不是我們等待發生，或試圖實現、重新體驗的事情。它是美好願望的直接效應，是心與心交會時出現在生命中的一道彩虹。每一段美好時光都會留下持久的溫馨和滿足，還有與周遭的一切合為一體的確定感。在我心中反覆地迴響，不斷向我保證，生命的圓滿近在眼前。

真實的回憶並不一定能帶來幸福，但美好的回憶一定會帶來幸福。當我想起美好的時光，此時此刻就變成了美好的時光。（寄自紐約）